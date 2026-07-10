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Childhood Education Course Australia: ऑस्ट्रेलियात ‘या’ शॉर्ट कोर्सला आहे प्रचंड मागणी; शिक्षण पूर्ण होताच मिळेल त्वरित नोकरी!

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:54 PM IST
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सारांश

Early Childhood Education Course Australia: ऑस्ट्रेलियात सध्या अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी मागणी आहे. १२ वी नंतर हा शॉर्ट कोर्स करून भारतीय विद्यार्थी तिथे लवकर नोकरी आणि PR कसा मिळवू शकतात, वाचा सविस्तर वृत्त.

EDUCATION

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Early Childhood Education Course Australia: भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील शैक्षणिक संबंध आता अधिक घट्ट होत आहेत. ऑस्ट्रेलियातील काही नामांकित विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात सुरू झाले आहेत, तर काही येण्याच्या तयारीत आहेत. अशा स्थितीत, जे भारतीय विद्यार्थी थेट ऑस्ट्रेलियाला जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचा विचार करत आहेत आणि अशा कोर्सच्या शोधात आहेत ज्यानंतर लगेचच नोकरी मिळेल, त्यांच्यासाठी ‘अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन अँड केअर’ हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.

सध्या ऑस्ट्रेलियातील शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तिथे कर्मचाऱ्यांच्या भासणाऱ्या कमतरतेमुळे ‘डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन’ हा कोर्स सध्या खूप चर्चेत आहे. हा डिप्लोमा कोर्स काय आहे, त्यात काय शिकवले जाते आणि कोणत्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेता येईल, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन कोर्समध्ये काय शिकवले जाते?

अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशनमध्ये डिप्लोमा करण्याची सोय ऑस्ट्रेलियातील अनेक विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध आहे. या कोर्स दरम्यान विद्यार्थ्यांना एक उत्तम शिक्षक बनण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कौशल्ये शिकवली जातात, जेणेकरून ते संबंधित पदाची जबाबदारी चोखपणे पार पाडू शकतील. या प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना सेंटर डायरेक्टर, चाइल्डहुड केअर सेंटर आणि अर्ली चाइल्डहुड कोऑर्डिनेटर यांसारख्या भूमिकांसाठी तयार केले जाते. अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने प्रोग्राम मॅनेजमेंट, बालकांचा विकास, बिहेविअर मॅनेजमेंट आणि मुलांसाठी सुरक्षित व योग्य वातावरण तयार करण्याचे कौशल्य या गोष्टी शिकवल्या जातात.

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ऑस्ट्रेलियातील नामांकित विद्यापीठे जिथे हा कोर्स उपलब्ध आहे

हा कोर्स करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी सिडनी युनिव्हर्सिटी, मोनाश युनिव्हर्सिटी, क्वीन्सलंड युनिव्हर्सिटी, डिकिन युनिव्हर्सिटी, कर्टिन युनिव्हर्सिटी, मॅक्वायर युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी सिडनी आणि ऑस्ट्रेलियन कॅथलिक युनिव्हर्सिटी यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात.

प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे

या कोर्सला प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवारांकडे काही ठराविक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १२ वी उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक आणि शैक्षणिक ट्रान्सक्रिप्ट्स असणे गरजेचे आहे. यासोबतच वैध पासपोर्ट, इंग्रजी भाषेच्या पात्रतेसाठी IELTS चा स्कोर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक क्षेत्रातील शिफारस पत्र (Letter of Recommendation) असणे अनिवार्य आहे.

कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी हा डिप्लोमा कोर्स फायदेशीर ठरेल?

हा कोर्स अशा विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, ज्यांना ३ ते ४ वर्षांचा मोठा पदवी अभ्यासक्रम करायचा नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात आणि कमी वेळेत ऑस्ट्रेलियामध्ये शॉर्ट कोर्स करून लवकर नोकरी मिळवायची आहे, ते या कोर्सची निवड करू शकतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये परमानेंट रेसिडेन्सी (PR) मिळवू इच्छिणारे विद्यार्थी देखील या कोर्सचा विचार करू शकतात. या डिप्लोमा कोर्सनंतर विद्यार्थी हवे असल्यास भविष्यात बॅचलर डिग्री पूर्ण करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे सॅलरी पॅकेज आणि करिअरमधील वाढ अधिक वेगाने होऊ शकते.

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Web Title: Diploma in early childhood education australia jobs pr marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:54 PM

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