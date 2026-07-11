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Lowest MBBS Fees in India: खासगी कॉलेजेसचे कोट्यवधींचे बजेट विसरा! ‘NEET’ मध्ये टॉप रँक मिळवा आणि अवघ्या काही हजारांत डॉक्टर व्हा

Updated On: Jul 11, 2026 | 12:44 PM IST
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सारांश

Lowest MBBS Fees in India: भारतातील खासगी मेडिकल कॉलेजेसची फी कोट्यवधींच्या घरात असताना एम्स (AIIMS) दिल्ली सारख्या टॉप सरकारी संस्थांमध्ये अवघ्या ६,००० ते ७,००० रुपयांत ५.५ वर्षांचे एमबीबीएस पूर्ण करता येते.

mbbs

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Government Medical Colleges Lowest MBBS Fees in India: भारतात वैद्यकीय (MBBS) शिक्षण घेणे सोपे नाही. आधी ‘नीट’च्या (NEET) तयारीसाठी कोचिंग क्लासेसची भरमसाठ फी भरा आणि परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मेडिकल कॉलेजची फी भरणे अनेक कुटुंबांच्या बजेटबाहेरचे असते. बहुतांश खासगी (Private) मेडिकल कॉलेजेसची फी ४० लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. एवढी फी भरणे कोणत्याही मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी अशक्यप्राय गोष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, ‘भारतात एमबीबीएसची सर्वात कमी फी नेमकी कुठे आहे?’ असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात घोळत असतो.

‘नीट यूजी’चा (NEET UG) निकाल २० जुलै २०२६ पर्यंत कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जर तुमचा नीट स्कोअर खूप चांगला असेल, तर पैशांची अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही. भारतात अशी काही उत्कृष्ट सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, जिथे संपूर्ण ५.५ वर्षांच्या एमबीबीएस कोर्सची फी तुमच्या पॉकेटमनी किंवा पुस्तकांच्या खर्चापेक्षाही कमी आहे. देशातील सर्वोत्तम डॉक्टर तयार करणाऱ्या आणि सर्वात स्वस्त मेडिकल कॉलेजविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

भारतात एमबीबीएसची सर्वात कमी फी कुठे आहे?

एमबीबीएस हा देशातील सर्वात महागड्या कोर्सेसपैकी एक आहे. यात प्रवेश मिळवणे जेवढे कठीण आहे, तेवढेच तो पूर्ण करणे देखील एखाद्या आव्हानात्मक मोहिमेपेक्षा कमी नाही. भारतातील खासगी कॉलेजेसमध्ये प्रवेश न मिळाल्यास अनेक विद्यार्थी इतर देशांचा पर्याय निवडतात. चीन, रशिया, किरगिझस्तान यांसारख्या देशांमध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण स्वस्तात होते.

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परंतु, जर देशातील सर्वात चांगल्या आणि सर्वात स्वस्त मेडिकल कॉलेजचा विचार केला, तर ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (AIIMS) म्हणजेच एम्स दिल्लीचे नाव सर्वात वर येते. येथे संपूर्ण ५.५ वर्षांच्या एमबीबीएस कोर्सची एकूण फी अवघी ६,००० ते ७,००० रुपये आहे. यामध्ये ट्यूशन फीपासून ते हॉस्टेल आणि जिमखाना चार्जेसपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. देशातील इतर एम्स कॉलेजेस हीच फीची रचना लागू करते, जिथे एकूण खर्च ६,००० ते १०,००० रुपयांच्या आतच असतो.

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सरकारी विरुद्ध खासगी कॉलेजेस: फीमधील मोठी तफावत

अत्यंत कमी फी असलेल्या या सरकारी कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘नीट यूजी’ परीक्षेत अव्वल रँक (Top Rank) मिळवणे. येथे प्रवेश मिळवण्यासाठी सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑल इंडिया रँकमध्ये टॉप ५० ते टॉप १००० च्या आत यावे लागते. जर तुमचे एमबीबीएससाठी बजेट कमी असेल, तर तुमची सर्वात मोठी ताकद तुमची कठोर मेहनत आणि नीट परीक्षेतील उत्कृष्ट गुण हीच आहे.

Web Title: Lowest mbbs fees in india top government medical colleges aiims delhi neet ug score

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Published On: Jul 11, 2026 | 12:44 PM

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