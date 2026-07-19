NEET Student Suicide: नीटचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच १९ वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या; शिक्षकांच्याच मुलीने उचलले टोकाचे पाऊल

NEET Student Suicide: नीट युजी (NEET UG) च्या फेरपरीक्षेपूर्वी अनेक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना समोर आल्या होत्या. आता या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार आहे, मात्र त्यापूर्वीच पुन्हा एकदा आत्महत्येचे धक्कादायक सत्र सुरू झाले आहे. अशीच एक ताजी घटना राजस्थानमधील बहरोड येथून समोर आली आहे. जेथे नीटचा पेपर खराब गेल्यामुळे एक विद्यार्थिनी प्रचंड तणावाखाली होती आणि अखेर १४ जुलै रोजी तिने टोकाचे पाऊल उचलत आपले जीवन संपवले. माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी घरात कोणीही नव्हते, विद्यार्थिनी एकटीच होती आणि तिने आत्महत्या केली.
राजस्थानच्या बहरोड येथे राहणाऱ्या या १९ वर्षीय मृत विद्यार्थिनीचे नाव कामाक्षी आहे. तिच्या आई-वडील दोघेही शिक्षक आहेत. नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी कामाक्षी गेल्या दोन वर्षांपासून जयपूरमध्ये राहून अभ्यास करत होती. इंद्रा कॉलनीतील रहिवासी असलेल्या या विद्यार्थिनीला सर्वात आधी तिच्या आईने पाहिले. कोतवाली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी रवींद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत विद्यार्थिनीची आई जेव्हा शाळेतून घरी परतली, तेव्हा तिने कामाक्षीला तिच्या खोलीत मृत अवस्थेत पाहिले. त्यानंतर तिने तात्काळ पतीला फोन करून बोलावून घेतले आणि मुलीला रुग्णालयात नेण्यात आले, जेथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
कामाक्षीचे वडील जगदीश प्रसाद यांनी सांगितले की, ते एका शाळेत विज्ञानाचे शिक्षक आहेत आणि त्यांची पत्नी रीना देवी एका शासकीय शाळेत हिंदीच्या व्याख्याता आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या मुलीने २१ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेली नीटची फेरपरीक्षा (NEET Re-exam) दिली होती. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे तिचा पेपर चांगला गेला नसल्याने ती खूप तणावाखाली होती. घरातील सर्वांनी तिची समजूत काढली होती आणि तिला बीएसटीसी (BSTC – Basic School Teaching Certificate) हा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम करण्याचा सल्लाही दिला होता.
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वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी १० वाजता तिच्या आईने कामाक्षीला फोन करून जेवणाविषयी विचारले होते, ज्यावर तिने जेवण केल्याचे सांगितले होते. तिची लहान बहीण आणि भाऊ देखील शाळेत गेले होते. दुपारी जेव्हा तिची आई कामावरून घरी आली, तेव्हा घराच्या मुख्य दरवाजाची कडी बाहेरून लावलेली होती. आत गेल्यानंतर जेव्हा त्या कामाक्षीच्या खोलीत गेल्या, तेव्हा त्यांना आपली मुलगी मृत अवस्थेत आढळली. यानंतर तिला बहरोड येथील एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
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