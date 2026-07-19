प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना केला स्पर्श; ‘रामायण’च्या ट्रेलर लाँचदरम्यानचा व्हिडिओ व्हायरल

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश आणि सनी देओल यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. दिल्लीत पार पडलेल्या भव्य ट्रेलर लाँच सोहळ्यात चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमने हजेरी लावली. मात्र, या कार्यक्रमात सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो रणबीर कपूर आणि सनी देओल यांच्यातील एक भावूक क्षण.
ट्रेलर लाँचदरम्यान सनी देओल मंचावर येताच संपूर्ण टीमने त्यांचे स्वागत केले. यावेळी प्रभू रामाची भूमिका साकारणारा रणबीर कपूर पुढे गेला आणि त्याने सनी देओल यांच्या चरणांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला. रणबीरच्या या कृतीनंतर सनी देओल यांनी त्याला मिठी मारली. या क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्याचे कौतुक केले जात आहे.
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या प्रसंगावर प्रतिक्रिया देताना अनेक चाहत्यांनी, “प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना स्पर्श केल्यासारखा हा भावूक क्षण होता,” अशा भावना व्यक्त केल्या. चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम, तर सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार असल्याने हा प्रसंग प्रेक्षकांसाठी अधिक खास ठरला.
𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐃𝐞𝐨𝐥 speaking at the 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚 trailer launch event about his character, 𝐇𝐚𝐧𝐮𝐦𝐚𝐧, whom he is going to play in the movie. He says that he is 𝐭𝐫𝐮𝐥𝐲 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 to play this 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫.#Ramayana#SunnyDeol pic.twitter.com/Hvw8qvuuUz — VINI 💞 (@_Attitude_Vini) July 18, 2026
यावेळी सनी देओल ने उपस्थितांना “सत श्री अकाल” म्हणत अभिवादन केले. ‘रामायण’सारख्या महाकाव्यावर आधारित चित्रपटात काम करणे ही मोठी जबाबदारी असल्याचे त्याने सांगितले. तसेच, या चित्रपटाचे चित्रीकरण अद्याप सुरू असून पहिल्या भागात त्यांच्या भूमिकेचा कालावधी मर्यादित असेल, असेही त्याने स्पष्ट केले.
Be Ready For Most Loved Most Worshipped…..HANUMAN JI…♦️ Sunny Deol Chants “JAI SHREE RAM” Ranbir Kapoor — Ignites💥
Sai Pallavi — Shines❣️
Yash — Xplodes💥
Sunny Deol — ROARS🔥 Get Ready… #Ramayana#SunnyDeol pic.twitter.com/zhH3LIQp44 — Dr. Sandeep Dangi (@Sandeep84301587) July 18, 2026
‘रामायण’बद्दल बोलताना सनी देओल भावूक झाला. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर नक्कीच खरा उतरेल आणि एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव देईल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला.
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