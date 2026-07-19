रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना केला स्पर्श; ‘रामायण’च्या ट्रेलर लाँचदरम्यानचा व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Jul 19, 2026 | 11:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ramayana Trailer Launch: 'रामायण'च्या ट्रेलर लाँचदरम्यान रणबीर कपूरने हनुमानाची भूमिका साकारणाऱ्या सनी देओल यांच्या चरणांना स्पर्श करत आशीर्वाद घेतला. हा भावूक क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश आणि सनी देओल यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. दिल्लीत पार पडलेल्या भव्य ट्रेलर लाँच सोहळ्यात चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमने हजेरी लावली. मात्र, या कार्यक्रमात सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो रणबीर कपूर आणि सनी देओल यांच्यातील एक भावूक क्षण.

ट्रेलर लाँचदरम्यान सनी देओल मंचावर येताच संपूर्ण टीमने त्यांचे स्वागत केले. यावेळी प्रभू रामाची भूमिका साकारणारा रणबीर कपूर पुढे गेला आणि त्याने सनी देओल यांच्या चरणांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला. रणबीरच्या या कृतीनंतर सनी देओल यांनी त्याला मिठी मारली. या क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्याचे कौतुक केले जात आहे.

Jennifer Winget Wedding: व्हाईट गाऊन, डायमंड रिंग अन्…, अखेर जेनिफर विंगेट अडकली लग्नबंधनात; अभिनेत्रीने शेअर केला व्हिडिओ

या प्रसंगावर प्रतिक्रिया देताना अनेक चाहत्यांनी, “प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना स्पर्श केल्यासारखा हा भावूक क्षण होता,” अशा भावना व्यक्त केल्या. चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम, तर सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार असल्याने हा प्रसंग प्रेक्षकांसाठी अधिक खास ठरला.


यावेळी सनी देओल ने उपस्थितांना “सत श्री अकाल” म्हणत अभिवादन केले. ‘रामायण’सारख्या महाकाव्यावर आधारित चित्रपटात काम करणे ही मोठी जबाबदारी असल्याचे त्याने  सांगितले. तसेच, या चित्रपटाचे चित्रीकरण अद्याप सुरू असून पहिल्या भागात त्यांच्या भूमिकेचा कालावधी मर्यादित असेल, असेही त्याने  स्पष्ट केले.


‘रामायण’बद्दल बोलताना सनी देओल भावूक झाला. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर नक्कीच खरा उतरेल आणि एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव देईल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला.

Sonam Wangchuk : ‘अशी कायरता कधी पाहिलीये का?’ विशाल दादलानी भडकला! व्यक्त केला राग, म्हणाला ‘जागे व्हा!’

Web Title: Ramayana trailer launch ranbir kapoor touches sunny deols feet in a heartwarming moment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता
1

Salman Khan: ‘दबंग’ सलमान खानला नेमकं झालं तरी काय? व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहत्यांची वाढली चिंता

The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव
2

The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव

Sonali Bendre : सोनाली बेंद्रेला लेक रणवीरने सोशल मीडियावर केलंय ब्लॉक; अभिनेत्रीने सांगितलं नेमकं कारण
3

Sonali Bendre : सोनाली बेंद्रेला लेक रणवीरने सोशल मीडियावर केलंय ब्लॉक; अभिनेत्रीने सांगितलं नेमकं कारण

Tarini Seial: ‘तारिणी’मध्ये नवा ट्विस्ट! कमिशनर जे.जे.च्या एंट्रीने तपासाला मिळणार नवं वळण; मानसी कुलकर्णीने उलगडलं भूमिकेचं गुपित
4

Tarini Seial: ‘तारिणी’मध्ये नवा ट्विस्ट! कमिशनर जे.जे.च्या एंट्रीने तपासाला मिळणार नवं वळण; मानसी कुलकर्णीने उलगडलं भूमिकेचं गुपित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना केला स्पर्श; ‘रामायण’च्या ट्रेलर लाँचदरम्यानचा व्हिडिओ व्हायरल

प्रभू रामाने हनुमानाच्या चरणांना केला स्पर्श; ‘रामायण’च्या ट्रेलर लाँचदरम्यानचा व्हिडिओ व्हायरल

Jul 19, 2026 | 11:47 AM
Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?

Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?

Jul 19, 2026 | 11:35 AM
Puja Tips: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी? जाणून घ्या घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Puja Tips: देवघरातील घंटा कोणत्या धातूची असावी? जाणून घ्या घंटानादाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Jul 19, 2026 | 11:30 AM
Natural Collagen Booster : कोलेजनसाठी हजारो रुपये खर्च कशाला? ‘हे’ 5 पदार्थ करतील नैसर्गिक कमाल

Natural Collagen Booster : कोलेजनसाठी हजारो रुपये खर्च कशाला? ‘हे’ 5 पदार्थ करतील नैसर्गिक कमाल

Jul 19, 2026 | 11:23 AM
Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Air Force vs Commercial Pilot Salary: पायलट बनायचंय? एअरफोर्स की कमर्शियल पायलट, कोणाचा पगार असतो जास्त?

Jul 19, 2026 | 11:07 AM
दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

दोन नव्या रंगात Infinix 5G स्मार्टफोनचे पुनरागमन! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सनी आहे सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

Jul 19, 2026 | 11:01 AM
पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

Jul 19, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा