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Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?

Updated On: Jul 19, 2026 | 11:35 AM IST
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सारांश

Canada Student Life Tips :कॅनडामध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी स्वतःला केवळ आपल्याच समुदायापुरते मर्यादित का ठेवू नये? भारतीय तरुण पुष्पेंद्र सिंह याने दिलेला सविस्तर सल्ला आणि अनुभव एकदा वाचाच.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Canada Student Life Tips : कॅनडामध्ये उच्च शिक्षणासाठी (Higher Education) जाणारे विद्यार्थी सहसा स्वतःला एकाच ग्रुपचा भाग बनवून घेतात. उदाहरणार्थ, भारतीय विद्यार्थी जेव्हा येथे पोहोचतात, तेव्हा ते केवळ भारतातून आलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसोबतच राहणे पसंत करतात. यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे या सर्वांची संस्कृती सारखीच असते, ज्यामुळे मैत्री करणे आणि एकत्र वेळ घालवणे सोपे जाते. तसे पाहायला गेले तर परक्या देशात एकटेपणा टाळण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री करणे योग्यच आहे.

तथापि, जर तुम्ही एखाद्या देशात शिकायला गेला असाल आणि तिथे राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकाशी तुमची मैत्री नसेल, तर ती योग्य गोष्ट नाही. आम्ही असे यासाठी म्हणत आहोत कारण स्थानिक लोकच तिथली संस्कृती, खानपान आणि त्या सर्व आवश्यक गोष्टींबद्दल जास्त चांगल्या प्रकारे सांगू शकतात, ज्या गोष्टी एखादा परदेशी किंवा भारतीय विद्यार्थी तुम्हाला सांगू शकत नाही. कॅनडामध्ये कार्यरत असलेल्या पुष्पेंद्र सिंह या भारतीय कर्मचाऱ्याचेही असेच मत आहे. कॅनडामध्ये स्थानिक मित्र बनवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कॅनडामध्ये मित्र बनवणे कठीण असते का?

पुष्पेंद्र सिंह हे ‘साउथलँड ट्रेलर्स’  नावाच्या कंपनीत ‘इन्व्हेंटरी कंट्रोलर सुपरव्हायझर’ म्हणून काम करतात. ते २०२२ मध्ये सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा करण्यासाठी कॅनडामध्ये आले होते. सध्या ते अल्बर्टा येथे राहून नोकरी करत आहेत. पुष्पेंद्र सिंह यांना विचारण्यात आले की, स्थानिक लोकांशी मैत्री करणे किती सोपे किंवा कठीण होते, विशेषतः तेव्हा जेव्हा तुम्ही भारतीय किंवा परदेशी विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्येच राहत असाल?

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यावर पुष्पेंद्र यांनी सांगितले की, कॅनडामध्ये मित्र बनवणे कठीण नाही, कारण सर्वजण सारख्याच परिस्थितीत असतात. एका प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, “सुरुवातीला, साहजिकच मी भारतीय आणि इतर देशांच्या विद्यार्थ्यांसोबत जास्त वेळ घालवला, कारण आम्ही सर्वजण एकाच परिस्थितीतून जात होतो. जसे की नवीन देशाशी जुळवून घेणे, अभ्यास सांभाळणे आणि अर्धवेळ नोकरी (Part-Time Job) शोधणे. यामुळे या आव्हानांना समजणाऱ्या लोकांशी जोडले जाणे सोपे झाले.”

कॅनडात स्थानिक मित्र बनवण्याचा फायदा काय?

पुष्पेंद्र यांनी सांगितले की, कॅनडातील लोक मनमिळाऊ असतात, परंतु सुरुवातीला त्यांच्याशी मैत्री करण्यासाठी थोडे प्रयत्न करावे लागतात. त्यांनी हे देखील सांगितले की, वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या लोकांशी मैत्री केल्यामुळे कॅनडाची संस्कृती समजून घेणे सोपे जाते. इतकेच नाही तर यामुळे तुमचे संभाषण कौशल्यही सुधारते.

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विद्यार्थ्यांना सल्ला

नवीन विद्यार्थ्यांना सल्ला देताना ते म्हणाले, “नवीन विद्यार्थ्यांना माझा हा सल्ला आहे की त्यांनी स्वतःला केवळ आपल्याच समुदायापुरते (Community) मर्यादित ठेवू नये. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या लोकांशी मैत्री केल्याने तुम्हाला कॅनडाची संस्कृती अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत मिळते, तसेच तुमचे कम्युनिकेशन आणि व्यावसायिक नेटवर्क देखील अधिक मजबूत होते.”

Web Title: Canada student life benefits making local canadian friends advice 2026

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Published On: Jul 19, 2026 | 11:35 AM

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