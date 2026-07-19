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Satara News: साताऱ्यात थरार! फॅक्टरीतील जळत्या भट्टीत कामगाराची उडी; आत्महत्येचा व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Jul 19, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

साताऱ्यातील वाई एमआयडीसीमधील एका कंपनीत काम करणाऱ्या झारखंडच्या दुर्गा रोधा प्रधान या कामगाराने चालू आगीच्या भट्टीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. प्राथमिक माहितीनुसार, मानसिक तणावातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • वाई एमआयडीसीतील कंपनीत कामगाराने चालू भट्टीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.
  • मृत कामगार झारखंडचा रहिवासी असून मानसिक तणावातून हे पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज.
  • घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल; सहा महिन्यांत त्याच कंपनीतील दुसरी आत्महत्येची घटना.
सातारा: सातारा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका फॅक्टरीत कार्यरत असलेल्या एका परप्रांतीय कामगाराने चालू आगीच्या भट्टीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या भीषण घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली आहे. ही घटना वाई येथील एमआयडीसी परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव दुर्गा रोधा प्रधान असे आहे. तो मूळचा झारखंड राज्यातील राजाबासा येथील रहिवासी होता. वाई एमआयडीसीमधील संबंधित कंपनीत तो गेल्या काही काळापासून काम करत होता. दुर्गाची गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे त्याच्या सोबत काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांनी सांगितले. याच मानसिक तणावातून किंवा नैराश्यातून त्याने हे भयानक पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज वार्तिविला जात आहे.

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आत्महत्येचे व्हिडीओ व्हायरल

या संपूर्ण घटनेच्या आत्महत्येचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी याच कंपनीमध्ये अशीच एक आत्महत्येची घटना घडली असल्याचे आता समोर येत आहे. त्यामुळे एकाच कंपनीत लागोपाठ घडलेल्या या घटनांबद्दल आश्चर्य आणि भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर कंपनी प्रशासनात एकच गोंधळ उडाला आहे.

पोलीस तपास सुरु

या दुर्दैवी घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. दुर्गा ने आत्महत्या का केली? याचा तपास करत आहे.

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पोलीस असल्याची खोटी बतावणी करून रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर बॅरेकेडिंग लावत वाहनचालकांना अडवून कारवाईची भीती दाखवत खंडणी उकळणाऱ्या सात जणांच्या टोळीचा पुसेगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या कारवाईत दोन चारचाकी वाहने, आठ मोबाईल, रोख रक्कम असा एकूण २१ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सातारा जिल्ह्यातील वाई एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीत.

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या कामगाराचे नाव काय होते?

    Ans: दुर्गा रोधा प्रधान.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज काय आहे?

    Ans: मानसिक तणाव किंवा नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Web Title: Satara news shocking incident in satara worker jumps into a burning furnace at a factory video of the suicide goes viral

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Published On: Jul 19, 2026 | 12:04 PM

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