बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

IDBI Bank ने ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर (JAM) आणि असिस्टंट मॅनेजर पदांसाठी एकूण 1300 रिक्त जागांची भरती जाहीर केली आहे. संभाव्य ऑनलाइन परीक्षा 12 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.

Mar 08, 2026 | 03:09 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बँकिंग क्षेत्रामध्ये नोकरीची संधी आहे. IDBI बँकेने या भरतीला सुरुवात केली आहे. ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर (JAM) आणि असिस्टंट मॅनेजर पदांसाठी या भरतीला सुरुवात करण्यात आले आहे. एकूण 1300 रिकाम्या पदांसाठी ही भरती सुरु करण्यात आली आहे. 8 मार्च 2026 पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अर्ज करण्यासाठी idbi.bank.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावे. बँकिंग क्षेत्रात नोकरी मिळवण्याची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.

तुमसरमधील विद्यार्थिनीला मिळाला न्याय! नागपूर खंडपीठाचा निकाल; शुल्कवाढीला विरोध केल्याने प्रवेश रद्द

पात्रता निश्चितीची अंतिम तारीख 1 मार्च २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. तर जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची तारीख 6 मार्च 2026 आहे. 8 मार्च ते 19 मार्च 2026 दरम्यान अर्ज दुरुस्त करण्यात येईल. अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख 12 एप्रिल 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. संभाव्य ऑनलाइन परीक्षा 12 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित करण्यात येईल. पदांनुसार काही पात्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर (JAM – ग्रेड ‘O’) पदासाठी उमेदवाराकडे AICTE किंवा UGC मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेची पदवी असणे आवश्यक आहे. सामान्य, ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी किमान 60 टक्के गुण, तर एससी, एसटी आणि PwBD उमेदवारांसाठी किमान 55 टक्के गुण आवश्यक आहेत. केवळ डिप्लोमा केलेले उमेदवार या भरतीसाठी पात्र राहणार नाहीत. वयोमर्यादा पाहिलात तर 1 मार्च 2026 रोजी किमान 20 वर्षे आणि कमाल 25 वर्षे.

असिस्टंट मॅनेजर (ग्रेड ‘A’) या पदासाठी उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारी, खासगी, सहकारी किंवा प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत किमान दोन वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. शाखा बँकिंग, ऑपरेशन्स, कर्ज किंवा विक्रीसारख्या क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. वयोमर्यादा पाहिलात तर 21 ते 30 वर्षे वय निश्चित करण्यात आले आहे.

ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर पदासाठी देशभरातील विविध केंद्रांमध्ये एकूण 1100 जागा आहेत. यामध्ये दिल्ली आणि मुंबई येथे प्रत्येकी 130 जागा, बेंगळुरू येथे 75, तर अहमदाबाद आणि चंदीगड येथे प्रत्येकी 70 जागा उपलब्ध आहेत. तसेच पुणे, नागपूर, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, पटना आदी शहरांमध्येही जागा राखीव आहेत. तर असिस्टंट मॅनेजर (ग्रेड A) पदासाठी एकूण 200 जागा आहेत. त्यामध्ये अनारक्षित 81, एससी 30, एसटी 15, ओबीसी 54 आणि ईडब्ल्यूएस 20 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे. सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस पदांसाठी ₹1050 रुपये अर्ज निश्चित करण्यात आले आहे. तर एससी / एसटी / दिव्यांग पदांसाठी एकूण ₹250 रुपये अर्ज शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

उमेदवारांना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, IMPS, मोबाइल वॉलेट किंवा ई-चालानच्या माध्यमातून ऑनलाइन शुल्क भरता येईल. इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात स्थिर आणि प्रतिष्ठेची नोकरी मिळवण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी ही भरती महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.

Mar 08, 2026 | 03:09 PM

Mar 08, 2026 | 03:09 PM
Mar 08, 2026 | 03:02 PM
Mar 08, 2026 | 03:00 PM
Mar 08, 2026 | 02:59 PM
Mar 08, 2026 | 02:52 PM
Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Mar 08, 2026 | 02:51 PM

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Mar 07, 2026 | 05:54 PM