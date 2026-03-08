Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना आज खेळवला जाणार आहे, या सामन्याआधी भारताचे दिग्गज खेळाडू सुनील गावस्कर यांनी अभिषेक शर्माबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:03 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Criticized by Sunil Gavaskar : भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांचे मत आहे की भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात अभिषेक शर्माला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना आज अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.

गावस्कर यांनी सांगितले की अभिषेक शर्माला का वगळावे?

खरं तर, १९८३ च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य असलेले गावस्कर म्हणतात की अभिषेक शर्माने अद्याप त्याच्या चुकांमधून शिकलेला नाही आणि तो सतत त्याच पद्धतीने बाद होत आहे. २५ वर्षीय फलंदाज या स्पर्धेत खराब फॉर्मशी झुंजत आहे. या टी-२० विश्वचषकात त्याने आतापर्यंत फक्त ८९ धावा केल्या आहेत, सरासरी फक्त १२.७१. त्याने सांगितले की सुपर ८ टप्प्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध झळकावलेले अर्धशतक वगळल्यास त्याचे आकडे आणखी वाईट होतील. 

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

स्पर्धेत तो तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे, तर चार वेळा फिरकी गोलंदाजांनी त्याची विकेट गमावली आहे. अभिषेकची आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे त्याने त्याच्या फलंदाजीच्या शैलीत बदल केलेला नाही. तो सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळतो आणि त्या घाईघाईत तो अनेकदा त्याची विकेट गमावतो. हे सेमीफायनलमध्ये स्पष्ट झाले, जेव्हा इंग्लंडचा फिरकी गोलंदाज विल जॅक्सने त्याला पायचीत केले. अभिषेक दुसऱ्याच षटकात फक्त ९ धावा काढून बाद झाला.

गावस्कर असेही म्हणाले, हा निर्णय सोपा नाही. अभिषेक शर्मा आयसीसी टी-२० क्रमवारीत नंबर वन फलंदाज आहे, पण त्याने त्याच्या बाद होण्याच्या पद्धतींपासून काहीही शिकलेले नाही. गोलंदाज सातत्याने अशा ठिकाणी गोलंदाजी करत आहेत जिथे त्याच्या हातात खेळण्यासाठी जागा नाही आणि तो तिथेच यशस्वी होत आहे. माझी चिंता अशी आहे की त्याने अद्याप त्याची रणनीती बदललेली नाही किंवा तो तसे करू शकत नाही.

गावस्कर यांचे मत आहे की संघ व्यवस्थापनाने अंतिम सामन्यात रिंकू सिंगसह एक बदल करावा. संजू सॅमसनसोबत इशान किशनला डावाची सुरुवात करण्याची संधी दिली जाऊ शकते असे ते सुचवतात. तो म्हणाला, “मला असे वाटते की इशान किशन आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात करावी आणि रिंकू सिंगला संघात स्थान मिळावे. रिंकूमध्ये आत्मविश्वास आहे. तुम्ही त्याच्या शरीरावर ‘गॉड्स प्लॅन’चा टॅटू पाहिला असेल आणि कधीकधी अशा खेळाडूंसाठी गोष्टी व्यवस्थित होतात.”

Published On: Mar 08, 2026 | 02:59 PM

