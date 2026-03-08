Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ४.८८५ अब्ज डॉलर्सची मोठी वाढ झाली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

  • RBI च्या आकडेवारीतून मोठी बातमी
  • भारताचा फॉरेक्स साठा ७२८ अब्ज डॉलर्सवर
  • जागतिक तणावातही भारताचा आर्थिक आत्मविश्वास वाढला
 

Economic Growth India: मध्य पूर्वेतील अस्थिर भू-राजकीय आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली लवचिकता दाखवली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ४.८८५ अब्ज डॉलर्सची मोठी वाढ झाली आणि तो ७२८.४९४ अब्ज डॉलर्सचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला. फेब्रुवारीच्या मध्यात हा विक्रम ७२५.७२७ अब्ज डॉलर्सचा होता.

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या तणावामुळे व्यापार संकट; भारतीय बंदरांवर हजारो कंटेनर पडले अडकून

परकीय चलन साठ्यात ही ऐतिहासिक वाढ प्रामुख्याने प्रमुख घटकांमधील वाढीमुळे झाली आहे. आकडेवारीनुसार, साठ्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक, सोन्याचा साठा ४.१४१ अब्ज डॉलर्सने वाढून १३१.६३० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. शिवाय, साठ्यातील सर्वात मोठा घटक असलेला परकीय चलन मालमत्ता (FCA) देखील ५६१ दशलक्ष डॉलर्सने वाढून ५७३.१२५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की डॉलर व्यतिरिक्त, FCA मध्ये युरो, पौंड आणि येन सारख्या जागतिक चलनांचा समावेश आहे, ज्यांचे मूल्य डॉलरच्या दृष्टीने मोजले जाते.

RBI नुसार, परकीय चलन साठ्याच्या इतर घटकांमध्येही सुधारणा दिसून आली आहे. SDR चे मूल्य २७ फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात २६ दशलक्षने वाढून १८.८६६ अब्ज झाले. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत भारताची राखीव स्थिती देखील १५८ दशलक्षने वाढून ४.८७३ अब्ज झाली.

Noida International Airport: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळाला एअरोड्रम परवाना; लवकरच सुरू होणार उड्डाणे

एखाद्या देशाचा परकीय चलन साठा त्याच्या आर्थिक आरोग्याचे सर्वात महत्त्वाचे माप मानले जाते. ते केवळ देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करत नाहीत तर मध्यवर्ती बँकेला विनिमय दर स्थिर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शक्ती देखील प्रदान करतात. जर डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर दबाव वाढला तर RBI पुढील घसरण रोखण्यासाठी आणि बाजार स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी या राखीव निधीचा वापर करू शकते. वाढत्या परकीय चलन साठ्यामुळे देशात परकीय चलनाचा (डॉलर्स) ओघ मुबलक प्रमाणात राहतो याचा पुरावा आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ होतो आणि देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक धक्क्यांचा सामना करण्यास अधिक सक्षम होते. ज्यामुळे महागाईला देखील आवरता येऊ शकते.

Web Title: Rbis big announcement big jump in foreign exchange reserves india hits new record

Published On: Mar 08, 2026 | 02:51 PM

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
