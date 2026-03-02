Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Central Bank Of India Recruitment For 275 So Vacancies Online Applications How To Apply

बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

तुम्हाला बँकिंग क्षेत्रात करिअर करायचं असेल आणि तुमच्याकडे आयटी (IT), सायबर सुरक्षा किंवा जोखीम व्यवस्थापन म्हणजेच Risk Management  यांसारख्या क्षेत्रांतील अनुभव असेल, तर तुमच्यासाठी एक मोठी संधी आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी!
  • सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने SO च्या २७५ पदांसाठी भरती
  • कोणकोणत्या पदांसाठी भरती होणार?
Central Bank of India Recruitment : जर तुम्ही बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छित असाल आणि तुमच्याकडे आयटी (IT), सायबर सुरक्षा किंवा जोखीम व्यवस्थापन म्हणजेच Risk Management  यांसारख्या क्षेत्रांतील अनुभव असेल, तर तुमच्यासाठी एक मोठी संधी आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) च्या २७५ पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे.

ही भरती तंत्रज्ञान आणि जोखमीशी संबंधित विविध पदांसाठी केली जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया २८ फेब्रुवारी पासून सुरू झाली असून २३ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता वेळेत अर्ज पूर्ण करावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा

१. अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टवर जा आणि तुमची नवीन नाव नोंदणी करा. आवश्यक असलेली सर्व माहिती भरुन नोंदणी पूर्ण कराल.

२. नोंदणी केल्यानंतर, तुम्हाला एक तात्पुरता नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड मिळेल, जो MSS आणि ईमेलद्वारे पाठवला जाईल.

३. त्याचा वापर करुन लॉगीन करा आणि संपूर्ण अर्ज काळजीपूर्वक भरा.

४.  त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे (फोटो, स्वाक्षरी, प्रमाणपत्र इ.) अपलोड करा.

५. अर्ज भरल्यानंतर अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरा.

६. भरलेला अर्ज सेव्ह करा आणि पुढे नेक्स्ट पर्याय वापरून फॉर्म तपशील पुन्हा तपासा.

७. अंतिम सबमिशननंतर, पुष्टीकरण पृष्ठाची प्रिंटआउट घ्या आणि ती सुरक्षित ठेवा. 

८. बँकेने स्पष्ट केलेय की एकदा फॉर्म सबमिट केल्यानंतर त्यात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. म्हणून, कृपया तो सबमिट करण्यापूर्वी सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासा. 

कोणत्या पदांसाठी भरती होणार आहे?

२७५ पदांना तंत्रज्ञानसंबंधित जोखीम क्षेत्रांशी निगडीत विभागण्यात आले आहेत. जसं जावा  आणि  .NET सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, मोबाइल अॅप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, डेटाबेस प्रशासन, डिजिटल चॅनेल व्यवस्थापन, माहिती सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा, नेटवर्क आणि क्लाउड व्यवस्थापन, विंडोज आणि अ‍ॅक्टिव्ह डायरेक्टरी प्रशासन, डेटा अभियांत्रिकी आणि डेटा विज्ञान, DevSecOps, जोखीम व्यवस्थापन, आयटी अधिकारी किंवा जनरल एआय अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विभागले गेले आहे. 

शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव

बहुतेक पदांसाठी, उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित क्षेत्रात BE/BTech किंवा MCA पदवी असणं आवश्यक आहे. विविध पदांसाठी २ ते १० वर्षांचा कामाचा अनुभवदेखील आवश्यक आहे. काही पदांसाठी, ओरेकल, रेड हॅट, व्हीएमवेअर, मायक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आणि सायबरसुरक्षा या क्षेत्रातील प्रमाणपत्रे आवश्यक असू शकतात. 

Iran–US–Israel war: भारतीय विद्यार्थी ईराणमध्ये काय शिकायला जातात? युद्धामुळे करिअर धोक्यात

Web Title: Central bank of india recruitment for 275 so vacancies online applications how to apply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज
1

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 
2

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक? 

Iran–US–Israel war: भारतीय विद्यार्थी ईराणमध्ये काय शिकायला जातात? युद्धामुळे करिअर धोक्यात
3

Iran–US–Israel war: भारतीय विद्यार्थी ईराणमध्ये काय शिकायला जातात? युद्धामुळे करिअर धोक्यात

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल
4

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Mar 02, 2026 | 02:29 PM
Ahmedabad Crime: होत्याचे नव्हते झाले! एकट्यात प्रेयसीला भेटण्याची ओढ, पण अचानक आले वडील; १२ वी च्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल

Ahmedabad Crime: होत्याचे नव्हते झाले! एकट्यात प्रेयसीला भेटण्याची ओढ, पण अचानक आले वडील; १२ वी च्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल

Mar 02, 2026 | 02:24 PM
देवगिरी किल्ल्यावर ३०० रणरागिणींचे श्रमदान! विखे पाटील परिवाराच्या पुढाकाराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा अनोखा संदेश

देवगिरी किल्ल्यावर ३०० रणरागिणींचे श्रमदान! विखे पाटील परिवाराच्या पुढाकाराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा अनोखा संदेश

Mar 02, 2026 | 02:21 PM
रक्तातील कावीळ कशामुळे होते? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

रक्तातील कावीळ कशामुळे होते? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

Mar 02, 2026 | 02:20 PM
Latur News: उदगीरमध्ये अनधिकृत सावकारीवर धाड; कोरे स्टॅम्प पेपर व धनादेश जप्त

Latur News: उदगीरमध्ये अनधिकृत सावकारीवर धाड; कोरे स्टॅम्प पेपर व धनादेश जप्त

Mar 02, 2026 | 02:19 PM
US-Israel Iran War: इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा

US-Israel Iran War: इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा

Mar 02, 2026 | 02:17 PM
US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख

US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख

Mar 02, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM