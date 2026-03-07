Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Justice For Tumsar Student Nagpur Bench Verdict Admission Cancelled For Opposing Fee Hike

तुमसरमधील विद्यार्थिनीला मिळाला न्याय! नागपूर खंडपीठाचा निकाल; शुल्कवाढीला विरोध केल्याने प्रवेश रद्द

भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे शुल्कवाढीला विरोध केल्यामुळे विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते योगेश रंगवानी यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.

Updated On: Mar 07, 2026 | 07:45 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे घडलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने विद्यार्थिनीला दिलासा देत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अतिरिक्त शुल्कवाढीला विरोध केल्यामुळे एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करत Bombay High Court च्या Nagpur Bench of Bombay High Court ने शाळा प्रशासनाला फटकार लगावत विद्यार्थिनीला तात्काळ पुन्हा प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे.

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

तुमसर येथील Father Agnel School मध्ये अतिरिक्त शुल्कवाढीचा मुद्दा समोर आला होता. शाळेच्या या निर्णयाला काही पालकांनी विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते Yogesh Rangwani यांनी पालकांची बाजू घेत शाळेच्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात आवाज उठवला. मात्र या आंदोलनाचा राग धरत शाळा प्रशासनाने सूडबुद्धीने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीचा, Chitrakshi Rangwani हिचा प्रवेश रद्द केला आणि तिला शाळेतून काढून टाकले. या निर्णयामुळे विद्यार्थिनीचे शिक्षण धोक्यात आले आणि पालकांमध्येही नाराजी पसरली.

या अन्यायाविरुद्ध योगेश रंगवानी यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. प्रकरण Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल दखल घेतली. शाळेने विद्यार्थिनीला दिलेले ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) रद्द करण्याचे आदेश देत कोणत्याही प्रकारचे दंडात्मक शुल्क न घेता तिला पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने शाळा प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांशी न्याय्य वागणूक ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

या लढाईदरम्यान आलेल्या अनुभवांबद्दल बोलताना योगेश रंगवानी यांनी स्थानिक प्रशासन आणि काही लोकप्रतिनिधींवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच योग्य भूमिका घेतली असती तर प्रकरण इतके वाढले नसते. काही अधिकारी आणि नेत्यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू समजून घेण्याऐवजी शाळा प्रशासनालाच पाठिंबा दिला, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे पालकांना न्यायासाठी न्यायालयात जावे लागले, असेही त्यांनी नमूद केले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ चित्राक्षी रंगवानीलाच न्याय मिळाला असे नाही, तर राज्यातील अनेक पालकांसाठीही हा आशेचा किरण ठरला आहे. अनेक ठिकाणी शाळांकडून शुल्कवाढीबाबत तक्रारी येत असतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय पालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ठरू शकतो.

Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण 

या घटनेनंतर योगेश रंगवानी यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. या प्रसंगामुळे काही काळ मानसिक ताण आला होता, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा आत्मविश्वास मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढेही समाजातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी लढत राहण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

या निकालामुळे लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था अजूनही सर्वसामान्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करते, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

Web Title: Justice for tumsar student nagpur bench verdict admission cancelled for opposing fee hike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे…”: CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केली अपेक्षा
1

“विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे…”: CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केली अपेक्षा

बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बालभावनाची साद! मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देणे हा उद्देश
2

बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बालभावनाची साद! मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देणे हा उद्देश

Big Breaking: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! MPSC ची परीक्षा लांबणीवर; आता ‘या’ तारखेला होणार
3

Big Breaking: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! MPSC ची परीक्षा लांबणीवर; आता ‘या’ तारखेला होणार

लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या
4

लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तुमसरमधील विद्यार्थिनीला मिळाला न्याय! नागपूर खंडपीठाचा निकाल; शुल्कवाढीला विरोध केल्याने प्रवेश रद्द

तुमसरमधील विद्यार्थिनीला मिळाला न्याय! नागपूर खंडपीठाचा निकाल; शुल्कवाढीला विरोध केल्याने प्रवेश रद्द

Mar 07, 2026 | 07:45 PM
IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार

IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार

Mar 07, 2026 | 07:33 PM
Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

Dhurandhar 2 Cast Fees: ‘धुरंधर 2’चे भलं मोठं बजेट; रणवीर सिंगने वाढवले मानधन, कोणत्या कलाकाराला सर्वाधिक फी?

Mar 07, 2026 | 07:19 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
US – Iran तणावाचा फटका! दुबईच्या विमान प्रवासाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले, युरोपलाही जाणं झालं महाग

US – Iran तणावाचा फटका! दुबईच्या विमान प्रवासाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले, युरोपलाही जाणं झालं महाग

Mar 07, 2026 | 06:58 PM
सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

Mar 07, 2026 | 06:34 PM
International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Mar 07, 2026 | 06:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM