Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

रंगांच्या उधळणी सोबत नियमावलीची ही जोड असते. पाण्याचे कारंजे (शॉवर डान्स) आयोजित करणाऱ्या मंडळांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ध्वनिक्षेपकाचा (डीजे) वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:02 PM
( फोटो सौजन्य : AI )

( फोटो सौजन्य : AI )

Follow Us:
Follow Us:
  • रंगांच्या उधळणी सोबत नियमावलीची ही जोड
  • नियम मोडल्यास गुन्हे नोंदवण्याचा पोलिसांचा इशारा
  • टवाळखोरांना लगाम लावण्यासाठी कठोर भूमिका
Nashik News : रंगपंचमीचा रंग सध्या सगळीकडे पसरत आहे. नाशिकमध्ये नेहमीप्रमाणे जोरदार धूम पाहालयला मिळत आहे. पण रंगांच्या उधळणी सोबत नियमावलीची ही जोड असते. पाण्याचे कारंजे (शॉवर डान्स) आयोजित करणाऱ्या मंडळांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ध्वनिक्षेपकाचा (डीजे) वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

Nashik News : विधवा महिलांच्या आयुष्यात नवी पहाट; जुनी बंधनं झुगारत केली रंगांची उधळण

पोलिसांचा इशारा

ध्वनी यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय पोलिस आयुक्तालयाने घेतला आहे. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किंवा सूचना देण्यासाठी पोलिस कधीही संबंधित यंत्रणेचा ताबा घेऊ शकतात. यासह आयोजकांनी स्वयंचलित चित्रीकरण यंत्रणा (सीसीटीव्ही) बसवणे अनिवार्य असून नियम मोडल्यास गुन्हे नोंदवण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

टवाळखोरांना लगाम लावण्यासाठी कठोर भूमिका

महानगरपालिका निवडणुकीनंतर होणाऱ्या रंगपंचमीचा उत्साह शहरात अधिक राहणार असल्याने पोलिसांनी चोख बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. त्याच वेळी टवाळखोरांना लगाम लावण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. पाण्याचे कारंजे, रहाड व इतरत्र महिला तसेच तरुणींची छेड काढणाऱ्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेले जाईल. त्यामुळे अशा हुल्लडबाजांची रंगपंचमी पोलिस ठाण्यात साजरी होण्याची शक्यता आहे.

पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन

रहाडीसह कारंज्यांजवळ लाकडी अडथळे (बॅरकेडिंग) करण्यासह अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. दरम्यान, पंचवटीतील शनि चौक, जुने नाशिकमधील तिबंधा चौक, जुनी तांबट लेन, दंडे हनुमान, कथडा परिसर आणि गोदाकाठावरील दिल्ली दरवाजा येथे रहाड खोदण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे.

अशी आहे रंगपंचमीची तयारी

नाशिकमध्ये रंगपंचमीचा उत्साह मोठा असणार आहे. रंगांची उधळण होणार असून यासंदर्भात नियमावली चोख केली आहे. त्याचबरोबर काटेकोर बंदोबस्तही करण्यात आला आहे.

दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतच रहाड आणि पाण्याचे कारंजे सुरू राहतील.
वर्ष २०२३ आणि २०२४ मधील रंगपंचमीत लाठीमार झाला होता हे लक्षात घेता परिस्थिती आवरण्यासाठी यंदा कोणतीही बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही. त्यामुळे तसा बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
वर्ष २०२५ मध्ये तिवंधा चौकात अनियंत्रित गर्दी झाली होती त्यामुळे यंदा अशी अंदाधुंद परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी आधीच कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
रहाड आणि कारंज्यांच्या ठिकाणच्या सुरक्षेची सर्व जबाबदारी आयोजकांकडे राहील.
आयोजकांनी चित्रीकरण यंत्रणा बसवून त्याबाबतचे फलक लावणे आवश्यक आहे.
गर्दी नियंत्रणासाठी आयोजकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त आणि अडथळे उभारले जातील.
पोलिस ठाण्याची पथके, गुन्हे शाखा आणि महिला सुरक्षा पथके (दामिनी मार्शल) तैनात असतील. प्रत्येक ठिकाणी जबाबदार पुरुष आणि महिला स्वयंसेवक असणे अनिवार्य आहे.

हाय गर्मी! यंदा उन्हाळा म्हणजे जाळ अन् धूरच…; ‘या’ जिल्ह्यात पारा 37 अंशाच्या पुढे, मे महिन्यात तर…

Web Title: Nashik police security plan rangpanchami 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : विधवा महिलांच्या आयुष्यात नवी पहाट; जुनी बंधनं झुगारत केली रंगांची उधळण
1

Nashik News : विधवा महिलांच्या आयुष्यात नवी पहाट; जुनी बंधनं झुगारत केली रंगांची उधळण

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर
2

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर

Chiplun News: प्रवाशांसाठी ‘लालपरी’ सज्ज; 15 मार्चपर्यंत तब्बल ‘इतक्या’गाड्या सोडल्या जाणार
3

Chiplun News: प्रवाशांसाठी ‘लालपरी’ सज्ज; 15 मार्चपर्यंत तब्बल ‘इतक्या’गाड्या सोडल्या जाणार

रंगाचा नव्हे, तर चप्पलांचा वर्षाव! ‘या’ गावात एकमेकांना चप्पलांनी मारुन साजरी होते होळी, VIDEO VIRAL
4

रंगाचा नव्हे, तर चप्पलांचा वर्षाव! ‘या’ गावात एकमेकांना चप्पलांनी मारुन साजरी होते होळी, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

Mar 08, 2026 | 03:09 PM
Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

Mar 08, 2026 | 03:02 PM
छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

Mar 08, 2026 | 03:00 PM
India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

Mar 08, 2026 | 02:59 PM
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

Mar 08, 2026 | 02:52 PM
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Mar 08, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM