रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

रणबीर कपूरच्या रामायण चित्रपटाचा भव्य लाँच कार्यक्रम २६ मार्च २०२६ रोजी रामनवमीनिमित्त मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे होणार होता. परंतु, तो आता काही करणास्थव पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:52 PM
  • ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच इव्हेंट ढकलला पुढे
  • ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय
  • ‘Ramayana’ चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट
 

बॉलीवूड स्टार रणबीर कपूरच्या आगामी “रामायण: द इंट्रोडक्शन” या चित्रपटाने बरीच चर्चा रंगवली आहे. लोक हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. या चित्रपटात साउथचे सुपरस्टार साई पल्लवी आणि यश देखील दिसणार आहेत. राम नवमीला मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे एक मोठा कार्यक्रम होणार असल्याचे समजले होते. परंतु आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अभिनेत्याच्या या आगामी चित्रपटाचा ग्रँड लाँच इव्हेंट काही करणास्थाव पुढे ढकलण्यात आला आहे.

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम इशा डे लवकरच अडकणार लग्नबंधनात; अभिनेत्रीने लग्नाआधीच्या विधींना केली सुरुवात

कार्यक्रम का पुढे ढकलण्यात आला?

बॉलीवूड स्टार रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांचा “रामायण: द इंट्रोडक्शन” हा चित्रपट २०२६ च्या दिवाळीला प्रदर्शित होणार आहे आणि त्याची जोरदार चर्चा आहे. निर्मात्यांनी आधीच तीन मिनिटांचा एक जबरदस्त टीझर रिलीज केला आहे, जो चाहत्यांना खूप आवडला आहे. आता, लोक पुढील अपडेट्सची वाट पाहत आहेत. ऑनलाइन वृत्तांतात असे म्हटले होते की राम नवमीला मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे एक मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार होता, ज्यामध्ये मुख्य पात्रांचे लूक दाखवले गेले आहेत. परंतु, हा कार्यक्रम आता पुढे ढकलण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेले इराण-इस्रायल युद्ध आणि जागतिक तणाव हे कारण म्हणून उल्लेख केला जात आहे. मिड-डेच्या वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी आधीच कार्यक्रमस्थळ बंद केले होते आणि पाहुण्यांना आमंत्रणे पाठवली होती. परंतु, निर्माता नमित मल्होत्रा ​​यांनी प्रमोशनल मटेरियलचे लाँचिंग पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘मला लग्नाला नाही बोलावलं’ छोटी चाहती नाराज! विजय देवरकोंडाने दिले थेट जेवणाचे आमंत्रण

हे कलाकार चमकणार चित्रपटात

सूत्रांनी सांगितले की रामायण हा एक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आहे आणि तो जागतिक प्रेक्षकांना लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे सध्याच्या जागतिक तणावाच्या काळात मोठा प्रमोशनल लाँच योग्य वाटत नाही. टीम घाई करू इच्छित नाही आणि चांगल्या वेळेची वाट पाहत आहे. हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित केला जाणार आहे. पहिला भाग, “रामायण: द इंट्रोडक्शन”, दिवाळी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच रणबीर कपूर भगवान रामाच्या भूमिकेत झळकणार आहे, साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे आणि यश रावणाची भूमिका करताना दिसणार आहे. नितेश तिवारी चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. या चित्रपटात सुनील देओल, रवी दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंग, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, मोहित रैना, अरुण गोविल आणि आदिनाथ कोठारे यांच्याही भूमिका पाहायला मिळणार आहेत.

Published On: Mar 08, 2026 | 02:52 PM

