Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

India US Relation : सध्या मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जगभरात तेलाचा पुरवठा कमी पडत आहे. यामुळे भारतही अडचणीत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका-भारतात वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:55 PM
India says No Permission Needed for Russian Oil Imports

Oil Imports : 'परवानगीची गरज नाही' ; रशियन तेल खरेदीवरून भारताचा अमेरिकेला दिले स्पष्ट उत्तर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताने अमेरिकेला सुनावले खडे बोल
  • रशियाकडून तेल खरेदीसाठी कोणाच्या परवानगीची गरज नाही
  • जाणून घ्या काय म्हटले होते अमेरिकेने?
नवी दिल्ली : रशियाकडून तेल आयातीसाठी सवलत दिल्याच्या अमेरिकेच्या दाव्याला भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. शनिवारी, केंद्र सरकारने अमेरिकेला खडे बोल सुनावत सांगितलो की, रशियाकडून तेल खरेदीसाठी भारताला कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. भारताने असेही म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल आयात करत राहू. इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जाक्षेत्र विस्कळीत झाले आहे, ज्यामुळे जगभरात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. होमुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे जाण्यापासून रोखण्याच्या इराणच्या धमकीनंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे.

सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदीसाठी अल्पकालीन सवलतींवर अवलंबून नाही. ‘भारत कधीही रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेले नाही. भारत यापुढेही रशियन तेल आयात करत राहील आणि रशिया भारताचा सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहील.

Fuel Prices: ‘रशियाचा फायदा नाही, जगाचं हित!’ ट्रम्प यांनी भारताला रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी दिली सूट; सवलतीमागे मोठे राजकारण

काय म्हणाला होता अमेरिका ?

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “जागतिक बाजारात तेलाची उपलब्धता कायम राखणे ही आमची प्राथमिकता आहे. भारतीय रिफायनरीजना ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या चालू व्यवहारांपुरतीच मर्यादित असेल, जेणेकरून रशियाला कोणताही नवीन मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, परंतु जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडणार नाही.” यामुळे भारताला आपले ऊर्जा स्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी ३० दिवसांचा महत्त्वाचा वेळ मिळाला आहे.

होर्मुझची नाकेबंदी आणि भारतापुढील आव्हान

जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी २० टक्के व्यापार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. भारत आपल्या गरजेच्या ८८ टक्के कच्चे तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून येतो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. या संकटकाळात अमेरिकेने भारताच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी जवळून काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

LPG च्या किमतीत ६० रुपये वाढ

इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताकडे २५ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आहे. तथापि, भारताने शनिवारी स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ केली. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ झाली. जागतिक स्तरावर, शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती ८.५ टक्क्यांनी वाढल्या आणि या आठवड्यात जवळजवळ ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियन तेल खरेदीवरून भारत-अमेरिकेत वाद का निर्माण झाला?

    Ans: अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी तात्पुरती सवलत दिली असल्याचा खळबळजनक दावा केला. परंतु भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे, रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला कोणत्याही देशाच्या परवानगीची गरज नाही.

  • Que: रशियन तेल भारतासाठी एवढे महत्त्वाचे का आहे?

    Ans: भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५-८८% कच्चे तेल आयात करतो. यातील बहुतांश तेल रशियाकडून स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणात मिळते. यामुळे भारतासाठी ते ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

Web Title: India says no permission needed for russian oil imports

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gulf War 2026: सौदीचा संयम सुटला! इराणला दिला थेट युद्धाचा इशारा; ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यास तेहरान मोजणार मोठी किंमत
1

Gulf War 2026: सौदीचा संयम सुटला! इराणला दिला थेट युद्धाचा इशारा; ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाल्यास तेहरान मोजणार मोठी किंमत

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन
2

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

The AI War: बापरे! खामेनींचा पत्ता एआयने शोधला? अमेरिकन सैन्याच्या ‘Claude AI’ने ‘असा’ मोडला इराणचा लष्करी कणा मोडला
3

The AI War: बापरे! खामेनींचा पत्ता एआयने शोधला? अमेरिकन सैन्याच्या ‘Claude AI’ने ‘असा’ मोडला इराणचा लष्करी कणा मोडला

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत
4

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

Mar 08, 2026 | 02:52 PM
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
इराण–इस्त्रायल युद्धाचे महाराष्ट्रात पडसाद! कमर्शियल गॅसचा तुटवडा असल्याने हॉटेल व्यवसाय संकटात

इराण–इस्त्रायल युद्धाचे महाराष्ट्रात पडसाद! कमर्शियल गॅसचा तुटवडा असल्याने हॉटेल व्यवसाय संकटात

Mar 08, 2026 | 02:43 PM
पाणी मागण्याचा बहाणा करुन तरुणीचा विनयभंग; पुणे पोलिसांनी डिलिव्हरी बॉयला ठोकल्या बेड्या

पाणी मागण्याचा बहाणा करुन तरुणीचा विनयभंग; पुणे पोलिसांनी डिलिव्हरी बॉयला ठोकल्या बेड्या

Mar 08, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM