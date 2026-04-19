Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Satara News Satara District Ranks First In The State In School Quality Effective Implementation Of Educational Initiatives

Satara News : शालेय गुणवत्तेत सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम; शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अमंलबजावणी

शाळांच्या शैक्षणिक अन् भौतिक गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या 'शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वसन आराखडा' प्रक्रियेत सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:28 PM
Satara News : शालेय गुणवत्तेत सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम; शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अमंलबजावणी
Follow Us:
Follow Us:
  • शालेय गुणवत्तेत सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम
  • शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अमंलबजावणी
मेढा : बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हटलं जातं पण त्या कलागुणांना बळ मिळालं तर मुलं पाहिजे ते सहज साध्य करु शकतात. असंच काहीसं चित्र हे साताऱ्यात दिसून आलं आहे. साताऱ्यात शाळकरी मुलांना सर्वांगीण विकासाासाठी पोषक वातावरण मिळत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. शाळांच्या शैक्षणिक अन् भौतिक गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या ‘शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वसन आराखडा’ प्रक्रियेत सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)अनिस नायकवडी यांनी याबाबत माहिती दिली.

जिल्ह्यातील 87 टक्के शाळांनी या आराखड्यात आपली माहिती पारदर्शकपणे भरली आहे. शाळेची भौतिक, आर्थिक, तसेच गुणवत्तापूर्ण माहिती राज्याकडे सादर केल्यानंतर संबंधित शाळांना गुणांकन दिले जाते. शिक्षण प्रक्रियेत या आराखड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्राथमिक,व जिल्ह्यातील माध्यमिक अन् खासगी शाळांनी हे मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. त्यामुळे सलग तीन आठवडे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे, समग्र शिक्षा अभियान व पीएमसी शाळा खर्च याबाबतही सातारा अव्वल क्रमांकावर राहिला आहे.

Career Guide: करिअरची खरी सुरुवात इथून! 10वी नंतर कशी निवडाल योग्य स्ट्रीम? असा घ्या निर्णय

“जिल्ह्यातील शाळांनी विहित वेळेत माहिती
भरत्यामुळे सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर पोचला आहे. भविष्यात या मूल्यांकनाचा जिल्ह्याच्या गुणवत्ता विकासासाठी मोलाचा हातभार लागणार आहे.”
– याशनी नागराजन,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.सातारा

नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवल्यामुळे आराखड्यात जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजूभोसले, शिक्षण समितीच्या सभापती तेजस्विनी कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे यश लाभल्याचे शिक्षणाधिकारी नायकवडी यांनी नमूद केले. शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा प्रक्रियेत शाळांची शैक्षणिक अन भौतिक गुणवत्ता मोजली जाते. विद्यार्थी, शिक्षक तसेच शाळेच्या सुविधा,
सुधारणा, गरजा स्पष्ट होतात.

Career Guide: करिअरची खरी सुरुवात इथून! 10वी नंतर कशी निवडाल योग्य स्ट्रीम? असा घ्या निर्णय

Web Title: Satara news satara district ranks first in the state in school quality effective implementation of educational initiatives

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 06:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
1

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
2

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!
3

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
4

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM