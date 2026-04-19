Stock Market Update : तेजीचा ‘बुल रन’ कायम राहणार की मोठी घसरण येणार? ‘हे’ फॅक्टर ठरवणार मार्केटची पुढची चाल

बाजाराची पुढील दिशा अमेरिका-इराण शांतता चर्चा, त्रैमासिक आर्थिक निकाल, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आर्थिक आकडेवारी या घटकांवरून निश्चित होईल. गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता वाटाघाटींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील; कारण या दोन देशांमध्ये सध्या लागू असलेली दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी बुधवारी संपुष्टात येणार आहे.
दरम्यान, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ हा जलमार्ग काही काळासाठी खुला राहिल्यानंतर पुन्हा एकदा बंद झाला आहे. परिणामी, नजीकच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात कंपन्यांच्या आर्थिक निकालांचा हंगाम सुरू आहे. पुढील आठवड्यात Groww, PNB Housing, HCLTech, Nestlé India, Tata Investment, LTTS, SBI Life, Adani Energy Solutions, Infosys, Adani Green Energy आणि MRPL यांसारख्या कंपन्या आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत.
देशांतर्गत पातळीवर, पायाभूत सुविधांच्या उत्पादनाची आकडेवारी २० एप्रिल रोजी, आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त २२ एप्रिल रोजी, आणि PMI आकडेवारी २३ एप्रिल रोजी जाहीर होण्याचे नियोजित आहे. गेल्या आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत अनुकूल ठरला. या कालावधीत, सेन्सेक्स ९४३.२९ अंकांनी (किंवा १.२२%) वधारून ७८,४९३.५४ अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी ३०२.९५ अंकांनी (किंवा १.२६%) वाढून २४,३५३.५५ अंकांवर स्थिरावला.
याच काळात, Broader markets चांगली कामगिरी नोंदवली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक (Nifty Midcap 100 Index) २,०५४.२५ अंकांची (किंवा ३.५५%) वाढ नोंदवत ५९,८९८.२० अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक (Nifty Smallcap 100 Index) ७२५.६० अंकांनी (किंवा ४.३१%) वधारून १७,५६५.७० अंकांवर स्थिरावला.