  Stock Market Stock Market Outlook Q4 Results Pmi Data And Us Iran Talks To Drive Sensex Nifty Marathi News

Stock Market Update : तेजीचा ‘बुल रन’ कायम राहणार की मोठी घसरण येणार? ‘हे’ फॅक्टर ठरवणार मार्केटची पुढची चाल

जागतिक घडामोडी आणि देशांतर्गत आर्थिक बदलांमुळे बाजार आता एका वळणावर उभा आहे. गुंतवणूकदारांच्या मनात एकच प्रश्न आहे - ही तेजी अशीच सुरू राहणार का? तज्ज्ञांच्या मते, आगामी आठवड्यात बाजाराची दिशा महत्त्वाच्या घटकांवर आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:25 PM
  • भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही सत्रात ऐतिहासिक उच्चांक
  • आठवड्यात बाजाराची दिशा खालील ५ घटकांवर
  • PMI आकडेवारी २३ एप्रिल रोजी जाहीर होणार
Stock Market Update : भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही सत्रात ऐतिहासिक उच्चांक गाठले आहेत. मात्र, जागतिक घडामोडी आणि देशांतर्गत आर्थिक बदलांमुळे बाजार आता एका वळणावर उभा आहे. गुंतवणूकदारांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – ही तेजी अशीच सुरू राहणार का? तज्ज्ञांच्या मते, आगामी आठवड्यात बाजाराची दिशा खालील ५ महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल.

दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी बुधवारी संपुष्टात

बाजाराची पुढील दिशा अमेरिका-इराण शांतता चर्चा, त्रैमासिक आर्थिक निकाल, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आर्थिक आकडेवारी या घटकांवरून निश्चित होईल. गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता वाटाघाटींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील; कारण या दोन देशांमध्ये सध्या लागू असलेली दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी बुधवारी संपुष्टात येणार आहे.

‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ जलमार्ग पुन्हा एकदा बंद

दरम्यान, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ हा जलमार्ग काही काळासाठी खुला राहिल्यानंतर पुन्हा एकदा बंद झाला आहे. परिणामी, नजीकच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात कंपन्यांच्या आर्थिक निकालांचा हंगाम सुरू आहे. पुढील आठवड्यात Groww, PNB Housing, HCLTech, Nestlé India, Tata Investment, LTTS, SBI Life, Adani Energy Solutions, Infosys, Adani Green Energy आणि MRPL यांसारख्या कंपन्या आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत.

PMI आकडेवारी २३ एप्रिल रोजी जाहीर होणार

देशांतर्गत पातळीवर, पायाभूत सुविधांच्या उत्पादनाची आकडेवारी २० एप्रिल रोजी, आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त २२ एप्रिल रोजी, आणि PMI आकडेवारी २३ एप्रिल रोजी जाहीर होण्याचे नियोजित आहे. गेल्या आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत अनुकूल ठरला. या कालावधीत, सेन्सेक्स ९४३.२९ अंकांनी (किंवा १.२२%) वधारून ७८,४९३.५४ अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी ३०२.९५ अंकांनी (किंवा १.२६%) वाढून २४,३५३.५५ अंकांवर स्थिरावला.

Broader markets चांगली कामगिरी

याच काळात, Broader markets चांगली कामगिरी नोंदवली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक (Nifty Midcap 100 Index) २,०५४.२५ अंकांची (किंवा ३.५५%) वाढ नोंदवत ५९,८९८.२० अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक (Nifty Smallcap 100 Index) ७२५.६० अंकांनी (किंवा ४.३१%) वधारून १७,५६५.७० अंकांवर स्थिरावला.

Published On: Apr 19, 2026 | 06:25 PM

May 18, 2026 | 04:15 AM
May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM

May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM