Career Guide: करिअरची खरी सुरुवात इथून! 10वी नंतर कशी निवडाल योग्य स्ट्रीम? असा घ्या निर्णय

देशभरात १० वीचे निकाल जाहीर होत असताना विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो की कोणती स्ट्रीम निवडावी? हा निर्णय केवळ गुणांवर नव्हे, तर आवड, क्षमता आणि भविष्यातील करिअरच्या उद्दिष्टांवर आधारित असतो.

Updated On: Apr 19, 2026 | 02:58 PM
  • १०वी नंतर विज्ञान, वाणिज्य आणि कला असे तीन प्रमुख पर्याय उपलब्ध असून प्रत्येकातून वेगवेगळ्या करिअरच्या संधी मिळतात.
  • स्ट्रीम निवडताना केवळ मार्क्स नाही, तर आवड, क्षमता आणि भविष्यातील उद्दिष्टे महत्त्वाची ठरतात.
  • कमी गुण आले तरी निराश होऊ नका – मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शनाने कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवता येते.
देशभरातील काही शिक्षण बोर्डाचे १० वीचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. तर अनेक शिक्षण बोर्डाने अद्याप १० वीचे निकाल जाहीर केले नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाले आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाले नाहीत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या मनात सध्या एकच प्रश्न आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विज्ञान, वाणिज्य आणि कला यापैकी कोणते क्षेत्र निवडावे. कारण हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि या निर्णयावर विद्यार्थ्यांचे पुढील भविष्य अवलंबून असते. त्यामुळे विज्ञान, वाणिज्य आणि कला यापैकी कोणते क्षेत्र निवडावे, याचा निर्णय घेताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

१० वी नंतर विद्यार्थ्यांकडे विज्ञान, वाणिज्य आणि कला असे तीन मार्ग असतात. विज्ञान क्षेत्रात मेडिकल इंजीनियरिंग आणि टेक्नोलॉजी सारखे मार्ग निवडण्याचा पर्याय मिळतो. तर वाणिज्य क्षेत्रात बिजनेस, बँकिंग आणि अकाउंट्स सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. कला क्षेत्रात सरकार, मीडिया, न्यायव्यवस्था आणि डिजाइन क्षेत्र करिअर करण्याचा पर्याय मिळतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

विज्ञान क्षेत्र

ज्या विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, कंप्यूटर किंवा रिसर्च या क्षेत्रांमध्ये आवड असेल, असे विद्यार्थी विज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. या क्षेत्रात कष्ट आणि सतत अभ्यास करण्याची गरज असते. यामुळे केवळ जास्त मार्क मिळाले म्हणून विज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करण्यापेक्षा तुमची आवड आणि अभ्यास करण्याची तयारी आहे का, या गोष्टींचा देखील विचार करा.

वाणिज्य क्षेत्र

ज्या विद्यार्थ्यांना पैशाचे व्यवस्थापन, व्यवसाय, आकडेमोड, लेख किंवा अर्थशास्त्र आवडत असेल, त्यांच्या वाणिज्य क्षेत्र एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. या क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सीए, सीएस, एमबीए, बँकिंग आणि बिजनेस मॅनेजमेंट सारखे पर्याय मिळतात.

कला क्षेत्र

कला क्षेत्र निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. या शाखेतून यूपीएससी, पत्रकारिता, कायदा, अध्यापन, मानसशास्त्र, समाजकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये यश मिळू शकते. सर्जनशील मानसिकता असलेल्यांसाठी ही शाखा एक चांगला पर्याय आहे.

जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कमी गुण मिळाले असतील तर नाराज होण्याची गरज नाही. कारण केवळ गुणांवर तुमचे भविष्य अवलंबून नसतं. कठोर परिश्रम, योग्य मार्गदर्शन आणि सतत शिकण्याची इच्छा असल्यास, विद्यार्थी कोणत्याही क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू शकतो. कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक पर्याय हे देखील उत्तम मार्ग आहेत. कोणतीही शाखा निवडाता तुमची आवड आणि मानसिक तयारी लक्षात घेऊन निर्णय घ्या.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM