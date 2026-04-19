Career Guide: करिअरची खरी सुरुवात इथून! 10वी नंतर कशी निवडाल योग्य स्ट्रीम? असा घ्या निर्णय

१० वी नंतर विद्यार्थ्यांकडे विज्ञान, वाणिज्य आणि कला असे तीन मार्ग असतात. विज्ञान क्षेत्रात मेडिकल इंजीनियरिंग आणि टेक्नोलॉजी सारखे मार्ग निवडण्याचा पर्याय मिळतो. तर वाणिज्य क्षेत्रात बिजनेस, बँकिंग आणि अकाउंट्स सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. कला क्षेत्रात सरकार, मीडिया, न्यायव्यवस्था आणि डिजाइन क्षेत्र करिअर करण्याचा पर्याय मिळतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
ज्या विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, कंप्यूटर किंवा रिसर्च या क्षेत्रांमध्ये आवड असेल, असे विद्यार्थी विज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. या क्षेत्रात कष्ट आणि सतत अभ्यास करण्याची गरज असते. यामुळे केवळ जास्त मार्क मिळाले म्हणून विज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करण्यापेक्षा तुमची आवड आणि अभ्यास करण्याची तयारी आहे का, या गोष्टींचा देखील विचार करा.
ज्या विद्यार्थ्यांना पैशाचे व्यवस्थापन, व्यवसाय, आकडेमोड, लेख किंवा अर्थशास्त्र आवडत असेल, त्यांच्या वाणिज्य क्षेत्र एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. या क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सीए, सीएस, एमबीए, बँकिंग आणि बिजनेस मॅनेजमेंट सारखे पर्याय मिळतात.
कला क्षेत्र निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. या शाखेतून यूपीएससी, पत्रकारिता, कायदा, अध्यापन, मानसशास्त्र, समाजकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये यश मिळू शकते. सर्जनशील मानसिकता असलेल्यांसाठी ही शाखा एक चांगला पर्याय आहे.
जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कमी गुण मिळाले असतील तर नाराज होण्याची गरज नाही. कारण केवळ गुणांवर तुमचे भविष्य अवलंबून नसतं. कठोर परिश्रम, योग्य मार्गदर्शन आणि सतत शिकण्याची इच्छा असल्यास, विद्यार्थी कोणत्याही क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू शकतो. कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक पर्याय हे देखील उत्तम मार्ग आहेत. कोणतीही शाखा निवडाता तुमची आवड आणि मानसिक तयारी लक्षात घेऊन निर्णय घ्या.