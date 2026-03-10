Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
परदेशात शिक्षण घ्यायचे आहे? जागतिक स्तरावर करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध

आजच्या काळात चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी योग्य शिक्षण आणि कौशल्य असणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. परदेशात शिक्षण घेतल्यास जागतिक स्तरावर करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

आजच्या काळात नोकरी मिळवणे जितके कठीण झाले आहे, तितकेच योग्य शिक्षण आणि कौशल्य मिळवणेही महत्त्वाचे झाले आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक तरुणाची अशी इच्छा असते की त्याला चांगल्या पगाराची आणि सुरक्षित भवितव्य देणारी नोकरी मिळावी. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आता परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत. परदेशातील काही अभ्यासक्रम असे आहेत ज्यामुळे जागतिक स्तरावर करिअरच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतात.

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

हेल्थकेअर क्षेत्र हे नेहमीच स्थिर आणि सुरक्षित मानले जाते. महामारी असो किंवा आर्थिक संकट, डॉक्टर, नर्स आणि इतर वैद्यकीय तज्ज्ञांची गरज कधीच कमी होत नाही. त्यामुळे मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मसी किंवा हेल्थ मॅनेजमेंट यासारखे कोर्स परदेशात करून चांगले करिअर घडवता येते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना समाजसेवेची संधी मिळते आणि त्याचबरोबर आर्थिक स्थैर्यही मिळते.

कॉम्प्युटर सायन्स आणि तंत्रज्ञान हे आजच्या डिजिटल युगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. पूर्वी हे क्षेत्र फक्त कोडिंगपर्यंत मर्यादित होते, मात्र आता सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिंग, रोबोटिक्स आणि मशीन लर्निंग यासारख्या शाखांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आणि कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगसारख्या अभियांत्रिकी शाखांमध्येही जागतिक पातळीवर मोठी मागणी आहे. एमबीए किंवा बीबीए हे व्यवस्थापन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम पर्याय मानले जातात. ज्यांना टीमचे नेतृत्व करणे, व्यवसाय धोरण तयार करणे आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणे आवडते, त्यांच्यासाठी हे कोर्स फायदेशीर ठरतात. एमबीए पूर्ण केल्यानंतर देश-विदेशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन पदांवर काम करण्याची संधी मिळू शकते.

कसे बनता येईल Social Media Influencer? मार्ग कठीण, पण ट्रिक्स सोप्या

याशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा अॅनालिटिक्स हे भविष्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे क्षेत्र मानले जात आहे. बँकिंग, आरोग्यसेवा, शिक्षण, मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्ससारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये एआय आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात शिक्षण घेतल्यास जागतिक स्तरावर करिअरच्या उत्तम संधी उपलब्ध होऊ शकतात. एकंदरीत, परदेशात करिअर घडवण्यासाठी योग्य अभ्यासक्रमाची निवड, सातत्याने केलेला अभ्यास आणि तांत्रिक कौशल्यांचा विकास अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य दिशेने केलेला प्रयत्न आणि मेहनत यामुळे तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी करिअर घडवण्याची संधी मिळू शकते.

Published On: Mar 10, 2026 | 04:14 PM

