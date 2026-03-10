Malvan Panchayat samiti: मालवण पंचायत समितीत शिवसेना-भाजपची निर्विवाद सत्ता; राणेंच्या नेतृत्वात महायुती

खा. नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती भक्कम आहे. आ. निलेश राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात सभापती, उपसभापती व सर्व सदस्य लोकाभिमुख कारभार करतील. जनतेच्या सेवेसाठी आणि गतिमान विकासासाठी महायुती कटीबद्ध असल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी सांगितले.
मालवण पंचायत समिती सभापती उपसभापती पदाची निवड पंचायत समिती सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार गणेश लव्हे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी शिवसेना गटनेते छोटू ठाकूर, सदस्य मानसी भोगावकर, प्रज्ञा दीपक चव्हाण, गणेश तोंडवळकर, रिया बावकर तसेच भाजपाचे गटनेते दीपक सुर्वे, सीमा परुळेकर, श्याम झाड, माधुरी मसुरकर, संतोष गावडे, योजना कांबळी आदी सदस्य उपस्थित होते.
शिवसेना गटनेते छोटू ठाकूर, भाजपा गट नेते दिपक सुर्वे यांच्या सूचक स्वाक्षरीने सभापती, उपसभापती उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. दुपारी 3 वाजता पिठासीन अधिकारी तहसीलदार गणेश लव्हे यांनी सभापती, उपसभापती बिनविरोध निवड जाहीर केली. यावेळी गटविकास अधिकारी शाम चव्हाण यांनी नवनिर्वाचित सभापती उपसभापती यांचे अभिनंदन केले.
महायुती फॉर्मुलानुसार सभापतीपद शिवसेनेकडे तर उपसभापतीपद भाजपाकडे निश्चित झाले. त्यानुसार सभापती पदासाठी आ. निलेश राणे यांच्या माध्यमातून आलेले बंद लखोट्यातील पत्र तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे यांनी महायुती पदाधिकारी बैठकीत वाचून दाखवत सभापती पदासाठी असलेले चव्हाण यांचे नाव जाहीर केले. तर भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी बंद लखोट्यातून वरिष्ठांकडून आलेले पत्र वाचत उपसभापती पदासाठी शाम झाड यांचे नाव जाहीर केले.
सभापती चव्हाण व उपसभापती झाड यांचे शिवसेना भाजपा पदाधिकारी, अधिकारी तसेच मित्र परिवाराकडून अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे, माजी उपसभापती राजू परुळेकर, उपनगराध्यक्ष दिपक पाटकर, बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, महिला बालकल्याण सभापती अन्वेशा आचरेकर, युवासेना जिल्हाप्रमुख संग्राम साळसकर, आचरा सरपंच जेरोन फर्नांडिस, जिल्हा परिषद सदस्य क्षमा हडकर, संतोष साटविलकर, सुमेधा पाताडे, नगरसेवक मंदार केणी, ललित चव्हाण, महानंदा खानोलकर, महेश मांजरेकर, संतोष गांवकर, विजय निकम, दाजी सावजी, देवेंद्र हडकर, महेश बागवे, नाभिक संघटना जिल्हाध्यक्ष जगदीश चव्हाण, विजय चव्हाण, जगु चव्हाण, भाऊ चव्हाण, शाम वाक्कर उपस्थित होते.