एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

मंगरूळपीर तालुक्यातील शेलुबाजार येथील S.R. School Shelubazar (सरस्वतीबाई राऊत शाळा) येथील विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरीय परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करत शाळेचा गौरव वाढविला आहे. शैक्षणिक ज्ञानाबरोबरच विविध कौशल्याधारित विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर या शाळेत विशेष भर दिला जातो. याच प्रयत्नांचे फलित म्हणून यावर्षी राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांमधून ४३ विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. या स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकूण १४ पारितोषिके पटकावून शाळेचे नाव उज्ज्वल केले आहे.
शाळेमध्ये फोनिक्स, अबॅकस, इंग्रजी व मराठी हस्ताक्षर, वेदिक मॅथ आणि फायनान्शियल लिटरसी यांसारख्या कौशल्यविकासाशी संबंधित विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या विषयांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता, गणितीय कौशल्य तसेच व्यक्तिमत्त्व विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे कार्य येथे सातत्याने केले जात आहे.
स्पर्धेत इंग्रजी हस्ताक्षर विभागात विद्यार्थिनी Mrinal Yewale हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. याशिवाय मराठी हस्ताक्षर शिकविणाऱ्या Kanchan Chakranarayan आणि वेदिक मॅथ शिकविणारे Mangesh Surve यांना ‘बेस्ट ट्रेनर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासात त्यांच्या मार्गदर्शनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. अबॅकस स्पर्धेत इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थिनी Shivani Vani तसेच इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थिनी Janvi Raut यांनीही उल्लेखनीय यश मिळवून राज्यस्तरीय अबॅकस पुरस्कार पटकावला. या दोन्ही विद्यार्थिनींना सिल्वर ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले. तसेच रुबिक क्यूब स्पर्धेत Sarthak Harane यालाही पुरस्कार मिळाला.
वेदिक मॅथ स्पर्धेत फर्स्ट लेव्हलमध्ये Samruddhi Shejwal हिने तर सेकंड लेव्हलमध्ये Rajnandini Chandanpatri हिने प्रथम क्रमांक मिळवून यश संपादन केले. या स्पर्धांमधून विद्यार्थ्यांचे गणितीय कौशल्य विकसित होत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुंदर व्हावे यासाठी शाळेत इंग्रजी आणि मराठी हस्ताक्षर कोर्स नियमितपणे घेतले जातात. तसेच फायनान्शियल लिटरसी या विषयामध्ये विद्यार्थ्यांना बँक व्यवहार, बचत, जमा-खर्च यासारख्या आर्थिक बाबींचे मूलभूत ज्ञान दिले जाते. याच कार्याची दखल घेत शाळेला ‘बेस्ट फायनान्शियल लिटरसी स्कूल अवॉर्ड’ तसेच ‘बेस्ट वेदिक मॅथ स्कूल अवॉर्ड’ देऊन गौरविण्यात आले.
याशिवाय शाळेला ‘बेस्ट स्कूल’, ‘बेस्ट प्रिन्सिपल’ आणि ‘बेस्ट कोऑर्डिनेटर’ या पुरस्कारांनीही सन्मानित करण्यात आले. शाळेचे संचालक Uddhav Raut तसेच मुख्याध्यापिका Sheetal Raut आणि शिक्षकवृंद यांचा या यशाबद्दल गौरव करण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये विविध कौशल्यांचा विकास व्हावा आणि त्यांना स्पर्धात्मक युगात सक्षम बनवता यावे, या उद्देशाने एस.आर. स्कूलमध्ये असे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम नियमितपणे राबविले जातात. या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक कौशल्येही प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे पालक आणि परिसरातील नागरिकांकडून शाळेच्या या उपक्रमांचे कौतुक केले जात आहे.