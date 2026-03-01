Success Story : NASA सोडून भारतात परतले; 5 वेळा करिअर बदललं… कधीकाळी स्पेस सायंटिस्ट होते अंकुर वारिकू

जर एखादा NASA मध्ये सायंटिस्ट बनण्याच्या मार्गावर असेल आणि अचानक म्हणाला की “मजा येत नाही”, तर ते ऐकून आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. पण अंकुर वारिकू यांनी नेमकं हेच केलं. त्यांनी आपली पीएचडी अर्धवट सोडली, कारण त्यांना उमगलं की फक्त एखाद्या गोष्टीत चांगलं असणं पुरेसं नाही, तर त्यातून आनंद मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यांची ही कहाणी अशा लोकांसाठी आहे, जे करिअरबाबत गोंधळलेले आहेत किंवा अपयशाची भीती बाळगतात.
अंकुर वारिकू यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक मोठे बदल केले. ते एस्ट्रोफिजिक्समधून मॅनेजमेंट कन्सल्टिंगमध्ये गेले, त्यानंतर Groupon India चे CEO झाले आणि आज एक यशस्वी कंटेंट क्रिएटर आहेत. त्यांची कोट्यवधींची ऑडियन्स आहे. त्यांचा विश्वास आहे की करिअर ही सरळ रेषा नसून एक प्रवास आहे, जिथे प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःला नव्याने घडवावं लागतं. त्यांनी वारंवार रिस्क घेतला आणि प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन शिकलं.
त्यांच्या करिअरची सुरुवात अंतरिक्ष आणि ताऱ्यांच्या अभ्यासातून झाली होती, पण हळूहळू त्यांचा ओढा व्यवसायाकडे वाढला. त्यांनी दाखवून दिलं की एका क्षेत्रात शिकलेली कौशल्ये दुसऱ्या क्षेत्रातही उपयोगी पडू शकतात. त्यांची विश्लेषणात्मक (Analytical) विचारसरणी त्यांना बिझनेसमध्ये पुढे जाण्यास मदत झाली. ते म्हणतात की, वयाच्या 20 व्या वर्षी आयुष्यात नेमकं काय करायचं हे ठरलं नसेल, तरी ते पूर्णपणे नॉर्मल आहे. महत्त्वाचं म्हणजे थांबू नका, सतत शिकत राहा आणि प्रयोग करत राहा.
अंकुर वारिकू यांना अनेक वेळा लोकांनी इशारा दिला की ते त्यांच्या करिअरमध्ये मोठा धोका घेत आहेत. पण त्यांनी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांचा एक प्रसिद्ध विचार आहे “जर तुम्ही एखाद्या खोलीत सर्वात हुशार व्यक्ती असाल, तर तुम्ही चुकीच्या खोलीत आहात.” याचा अर्थ असा की नेहमी अशा वातावरणात राहा जिथे तुम्हाला नवीन शिकायला मिळेल आणि स्वतःला सुधारता येईल. त्यांनी अनेकदा शून्यातून सुरुवात केली आणि हेच त्यांच्या यशाचं गुपित ठरलं.
शिक्षण आणि करिअरबाबत त्यांचे तीन गोल्डन रूल्स खूप प्रेरणादायी आहेत. पहिला अपयशाला घाबरू नका, कारण तेच तुम्हाला योग्य दिशा दाखवतं. दुसरा सतत शिकत राहा, कारण आजच्या काळात कौशल्ये लवकर बदलतात. आणि तिसरा स्वतःच्या निर्णयांची जबाबदारी घ्या, कारण शेवटी तुमचं आयुष्य तुमच्या निर्णयांवरच उभं असतं. त्यांच्या प्रवासातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते—करिअरमध्ये बदल करणे ही कमजोरी नाही, तर योग्य दृष्टिकोन असेल तर तीच तुमची सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते.