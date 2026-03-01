होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

संपूर्ण देशभरात होळी सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. होळी आणि रंगपंचमीच्या दिवशी घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. पुरणपोळी, कटाची आमटी यांसारख्या विविध पदार्थांसोबतच अनेक भागांमध्ये गुजिया बनवल्या जातात. होळी सणाला उत्तर भारतात गुजिया बनवण्याची प्रथा आहे. चवीला गोड असलेला पदार्थ सगळेच खूप आवडीने खातात. अर्धचंद्राकृती आकाराच्या तळलेल्या गोड पदार्थामध्ये मऊ, गोड सारण भरले जाते. हे सारण सुक्या मेव्यापासून बनवले जाते. पण कायमच बाजारातून विकतच्या गुजिया आणल्या जातात. सण उत्सवाच्या दिवसांमध्ये बाजारातील पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जाते. त्यामुळे भेसळ युक्त पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीमध्ये गुजिया बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेल्या गुजिया घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतील. चला तर जाणून घेऊया गुजिया बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत