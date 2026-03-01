Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

होळी सणाला उत्तर भारतात गुजिया पदार्थ बनवला जातो. सुका मेवा आणि इतर पदार्थांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया गुजिया बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:40 PM
होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

संपूर्ण देशभरात होळी सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. होळी आणि रंगपंचमीच्या दिवशी घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. पुरणपोळी, कटाची आमटी यांसारख्या विविध पदार्थांसोबतच अनेक भागांमध्ये गुजिया बनवल्या जातात. होळी सणाला उत्तर भारतात गुजिया बनवण्याची प्रथा आहे. चवीला गोड असलेला पदार्थ सगळेच खूप आवडीने खातात. अर्धचंद्राकृती आकाराच्या तळलेल्या गोड पदार्थामध्ये मऊ, गोड सारण भरले जाते. हे सारण सुक्या मेव्यापासून बनवले जाते. पण कायमच बाजारातून विकतच्या गुजिया आणल्या जातात. सण उत्सवाच्या दिवसांमध्ये बाजारातील पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जाते. त्यामुळे भेसळ युक्त पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीमध्ये गुजिया बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेल्या गुजिया घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतील. चला तर जाणून घेऊया गुजिया बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

साहित्य:

  • खवा
  • तूप
  • काजू
  • बदाम
  • वेलची पावडर
  • मैदा
  • साखर
  • सुक खोबर
  • पाणी
शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यात बनवा मऊ लुसलुशीत गरमागरम आंबोळ्या, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

कृती:

  • गुजिया बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पॅनमध्ये तूप टाकून त्यात मावा टाका. त्यानंतर मावा तूप सुटेपर्यंत परतवून घ्या.
  • भाजलेला मावा काढून ताटात थंड करण्यासाठी ठेवा. त्याच कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात रवा घालून खमंग भाजा.
  • त्यानंतर कढईमध्ये सर्व सुका मेवा भाजून घ्या. यामुळे पदार्थाची चव सुंदर लागेल.
  • भाजून घेतलेले सर्व साहित्य थंड करून झाल्यानंतर एकत्र मिक्स करून त्यात सुक किसलेलं खोबर टाका.
  • ताटात चवीनुसार मीठ आणि मैदा घालून एकत्र मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात हळूहळू पाणी घालून घट्टसर पीठ मळून घ्या.
  • तयार केलेल्या पिठाच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करून त्यात सुक्या मेव्याचे सारण भरून घ्या आणि करंजी दोन्ही बाजूने पाण्याने किंवा दुधाचे चिकटवून घ्या.
  • गरम तेलात गुजिया लालसर होईपर्यंत भाजा. भाजलेल्या गुजिया हलक्याशा थंड झाल्यानंतर साखरेच्या पाकात टाकून ठेवा.
  • गुजिया जास्त वेळ पाकात ठेवू नये. यामुळे गुजिया विरघळून जाण्याची शक्यता असते.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेल्या गुजिया. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

Published On: Mar 01, 2026 | 03:40 PM

