”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती

इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेकडून भारतात येणाऱ्या विमान सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, अनेक भारतीय मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये अडकले आहेत. दरम्यान, अभिनेत्री ईशा गुप्ता हिने एका पोस्टद्वारे तेथील परिस्थिती कशी आहे याची माहिती दिली आहे. तिचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊया.
अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावादरम्यान अभिनेत्री ईशा गुप्ताने चाहत्यांना सांगितले आहे की ती अबू धाबीमध्ये सुरक्षित आहे. तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक अपडेट शेअर करताना ईशाने लिहिले, “मेसेज करणाऱ्या प्रत्येकाला, कृपया प्रतिसाद देऊ न शकल्याबद्दल मला माफ करा. आम्ही ठीक आहोत, आम्ही सुरक्षित आहोत! हे भयानक काळ आहेत, खूप कठीण आहेत. देव आमचे रक्षण करण्यासाठी आहे. आम्हाला विश्वास आहे की भारत सरकार आमच्या सुरक्षेसाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. प्रभावित झालेल्यांच्या, अडकलेल्यांच्या आणि इतर सर्वांच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना करत आहे.
आशा आहे की, मी लवकरच घरी येईन.”
अमेरिका आणि इराणने संयुक्तपणे इराणवर हल्ला केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. इराणने प्रत्युत्तर दिले. परिस्थिती बिकट होताच, मध्य पूर्वेतील देशांनी उड्डाणे रद्द केली. युएईमध्ये, सुरक्षेच्या कारणास्तव दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कामकाज पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. परिणामी, अनेक भारतीय मध्य पूर्वेत अडकले आहेत.
Hon’ble PM @narendramodi ji,
I am currently stranded in Dubai due to the ongoing crisis, with flights cancelled and no clear way to return to India. I respectfully seek the Government’s guidance for a safe journey home
Grateful for any support extended🙏🏻🇮🇳@MEAIndia @IndiainDubai — SONAL CHAUHAN (@sonalchauhan7) February 28, 2026
सध्या सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान, अभिनेता विष्णू मंचू दुबईमध्ये त्याच्या कुटुंबाला भेटायला गेला. त्याने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये लाईट दिसत आहे, जे क्षेपणास्त्रे असल्याचे मानले जाते.