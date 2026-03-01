Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती

इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर जगात भितीचे वातावरण पसरले असून बॉलिवूड अभिनेती ईशा गुप्ता UAEमध्ये अडकली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:37 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेकडून भारतात येणाऱ्या विमान सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, अनेक भारतीय मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये अडकले आहेत. दरम्यान, अभिनेत्री ईशा गुप्ता हिने एका पोस्टद्वारे तेथील परिस्थिती कशी आहे याची माहिती दिली आहे. तिचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊया.

अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावादरम्यान अभिनेत्री ईशा गुप्ताने चाहत्यांना सांगितले आहे की ती अबू धाबीमध्ये सुरक्षित आहे. तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक अपडेट शेअर करताना ईशाने लिहिले, “मेसेज करणाऱ्या प्रत्येकाला, कृपया प्रतिसाद देऊ न शकल्याबद्दल मला माफ करा. आम्ही ठीक आहोत, आम्ही सुरक्षित आहोत! हे भयानक काळ आहेत, खूप कठीण आहेत. देव आमचे रक्षण करण्यासाठी आहे. आम्हाला विश्वास आहे की भारत सरकार आमच्या सुरक्षेसाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. प्रभावित झालेल्यांच्या, अडकलेल्यांच्या आणि इतर सर्वांच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना करत आहे.
आशा आहे की, मी लवकरच घरी येईन.”

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत

अमेरिका आणि इराणने संयुक्तपणे इराणवर हल्ला केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. इराणने प्रत्युत्तर दिले. परिस्थिती बिकट होताच, मध्य पूर्वेतील देशांनी उड्डाणे रद्द केली. युएईमध्ये, सुरक्षेच्या कारणास्तव दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कामकाज पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. परिणामी, अनेक भारतीय मध्य पूर्वेत अडकले आहेत.

 

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात ट्रिपल एन्ट्री आणि ट्रिपल धमाका; ३ Wildcard सदस्यांनी वेधले लक्ष

सध्या सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान, अभिनेता विष्णू मंचू दुबईमध्ये त्याच्या कुटुंबाला भेटायला गेला. त्याने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये लाईट दिसत आहे, जे क्षेपणास्त्रे असल्याचे मानले जाते.

 

Published On: Mar 01, 2026 | 03:37 PM

