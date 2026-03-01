Sugar Factory Scam: संत एकनाथ साखर कारखान्यात महाघोटाळा; सचिन घायाळसह भागीदारांवर गुन्हा दाखल

जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सुरेश पंडितराव काकडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित कंपनीने बुलढाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीकडून ३० कोटी रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज घेतले होते. हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकच्या एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत थकबाकी निकाली काढण्यासाठी आणि कारखान्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित होते. त्यासाठी मुधलवाडी येथील कारखान्याची जमीन, इमारती, गोडाऊन व यंत्रसामग्री गहाण ठेवण्यात आली होती.
कर्ज वितरणानंतर १३.१७ कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आले; मात्र उर्वरित १६.६२ कोटी रुपये कंपनीच्या खासगी खात्यात वळवण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. या निधीचा वापर कारखान्याच्या कामासाठी न करता विविध खासगी बँका व संस्थांकडे वर्ग करण्यात आल्याची नोंद आहे.
लेखापरीक्षणादरम्यान आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ८० अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्या आदेशानंतर झालेल्या सखोल चौकशीत कर्जाचा विनियोग नियमानुसार न झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
कारखान्याच्या विस्तारीकरणासाठी कोणतेही सविस्तर अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आले नव्हते. शासन नियुक्त यंत्रसामुग्री खरेदी समितीची पूर्वपरवानगी न घेता निधीचे व्यवहार करण्यात आल्याची नोंद चौकशीत आहे. संबंधित रक्कम खासगी बैंका आणि इतर संस्थांच्या खात्यांवर वळविण्यात आली.
चाचणी लेखापरीक्षणादरम्यान वास्वार लेखी सूचना देऊनही आवश्यक दप्तर, लेखे व पुरावे उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. या निष्क्रयतेमुळे शंका अधिक गडद झाली आणि विशेष तपासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
कोटचवधींची मालमत्ता गहाण ठेवून उचललेले कर्ज कारखान्याच्या हितासाठी न वापरता इतरत्र वळविल्याचा ठपका संचालकांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी कागदपत्रांची छाननी सुरू असून आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेतला जात आहे.
