TATA Motersची Tiago EV आता आणखी 'पॉवरफुल'! नव्या अवतारात मिळणार जबरदस्त रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी TATA Moters आपल्या सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक हॅचबॅक,  Tiago EV ला नवीन अपडेट्ससह सादर करणार आहे.नवीन Tiago EV कारची चाचणी करताना दिसली.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:37 PM
TATA Moters
  • TATA Moters आपल्या सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक हॅचबॅक
  • नवीन आणि शक्तिशाली लूक
  • आणखी दोन इलेक्ट्रिक वाहने लॉन्च करण्याच्या तयारीत
Tata Taigo EV Facelift: भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी TATA Moters आपल्या सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक हॅचबॅक,  Tiago EV ला नवीन अपडेट्ससह सादर करणार आहे. २०२६ च्या शेवटी  किंवा सणासुदीच्या काळात ही कार लाँच होण्याची शक्यता आहे. Tata Moters त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार, Tiago EVच्या नव्या कारचं मॉडेल लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनी त्याच्या फेसलिफ्टवर काम करत आहे. अलीकडेच, नवीन Tiago EV कारची चाचणी करताना दिसली. या कारवरुन आता नवीन Tiago EV पूर्वीपेक्षा अधिक स्टायलिश आणि आधुनिक असणार असल्याचं लक्षात येत आहे. Tataच्या Tiago EVचाअसा असणार अंदाज!

नवीन आणि शक्तिशाली लूक

टेस्टिंग वेळी दिसलेल्या Tataच्या Tiago EVच्या मॉडलमध्ये बाहेरील डिझाइनमध्ये बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे.
नवीन LED लाईट्स – कारच्या पुढच्या भागात नवीन LED लाईट्स आणि स्टायलिश DRLs(डेटाइम रनिंग लाईट्स) यांच्यात बदल होऊ शकतो. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे नवीन Tiago EV मध्ये कंपनीने बसवलेले इलेक्ट्रिक सनरूफ असणार आहे. ज्यामुळे लक्झरी फिलींग येईल. ३६०-डिग्री कॅमेरा ही या कारमध्ये असणार आहे. कारचे साइड मिरर पूर्वीपेक्षा मोठे असू शकतात, याचा अर्थ ज्याच्यामुळे सगळीकडे लक्ष ठेवणारे देखरेखीसाठी ३६०-डिग्री कॅमेरा देखील मिळू शकतात. यासोबतच, कारमध्ये नवीन डिझाइन अलॉय व्हील्स देखील दिले जाऊ शकतात.

प्रीमियम Cabine

कारचे इंटीरियर आता पूर्वीपेक्षा अधिक आलिशान असू शकते. कारमध्ये मोठी टचस्क्रीन आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरची सोय असणार आहे. इतर टाटा कारप्रमाणे, नवीन टियागो ईव्ही मॉडेलमध्ये नवीन टू-स्पोक स्टीअरिंग व्हील देखील असणार आहे. त्यासोबतच नवीन Tiago EVमध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि सुधारित कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यासारख्या वैशिष्ट्यांचा देखील समावेश असणार आहे.

जास्त रेंज आणि मोठी बॅटरी

सध्या, Tiago EV दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. 19.2 किलोवॅट प्रति तास आणि 24 किलोवॅट प्रति तास अशा दोन बॅटरीपर्याय आहेत. जे अंदाजे 170 ते 200 किलोमीटरची रियल वर्ल्ड रेंज देतात. येणाऱ्या नवीन Tiago EV मध्ये मोठी बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे. नवीन Tiagoमध्ये 30 किलोवॅट प्रति तास बॅटरी असू शकते, जी नुकत्याच लाँच झालेल्या पंच EVमध्ये दिसली होती. ही नवीन बॅटरी कारची रियल-वर्ल्ड रेंज 265 किलोमीटर जास्त वाढवू शकते.

कधी होईल लॉन्च?

TATA Moterया वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजेच २०२६ पर्यंत नवीन TATA Moter लाँच करण्याची अपेक्षा आहे. टाटा या वर्षी सिएरा ईव्ही आणि टाटा अविन्या ही आणखी दोन इलेक्ट्रिक वाहने लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 03:37 PM

