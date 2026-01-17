जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा

तालुक्यातील जवळा बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षकांची कमतरता गंभीर बनली असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या शाळेत एक शिक्षकाची जागा रिक्त असल्याने चार वर्गांसाठी केवळ तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहे.
जवळा बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेत यापूर्वी एकूण तीन शिक्षक कार्यरत होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी एका शिक्षकाची बदली झाल्याने सध्या शाळेत केवळ दोन शिक्षक उरले असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. सध्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांची एकूण पटसंख्या ४९ असून, इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत. मात्र शिक्षक अपुरे असल्याने वर्गनिहाय अध्यापन करणे शिक्षकांना कठीण जात आहे.
या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गावकऱ्यांनी, पालकांनी तसेच विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा गटशिक्षण अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांना लेखी निवेदने दिली होती. मात्र वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने पालकांमध्ये नाराजी पसरली होती.
अखेर शुक्रवारी (दि. १६) पालक आणि विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत नांदुरा पंचायत समिती कार्यालयातच ‘शाळा भरवण्याचा’ निर्णय घेतला. सकाळपासूनच विद्यार्थी व पालक पंचायत समिती कार्यालयात जमले होते. रिक्त असलेली शिक्षकाची जागा तातडीने भरावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी यावेळी केली. यामुळे पंचायत समिती कार्यालयात काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.
पालकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यास मागे पडत असून, शाळेतील शैक्षणिक वातावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने वेळेवर शिक्षकांची नेमणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले.
यावेळी जवळा बाजार येथील अनेक ग्रामस्थ, पालक तसेच शाळेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिक्षकांची जागा तातडीने भरली नाही, तर भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पालकांनी दिला आहे.
दरम्यान, पंचायत समितीतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत वरिष्ठ स्तरावर माहिती देण्यात येईल, तसेच लवकरच शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती आहे. मात्र प्रत्यक्षात कधी शिक्षक मिळणार, याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.