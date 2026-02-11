वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा
सूर्यप्रकाशात उशीला ठेवा
उशी स्वच्छ करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची मदत घेणे फायद्याचे ठरेल. तुमच्या घाण झालेल्या उशीला काही वेळ प्रखर सूर्यप्रकाशात ठेवा. ही पद्धत उशीतील बॅक्टेरिया काढून टाकते. यामुळे उशीतील दुर्गंध वास निघून जातो. उशीला सूर्यप्रकाशात ठेवल्यानंतर काहीवेळाने अधूनमधून उलटायला विसरू नका जेणेकरून दोन्ही बाजूंना सूर्यप्रकाश योग्यरित्या मिळेल. आठवड्यातून एकदा ही प्रक्रिया करून पहा.
क्लिनिंग स्प्रेचा वापर करा
पाणी न वापरता उशीवर क्लिनिंग स्प्रेचा वापर करा तुम्ही उशीमध्ये साठलेली घाण दूर करु शकता. यासाठी सर्वात आधी एक कप पाणी घ्या आणि त्याच चमचाभर व्हाईट व्हिनेगर मिसळा. शेवटी, आवश्यक तेलाचे दोन थेंब घाला. तुमचा घरगुती, नैसर्गिक क्लिनिंग स्प्रे वापरण्यासाठी तयार आहे. स्प्रे तुमच्या उशावर स्प्रे करा. एकदा ते सुकले की, वास एका आनंददायी सुगंधात रूपांतरित होईल.
चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय
बेकिंग सोडा वापरा
तुम्ही आजवर जेवणात बेकिंग सोड्याचा वापर केला असेल पण तुम्हाला माहिती आहे का? उशी स्वच्छ करण्यासाठी देखील बेकिंग तुम्ही बेकिंग सो़्ड्याचा वापर करु शकता. उशांमधून घाम किंवा ओलावा दूर करण्यासाठी बेकिंग सोडा वापरता यतो. यासाठी उशीवर बेकिंग सोडा शिंपडा आणि ३० ते ४५ मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर, बेकिंग सोडा ब्रशने काढून साफ करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.