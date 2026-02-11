Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Years Old Yellow Dusty Pillow Clean Without Water Amazing Trick Lifestyle News In Marathi

वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

आपण घराची नियमित स्वच्छता करतो, मात्र उशीसारख्या घरातील वस्तूंकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. धूळ, घाम आणि दुर्गंधी साठलेल्या उशी आरोग्यासाठीही घातक ठरू शकतात. अशात वेळीच त्यांना स्वछ करणे फार गरजेचे ठरते.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:15 PM
वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • धुळीने घाण झालेली उशी स्वच्छ करण्यासाठी घरगुती ट्रिक्स मदतीच्या ठरतात.
  • पाण्याचा जास्त वापर न करता उशी स्वच्छ करण्यासाठी घरातील काही गोष्टींचा वापर करता येतो.
  • घाण उशी धुळीने माखल्याने त्यातून उग्र वास येऊ लागतो जो वेळीच दूर करणे गरजेचे असते.
आपण आपलं घरं नियमितपणे स्वच्छ तर करतो पण तरीही घरातील काही गोष्टी नीट साफ केल्या जात नाही किंवा त्याच्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. अशीच एक वस्तू म्हणजे घरात वापरली जाणारी उशी. झोपताना डोक्याखाली ठेवलेली किंवा सोफा सेटवर ठेवण्यात आलेली उशी नियमितपणे साफ केली जात नाही. अनेकांना उशी नक्की कशी साफ करावी तेच ठाऊक नसतं अशात आज आपण या लेखात घरच्या घरी धुळीने घाण झालेली उशी नव्यासारखी स्वच्छ कशी करायची यासाठी काही होम ट्रिक्स जाणून घेणार आहोत. यासाठी फार काही मेहनत घेण्याची गरज नाही तर फक्त काही योग्य घरगुती टिप्सची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे.

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

सूर्यप्रकाशात उशीला ठेवा

उशी स्वच्छ करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची मदत घेणे फायद्याचे ठरेल. तुमच्या घाण झालेल्या उशीला काही वेळ प्रखर सूर्यप्रकाशात ठेवा. ही पद्धत उशीतील बॅक्टेरिया काढून टाकते. यामुळे उशीतील दुर्गंध वास निघून जातो. उशीला सूर्यप्रकाशात ठेवल्यानंतर काहीवेळाने अधूनमधून उलटायला विसरू नका जेणेकरून दोन्ही बाजूंना सूर्यप्रकाश योग्यरित्या मिळेल. आठवड्यातून एकदा ही प्रक्रिया करून पहा.

क्लिनिंग स्प्रेचा वापर करा

पाणी न वापरता उशीवर क्लिनिंग स्प्रेचा वापर करा तुम्ही उशीमध्ये साठलेली घाण दूर करु शकता. यासाठी सर्वात आधी एक कप पाणी घ्या आणि त्याच चमचाभर व्हाईट व्हिनेगर मिसळा. शेवटी, आवश्यक तेलाचे दोन थेंब घाला. तुमचा घरगुती, नैसर्गिक क्लिनिंग स्प्रे वापरण्यासाठी तयार आहे. स्प्रे तुमच्या उशावर स्प्रे करा. एकदा ते सुकले की, वास एका आनंददायी सुगंधात रूपांतरित होईल.

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

बेकिंग सोडा वापरा

तुम्ही आजवर जेवणात बेकिंग सोड्याचा वापर केला असेल पण तुम्हाला माहिती आहे का? उशी स्वच्छ करण्यासाठी देखील बेकिंग तुम्ही बेकिंग सो़्ड्याचा वापर करु शकता. उशांमधून घाम किंवा ओलावा दूर करण्यासाठी बेकिंग सोडा वापरता यतो. यासाठी उशीवर बेकिंग सोडा शिंपडा आणि ३० ते ४५ मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर, बेकिंग सोडा ब्रशने काढून साफ करा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Years old yellow dusty pillow clean without water amazing trick lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो
1

Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी
2

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय
3

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज
4

7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

Feb 11, 2026 | 08:15 PM
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM
Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Feb 11, 2026 | 07:59 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Feb 11, 2026 | 07:53 PM
Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Feb 11, 2026 | 07:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM