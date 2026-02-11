Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Elections 2026 Interim Government Announces 30 Lakh Aid To Dipu Das Family

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Bangladesh Elections : बांगलादेशच्या निवडणुकीपूर्वी अंतरिम सरकारने हिंदूंना खुश करण्यासाठी मोठा डाव खेळला आहे. सरकारने मॉब लिचिंगमध्ये हत्या झालेल्या दिपू दासच्या कुटुंबासाठी लाखांचे पॅकेज मदत म्हणून जाहीर केली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:20 PM
Muhammad Yunus

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचा हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत ३० लाखांची मदत जाहीर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणुकीपूर्वी सरकाने मॉब लिंचिंगमध्ये मारल्या गेलेल्या दिपू दासच्या कुटुंबाला जाहीर केली लाखोंची मदत
  • विरोधकांच्या मते, हिंदू अल्पसंख्याकांना आकर्षित करण्याचा डाव
  • नेमकं काय प्रकरण?
Bangladesh Government announces 30 Lakh Aid to Dipu Das Family : ढाका :  बांगालदेशच्या (Bangladesh) सार्वत्रिक निवडणुकांना आता काही तासाच उरले आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बांगलादेशच्या निवडणुका होणार आहे. सध्या देशातीव वातावरण शिगेले पोहोचले आहे. निवडणुकीच्या एक दिवस आधीच सरकराने एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने मॉब लिचिंगचा बळी ठरलेला दीपू चंद्रक दास यांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली आहे.

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने दीपू चंद्र दासच्या कुटुंबाल ५० लाख टका मदत जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी दीपू दासचा मॉब लिंचिंगमध्ये जिवंत जाळून हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान काही लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाला समर्थने केले आहे. परंतु काही विरोधकांनी मात्र यावर टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते, हा निर्णय हिंदू सुमुदायाला शांत करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने ही मदत मुख्य सल्लागार कार्यालय (CAO) अंतर्गत जाहीर केली आहे. याचा हेतू दिपू चंद्र दासच्या कुटुंबाला आर्थिकत स्थिरता प्रदाचा करण्याचा आहे.

दिपू दासच्या कुटुंबाला नेमकी काय मदत मिळणार?

बांगलादेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, दिपू दासच्या कुटुंबासाठी २५ लाख टका घर खर्चासाठी, वडिलांना आणि पत्नीला प्रत्येकी १० लाख थेट रोख मदत त्याच्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ५ लाख टकाची घोषणा केली आहे. सरकारचे म्हणेणे आहे की, दिपू दास (Dipu Das Murder) कुटुंबातील एकमेव कमवता सदस्य होता यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत कुटुंबाला आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

डिसेंबरमध्ये दिपू दासची हत्या दिपू चंद्र दास याची गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर २०२५ मध्ये मॉब लिंचिमध्ये हत्या करण्यात आली होती. मैमनसिंगच्या भालुका उपजिल्हाय येथील स्क्वेअर मास्टरबारी भागात जमावाने दिपूला मारहाण करुन, झाडावर लटकवून जिंवात जाळले होते. या घटनेने संपूर्ण बांगलादेशातील हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या प्रकरणाअतंर्गत १२ जणांना अटक झाली असून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

मावतावादी मदत की निवडणूक रणनीती?

सध्या निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस आधी जाहीर झालेल्या या मदतीने बांगलादेशात राजकीय वाद सुरु झाला आहे. विरोधकांच्या मते, सरकार अल्पसंख्याकांच्या पाठिशी उभे राहम्याचे ढोंग करत आहे. तर काहींच्या मते पीडीतेच्या कुटुंबाला न्याय मिळत आहे. सध्या बांगलादेशातील परिस्थिती अस्थिरतेची बनली आहे.

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने काय घोषणा केली?

    Ans: बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने मॉब लिचिंगमध्ये मारला गेलेल्या दिपू दासच्या कुटुंबाला मदत जाहीर केली आहे.

  • Que: बांगलादेशने दिपू चंद्र दासच्या कुटुंबाला किती मदत जाहीर केली आहे?

    Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने दीपू चंद्र दासच्या कुटुंबाल ५० लाख टका मदत जाहीर केली आहे.

  • Que: दिपू चंद्र दासच्या कुटुंबाला मदत कोणत्या स्वरुपात दिली जाणार आहे?

    Ans: दिपू चंद्र दासच्या कुटुंबाला २५ लाख टका घर खर्चासाठी, वडिलांना आणि पत्नीला प्रत्येकी १० लाख थेट रोख मदत त्याच्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ५ लाख टकाची दिले जाणार आहेत.

Web Title: Bangladesh elections 2026 interim government announces 30 lakh aid to dipu das family

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू
1

Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू

Bangladesh election : बांगलादेशच्या राजकारणातून महिला शक्ती गायब; कोण होणार देशाचा नवा ‘नायक’?
2

Bangladesh election : बांगलादेशच्या राजकारणातून महिला शक्ती गायब; कोण होणार देशाचा नवा ‘नायक’?

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या
3

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट
4

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Feb 11, 2026 | 08:20 PM
महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था

Feb 11, 2026 | 08:17 PM
वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

Feb 11, 2026 | 08:15 PM
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM
Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Feb 11, 2026 | 07:59 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM