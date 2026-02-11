Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने दीपू चंद्र दासच्या कुटुंबाल ५० लाख टका मदत जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी दीपू दासचा मॉब लिंचिंगमध्ये जिवंत जाळून हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान काही लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाला समर्थने केले आहे. परंतु काही विरोधकांनी मात्र यावर टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते, हा निर्णय हिंदू सुमुदायाला शांत करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने ही मदत मुख्य सल्लागार कार्यालय (CAO) अंतर्गत जाहीर केली आहे. याचा हेतू दिपू चंद्र दासच्या कुटुंबाला आर्थिकत स्थिरता प्रदाचा करण्याचा आहे.
बांगलादेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, दिपू दासच्या कुटुंबासाठी २५ लाख टका घर खर्चासाठी, वडिलांना आणि पत्नीला प्रत्येकी १० लाख थेट रोख मदत त्याच्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ५ लाख टकाची घोषणा केली आहे. सरकारचे म्हणेणे आहे की, दिपू दास (Dipu Das Murder) कुटुंबातील एकमेव कमवता सदस्य होता यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत कुटुंबाला आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
डिसेंबरमध्ये दिपू दासची हत्या दिपू चंद्र दास याची गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर २०२५ मध्ये मॉब लिंचिमध्ये हत्या करण्यात आली होती. मैमनसिंगच्या भालुका उपजिल्हाय येथील स्क्वेअर मास्टरबारी भागात जमावाने दिपूला मारहाण करुन, झाडावर लटकवून जिंवात जाळले होते. या घटनेने संपूर्ण बांगलादेशातील हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या प्रकरणाअतंर्गत १२ जणांना अटक झाली असून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.
सध्या निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस आधी जाहीर झालेल्या या मदतीने बांगलादेशात राजकीय वाद सुरु झाला आहे. विरोधकांच्या मते, सरकार अल्पसंख्याकांच्या पाठिशी उभे राहम्याचे ढोंग करत आहे. तर काहींच्या मते पीडीतेच्या कुटुंबाला न्याय मिळत आहे. सध्या बांगलादेशातील परिस्थिती अस्थिरतेची बनली आहे.
