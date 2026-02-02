नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वर्चस्व असूनही, भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मोठा धक्का बसला आहे. नांदेडच्या लोहा महानगरपालिकेत हा मोठा धक्का बसला. येथे, भाजपने एकाच कुटुंबातील सहा उमेदवार उभे केले होते. सर्व सहा उमेदवार पराभूत झाले. महत्त्वाचे म्हणजे, या भाजप उमेदवारांचा अजित पवार यांच्या पक्षाने आणि महायुती आघाडीचा सहयोगी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (एनसीपी) पराभव केला. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने येथे २० नगरसेवक आणि एक महानगरपालिका अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली आहे.
भाजपने अध्यक्षपदासाठी लोहा येथील प्रभावशाली व्यक्ती गजानन सूर्यवंशी यांच्यावर विश्वास ठेवला होता. तथापि, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) उमेदवार शरद पवार यांनी त्यांचा पराभव केला. सूर्यवंशी यांच्या पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाऊ सचिन सूर्यवंशी, मेहुणी सुप्रिया सूर्यवंशी, मेहुणी युवराज वाघमारे आणि पुतण्यांची पत्नी रीना व्यवहारे हे देखील निवडणूक जिंकू शकले नाहीत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी एकाच कुटुंबातील सहा उमेदवारांना उभे करण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या निर्णयावर केवळ विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी (एमव्हीए) कडूनच नव्हे तर आघाडीतील भागीदार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही जोरदार टीका झाली. भाजपच्या एका गटानेही याला विरोध केला होता, परंतु कुटुंबातील सदस्यांची तिकिटे रद्द करण्यात आली नाहीत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर म्हणाले की, भाजपला या प्रदेशात पुरेसे उमेदवार न मिळाल्याने त्यांनी सहा उमेदवार उभे केले. महाविकास आघाडीने पक्षाच्या “घराण्यवादी राजकारणावर” टीका केली.
नांदेड जिल्ह्यात, लोहा, कंधार, देगलूर आणि उमरी येथे राष्ट्रवादीने विजय मिळवला, तर कुंडलवाडी, मुदखेड आणि भोकर नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या. शिवसेना आणि मराठवाडा जनहित पक्षाने प्रत्येकी दोन नगरपरिषदा जिंकल्या, तर शिवसेना (यूबीटी) आणि काँग्रेसने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पहिली जागा जिंकू शकली नाही. माजी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या पक्षात प्रवेशामुळे नांदेडमधील भाजपच्या कामगिरीनेही लक्ष वेधले.