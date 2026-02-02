Bhayander : महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ; “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका

मराठीच्या नावाखाली ‘डबल गेम’
सचिन मांजरेकर यांनी आरोप केला की, महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या अमराठी उमेदवारांना फायदा व्हावा यासाठी जाणीवपूर्वक शिवसेनेच्या उमेदवारांविरोधात उबाठा आणि मनसेचे मराठी उमेदवार उभे करण्यात आले. या उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यालयातूनच झाले, असा गंभीर दावा त्यांनी केला.“राजू भोईर, पूजा आमगावकर, राजू वैतोस्कर यांसारख्या खऱ्या मराठी उमेदवारांचा पराभव घडवून आणणारा माणूस आज मराठी अस्मितेच्या गप्पा कशा काय मारतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपच्या 36 मराठी नगरसेवकांवर मौन का?
“भाजपचे 36 नगरसेवक मराठी असताना त्यांना जाब विचारण्याऐवजी शहरात गोंधळ घालून वातावरण दूषित केले जात आहे,” अशी टीकाही शिवसेनेने केली.आंदोलनामागचा ‘स्पॉन्सर’ कोण?संतोष गोळे यांनी आंदोलनाच्या वेळेवर संशय व्यक्त करत, “महापौर पदासाठी अर्ज दाखल होताच हे आंदोलन कोणाच्या सांगण्यावरून सुरू झाले? यामागचा स्पॉन्सर कोण आहे?” असा सवाल केला. काही महिन्यांपूर्वी देशमुख स्थानबद्ध असताना त्यांना सोडवण्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक पुढे आल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
रुबीना शेख मराठीच – धार्मिक तेढ नको
महापौर पदाच्या उमेदवार रुबीना फिरोज शेख या मूळच्या मराठी मुस्लिम कुटुंबातील असून त्या मराठीच असल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले. त्यांच्या नावावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शहरातील शांतता बिघडवून मराठीच्या नावाखाली स्वतःचे राजकारण थांबवावे, अन्यथा जनता योग्य धडा शिकवेल, असा थेट इशारा शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे.