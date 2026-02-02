Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Bhayander Uproar Over Mayoral Election Beware Of The Top Notch People Shinde Groups Venomous Criticism

Bhayander : महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ; “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच, मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांच्या भूमिकेवर शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक झाली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:25 PM
Bhayander : महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ; “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका
Follow Us:
Follow Us:
  •  महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ;
  • “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका
भाईंदर/ विजय काते: मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच, मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांच्या भूमिकेवर शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक झाली आहे. “मराठीच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्या टोपेबाज लोकांपासून जनतेने सावध राहावे,” असा थेट इशारा शिवसेनेने दिला आहे. शिवसेना 146 विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख सचिन मांजरेकर आणि शिवसेना प्रभाग 14 प्रभारी संतोष गोळे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवर्धन देशमुखांवर जोरदार टीका केली. “मराठी महापौर झाला नाही तर रक्तरंजित राजकारण करू,” असा इशारा देणारे देशमुख प्रत्यक्षात भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे ‘तटाखालचे मांजर’ असल्याचा घणाघाती आरोप यावेळी करण्यात आला.

मराठीच्या नावाखाली ‘डबल गेम’
सचिन मांजरेकर यांनी आरोप केला की, महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या अमराठी उमेदवारांना फायदा व्हावा यासाठी जाणीवपूर्वक शिवसेनेच्या उमेदवारांविरोधात उबाठा आणि मनसेचे मराठी उमेदवार उभे करण्यात आले. या उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यालयातूनच झाले, असा गंभीर दावा त्यांनी केला.“राजू भोईर, पूजा आमगावकर, राजू वैतोस्कर यांसारख्या खऱ्या मराठी उमेदवारांचा पराभव घडवून आणणारा माणूस आज मराठी अस्मितेच्या गप्पा कशा काय मारतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

भाजपच्या 36 मराठी नगरसेवकांवर मौन का?
“भाजपचे 36 नगरसेवक मराठी असताना त्यांना जाब विचारण्याऐवजी शहरात गोंधळ घालून वातावरण दूषित केले जात आहे,” अशी टीकाही शिवसेनेने केली.आंदोलनामागचा ‘स्पॉन्सर’ कोण?संतोष गोळे यांनी आंदोलनाच्या वेळेवर संशय व्यक्त करत, “महापौर पदासाठी अर्ज दाखल होताच हे आंदोलन कोणाच्या सांगण्यावरून सुरू झाले? यामागचा स्पॉन्सर कोण आहे?” असा सवाल केला. काही महिन्यांपूर्वी देशमुख स्थानबद्ध असताना त्यांना सोडवण्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक पुढे आल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

रुबीना शेख मराठीच – धार्मिक तेढ नको
महापौर पदाच्या उमेदवार रुबीना फिरोज शेख या मूळच्या मराठी मुस्लिम कुटुंबातील असून त्या मराठीच असल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले. त्यांच्या नावावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शहरातील शांतता बिघडवून मराठीच्या नावाखाली स्वतःचे राजकारण थांबवावे, अन्यथा जनता योग्य धडा शिकवेल, असा थेट इशारा शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे.

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Web Title: Bhayander uproar over mayoral election beware of the top notch people shinde groups venomous criticism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 07:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध
1

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?
2

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर
3

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Ahilyanagar : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी वंचित आघाडी आक्रमक, स्वबळावर लढण्याचे संकेत
4

Ahilyanagar : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी वंचित आघाडी आक्रमक, स्वबळावर लढण्याचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhayander : महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ; “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका

Bhayander : महापौर पदाच्या निवडणुकीवरुन गदारोळ; “टोपेबाज लोकांपासून सावध राहा” शिंदेगटाची जहरी टीका

Feb 02, 2026 | 07:25 PM
एकदा चार्ज करा अन् 169 किमी फिरा! Yamaha ची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 भारतात दाखल

एकदा चार्ज करा अन् 169 किमी फिरा! Yamaha ची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 भारतात दाखल

Feb 02, 2026 | 07:23 PM
वनस्पतींच्या पुनर्जननाचे रहस्य उलगडले! आयसर पुणेच्या संशोधनातून ‘ऑटोफॅजी’ची महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट

वनस्पतींच्या पुनर्जननाचे रहस्य उलगडले! आयसर पुणेच्या संशोधनातून ‘ऑटोफॅजी’ची महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट

Feb 02, 2026 | 07:04 PM
तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार

तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार

Feb 02, 2026 | 07:03 PM
नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

Feb 02, 2026 | 07:03 PM
रोहित शेट्टीच्या पुढील चित्रपटासाठी सतर्कता, ‘गोलमाल 5’च्या सेटवर कडक बंदोबस्त तैनात

रोहित शेट्टीच्या पुढील चित्रपटासाठी सतर्कता, ‘गोलमाल 5’च्या सेटवर कडक बंदोबस्त तैनात

Feb 02, 2026 | 07:02 PM
Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान

Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान

Feb 02, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 03:15 PM
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM