”किती फालतुपणा..”, मुंबईच्या रस्त्यावर बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसली Sonam Kapoor; नेटकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप

बॉलिवूड फॅशन आयकॉन आणि स्टाईल क्वीन सोनम कपूर सध्या तिच्या आयुष्यातील एका अतिशय सुंदर टप्प्यातून जात आहे. अभिनेत्री सध्या तिच्या दुसऱ्या प्रेग्नेंसीचा आनंद घेत आहे आणि लवकरच तिच्या दुसऱ्या बाळाचे स्वागत करणार आहे. जसजसा वेळ जातो तसतसे सोनमचा बेबी बंप अधिकाधिक स्पष्ट होत चालला आहे, इतका की तो लपवणे आता शक्य नाही आणि तीही तो दाखवत आहे. सोनम तिच्या ग्लॅमरस लूकमध्ये दिसत आहे.
अलिकडेच, सोनम कपूर मुंबईत एका आउटिंग दरम्यान पापाराझींना दिसली, जिथे तिने पुन्हा एकदा तिच्या स्टाईल आणि आत्मविश्वासाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. समोर आलेले व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. या क्लिप्समध्ये सोनमचा पूर्ण वाढलेला बेबी बंप स्पष्टपणे दिसतो, जो तिने कोणत्याही संकोचशिवाय दाखवला. नेहमीप्रमाणे, सोनमने हे सिद्ध केले की फॅशन तिच्यासाठी फक्त कपड्यांबद्दल नाही; ती तिच्या आत्मविश्वासाचा आणि वृत्तीचा एक भाग आहे.
सोनम कपूरचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती ओपन शर्ट-स्टाईल कपड्यांमध्ये आपल्या बेबी बंपसह आत्मविश्वासाने पोज देताना दिसत आहे. तिचा हा लूक चाहत्यांच्या विशेष लक्षात आला असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.सोनमचा बेबी बंप मोठा दिसत असल्यामुळे अनेक चाहते सोशल मीडियावर अंदाज व्यक्त करत आहेत की ती जुळ्या बाळांची अपेक्षा करत आहे का? मात्र या चर्चांबाबत सोनम कपूरकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
सोनम कपूरच्या या व्हायरल व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा पाऊस देखील पाडला आहे. सोनम कपूरच्या या लूकवर अनेक नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर काही लोकांनी तिच्या फॅशन सेन्सवर टीका करत संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.काहींनी “फॅशन इतकी खालच्या पातळीवर गेली आहे”, तर काहींनी “RIP फॅशन”, “खूप फालतू दिसत आहे” आणि “विचित्र लूक” अशा कमेंट्स केल्या आहेत.तर काही नेटकऱ्यांनी असंही म्हटलं आहे की, “सगळं झाकलं आहे, पण बेबी बंप नाही—असं का?” तसेच “प्रेग्नंट असल्याचं माहिती आहे, ते अशा पद्धतीने दाखवण्याची गरज नाही” अशी मतं व्यक्त केली आहेत.
