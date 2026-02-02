Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Change Decision With 35 Km Walking March Young Students Took To The Streets For Nutwar Sir The Transfer Was Canceled By The Collector

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

मध्यप्रदेशातील खरगोनमध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या लाडक्या शिक्षक नटवर पाटीदार यांच्या बदलीविरोधात तब्बल 35 किमी पायदळ मार्च काढला. 200हून अधिक चिमुकल्यांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने बदली रद्द करत शिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:26 PM
madhya pradesh
Follow Us:
Follow Us:
  • खरगोनमधील सांदीपनी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा 35 किमी पायदळ मोर्चा
  • शिक्षक नटवर पाटीदार यांच्या बदलीविरोधात 200हून अधिक विद्यार्थी रस्त्यावर
  • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर नटवर पाटीदार यांची पुन्हा त्याच शाळेत नियुक्ती
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातील एक भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत शाळेतील लहानग्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या लाडक्या शिक्षकासाठी काढलेला पायदळ मोर्चा दिसून येतो. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी तब्बल ३५ किलोमीटरचा पायदळ प्रवास करत प्रशासनापर्यंत आपली व्यथा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या शिक्षकाची बदली रद्द व्हावी, ही एकमेव मागणी घेऊन हे चिमुकले ऊन, थकवा आणि अंतराची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले असून, या अनोख्या आंदोलनाने संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Mumbai University Exam: पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलल्या, आता मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कधी होणार? जाणून घ्या नव्या तारखा

कडक उन्हात रस्त्यावर उतरली चिमुकली पावलं

सेगाव येथील सांदीपनी शाळेत नटवर पाटीदार हे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात केवळ अध्यापनच नव्हे, तर शाळेचं संपूर्ण चित्रच बदलून टाकलं. त्यांच्या मेहनतीमुळे शेकडो विद्यार्थी आणि पालकांची मने जिंकली गेली. त्यांच्या बदलीच्या निषेधार्थ लाल पोलो टी-शर्ट आणि चेक शर्ट घातलेली लहान मुले, पालकांचा हात धरून कडक उन्हात रस्त्यावर उतरली. हा दृश्य पाहून प्रत्येकजण थांबून पाहू लागला. या मोर्चात २०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

प्रशासनाची धावपळ

सकाळी ११ वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा जेव्हा खरगोनच्या रस्त्यांवर पोहोचला, तेव्हा प्रशासनाची धावपळ उडाली. सुमारे ३ किलोमीटर अंतर कापल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी अनिल जैन यांनी विद्यार्थ्यांना मध्येच थांबवत त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

पालकांनीही प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, जर शिक्षक नटवर पाटीदार यांची बदली रद्द झाली नाही, तर ते आपल्या मुलांचे ‘मास ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC)’ काढतील. पालकांच्या मते, नटवर सर हे केवळ गणिताचे उत्तम शिक्षक नसून, ते विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठीही मार्गदर्शन करत होते.

एकेकाळी ५४ विद्यार्थी… आज २४६

नटवर पाटीदार ज्या शाळेत कार्यरत होते, त्या शाळेत सुरुवातीला केवळ ५४ विद्यार्थी होते. मात्र त्यांच्या कठोर परिश्रमांमुळे आणि नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धतीमुळे आज त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या २४६ पर्यंत पोहोचली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

जिल्हाधिकारी भाव्या मित्तल यांनी स्पष्ट केले की नटवर पाटीदार यांच्यावर कोणतेही वैयक्तिक आरोप नव्हते. दोन शिक्षकांमधील समन्वयाचा अभाव शाळेच्या वातावरणावर परिणाम करत असल्याने प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात आली होती. मात्र, नटवर पाटीदार यांचा उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्ड आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेलं समर्पण पाहता प्रशासनाने त्यांची पुन्हा त्याच शाळेत नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला आहे.

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हा पायदळ मार्च कुठे काढण्यात आला?

    Ans: मध्यप्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातील सेगाव येथून जिल्हा मुख्यालयाकडे.

  • Que: विद्यार्थी रस्त्यावर का उतरले?

    Ans: लाडक्या शिक्षक नटवर पाटीदार यांची बदली रद्द व्हावी, यासाठी.

  • Que: प्रशासनाचा अंतिम निर्णय काय झाला?

    Ans: जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली रद्द करून नटवर पाटीदार यांची पुन्हा नियुक्ती केली.

Web Title: Change decision with 35 km walking march young students took to the streets for nutwar sir the transfer was canceled by the collector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज
1

IGNOU ने वाढवली नोंदणीची तारीख, 15 फेब्रुवारीपर्यंत करू शकता Re-Registration; कसा कराल अर्ज

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा
2

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर
3

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या
4

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

Feb 02, 2026 | 02:26 PM
NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Feb 02, 2026 | 02:14 PM
T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

Feb 02, 2026 | 02:10 PM
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 02, 2026 | 02:02 PM
Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Feb 02, 2026 | 01:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM