अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

कडक उन्हात रस्त्यावर उतरली चिमुकली पावलं
सेगाव येथील सांदीपनी शाळेत नटवर पाटीदार हे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात केवळ अध्यापनच नव्हे, तर शाळेचं संपूर्ण चित्रच बदलून टाकलं. त्यांच्या मेहनतीमुळे शेकडो विद्यार्थी आणि पालकांची मने जिंकली गेली. त्यांच्या बदलीच्या निषेधार्थ लाल पोलो टी-शर्ट आणि चेक शर्ट घातलेली लहान मुले, पालकांचा हात धरून कडक उन्हात रस्त्यावर उतरली. हा दृश्य पाहून प्रत्येकजण थांबून पाहू लागला. या मोर्चात २०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
प्रशासनाची धावपळ
सकाळी ११ वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा जेव्हा खरगोनच्या रस्त्यांवर पोहोचला, तेव्हा प्रशासनाची धावपळ उडाली. सुमारे ३ किलोमीटर अंतर कापल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी अनिल जैन यांनी विद्यार्थ्यांना मध्येच थांबवत त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
पालकांनीही प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, जर शिक्षक नटवर पाटीदार यांची बदली रद्द झाली नाही, तर ते आपल्या मुलांचे ‘मास ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC)’ काढतील. पालकांच्या मते, नटवर सर हे केवळ गणिताचे उत्तम शिक्षक नसून, ते विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठीही मार्गदर्शन करत होते.
एकेकाळी ५४ विद्यार्थी… आज २४६
नटवर पाटीदार ज्या शाळेत कार्यरत होते, त्या शाळेत सुरुवातीला केवळ ५४ विद्यार्थी होते. मात्र त्यांच्या कठोर परिश्रमांमुळे आणि नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धतीमुळे आज त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या २४६ पर्यंत पोहोचली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय
जिल्हाधिकारी भाव्या मित्तल यांनी स्पष्ट केले की नटवर पाटीदार यांच्यावर कोणतेही वैयक्तिक आरोप नव्हते. दोन शिक्षकांमधील समन्वयाचा अभाव शाळेच्या वातावरणावर परिणाम करत असल्याने प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात आली होती. मात्र, नटवर पाटीदार यांचा उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्ड आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेलं समर्पण पाहता प्रशासनाने त्यांची पुन्हा त्याच शाळेत नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला आहे.
