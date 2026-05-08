मुंबई विद्यापीठ: एलएल.एम. सीईटी परीक्षेच्या पुनर्नियोजनाची बाब विचाराधीन! अंतिम निर्णय अद्याप नाही

मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या एलएल.एम. सीईटी परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 07:40 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • विद्यापीठाने ही परीक्षा ७ जून २०२६ रोजी घेण्याचे निश्चित केले
  • दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्यास विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेला मुकावे लागू शकते
  • इतर अधिकृत सूचना याच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार
मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६–२०२७ साठी आयोजित करण्यात आलेल्या एल.एल.एम. कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (एलएल.एम. सीईटी) परीक्षेबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. विद्यापीठाने ही परीक्षा ७ जून २०२६ रोजी घेण्याचे निश्चित केले असले, तरी त्याच दिवशी अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआयबीई) देखील होणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून पुढील शिक्षणासाठी एलएल.एम. प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या तारखेमुळे अडचणी निर्माण होणार असल्याचे सांगत परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने येणाऱ्या मागण्यांची दखल घेत मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने एलएल.एम. सीईटी परीक्षेच्या पुनर्नियोजनाचा विषय सध्या सक्षम प्राधिकरणांच्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी परीक्षा वेळापत्रकात बदल किंवा इतर सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, एआयबीई आणि एलएल.एम. सीईटी या दोन्ही परीक्षा कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्यास विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेला मुकावे लागू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे परीक्षा तारखेत बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता विद्यापीठाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांना नियमितपणे मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे. एलएल.एम. सीईटी २०२६ संदर्भातील पुढील निर्णय, सुधारित वेळापत्रक आणि इतर अधिकृत सूचना याच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Published On: May 08, 2026 | 07:40 PM

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
May 18, 2026 | 07:17 PM
May 18, 2026 | 07:03 PM
May 18, 2026 | 07:01 PM
May 18, 2026 | 06:50 PM
May 18, 2026 | 06:42 PM
May 18, 2026 | 06:38 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM