Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mumbai University History Department Admission Research Employment Oriented Courses

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

Mumbai University : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाला प्राधान्य देत University of Mumbai च्या इतिहास विभागात विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 11:48 AM
मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची पसंती

मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची पसंती

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी
  • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार संशोधनपूरक, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम
  • भविष्य घडवण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध
नीता परब, मुंबई: ऐतिहासिक वारसा जतन करणे आणि त्याकडे आधुनिक दृष्टिकोनातून पाहणारे संशोधक घडवणे, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ ची प्रवेश प्रक्रिया जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करत इतिहास विभागाने या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधानपूरक, रोजगाराभिमुख आणि लवचिक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. केवळ पदवी मिळवणे नव्हे, तर इतिहासाच्या माध्यमातून उज्ज्वल भविष्य घडवण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट सुविधा

यात मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट सुविधा देण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार त्यांना पहिल्या वर्षानंतर पदव्युत्तर डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, तसेच एम.ए. च्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेशाची सोयही करण्यात आली आहे. संशोधनावर आधारित पदवी मिळवण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांचा सीजीपीए ७.५ पेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी ‘बी.ए. इतिहास ऑनर्स विथ रिसर्च’ हा विशेष चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

Nari Shakti Award: तुम्हीही विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करताय? मग ‘नारी शक्ती अवॉर्ड २०२६’ साठी आजच अर्ज करा!

दर आठवड्याला ‘विशेष व्याख्यानमाला’

इतिहास विभागाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या विभागात इतिहातील वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ प्राध्यापकांडून नेहमी विद्यार्थ्यांना वर्गाच्या शिकवणी व्यतिरिक्त संशोधन, वेगवेगळ्या प्रशासकीय नाेकरी मधील संधी यावर मार्गदर्शन केले जाते. केवळ पाठ्यपुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित न राहता, दर आठवड्याला आयोजित केली जाणारी ‘विशेष व्याख्यानमाला’ यामध्ये इतिहासातील दुर्लक्षित पैलू, जागतिक ते प्रादेशिक, स्थानिक इतिहास आणि नवीन संशोधन पद्धतींवर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील नामवंत संसाधन व्यक्ती आणि तज्ज्ञांना पाचारण केले जाते. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ऐतिहासिक घडामोडी आणि आधुनिक संशोधन तंत्रांची थेट ओळख होते. एम.ए. सह पीएच.डी. प्रवेशाची संधी संशोधनाचा कल असणाऱ्या भारतासह जगातील सर्व विद्यार्थ्यांना असून, संशोधक विद्यार्थ्यांना येथे संशोधन पूर्ण उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन केले जाते.

इत विभागाला प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आवाहन

विद्यापीठाच्या विद्यानगरी कलिना कॅम्पसमध्ये शैक्षणिक व संशोधनासाठी सर्व सोयीसुविधा, समृद्ध डिजिटल ग्रंथालय आणि दुर्मिळ हस्तलिखितांसह संशोधनासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध आहे. शैक्षणिक, संशोधन , प्रशासकीय, वस्तुसंग्रहालयशास्त्र आणि पुरातत्व क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी एम.ए. (इतिहास) आणि ‘बी.ए. इतिहास ऑनर्स विथ रिसर्च’ च्या प्रवेशासाठी या गुगल लिंकवर पूर्व नोंदणी https://forms.gle/ybbsspLNCyVEGvjz7 आणि विद्यापीठाच्या https://muadmission.samarth.edu.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी किंवा शंकांचे निरसन करण्यासाठी विद्यानगरी कलिना कॅम्पस सांताक्रूझ (पूर्व) येथे या प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी विभागातर्फे विशेष समुपदेशन सत्रे घेतली जात आहेत. इतिहास विभागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन विशेष समुपदेशन सत्रांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतिहास विभागप्रमुख डॉ. लक्ष्मी साळवी यांनी केले आहे.

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

Web Title: Mumbai university history department admission research employment oriented courses

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
1

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत
2

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च
3

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

May 17, 2026 | 07:10 PM
DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

May 17, 2026 | 07:02 PM
Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

May 17, 2026 | 07:00 PM
Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

May 17, 2026 | 06:57 PM
Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 06:24 PM
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM