Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

यात मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट सुविधा देण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार त्यांना पहिल्या वर्षानंतर पदव्युत्तर डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, तसेच एम.ए. च्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेशाची सोयही करण्यात आली आहे. संशोधनावर आधारित पदवी मिळवण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांचा सीजीपीए ७.५ पेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी ‘बी.ए. इतिहास ऑनर्स विथ रिसर्च’ हा विशेष चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
इतिहास विभागाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या विभागात इतिहातील वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ प्राध्यापकांडून नेहमी विद्यार्थ्यांना वर्गाच्या शिकवणी व्यतिरिक्त संशोधन, वेगवेगळ्या प्रशासकीय नाेकरी मधील संधी यावर मार्गदर्शन केले जाते. केवळ पाठ्यपुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित न राहता, दर आठवड्याला आयोजित केली जाणारी ‘विशेष व्याख्यानमाला’ यामध्ये इतिहासातील दुर्लक्षित पैलू, जागतिक ते प्रादेशिक, स्थानिक इतिहास आणि नवीन संशोधन पद्धतींवर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील नामवंत संसाधन व्यक्ती आणि तज्ज्ञांना पाचारण केले जाते. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ऐतिहासिक घडामोडी आणि आधुनिक संशोधन तंत्रांची थेट ओळख होते. एम.ए. सह पीएच.डी. प्रवेशाची संधी संशोधनाचा कल असणाऱ्या भारतासह जगातील सर्व विद्यार्थ्यांना असून, संशोधक विद्यार्थ्यांना येथे संशोधन पूर्ण उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन केले जाते.
विद्यापीठाच्या विद्यानगरी कलिना कॅम्पसमध्ये शैक्षणिक व संशोधनासाठी सर्व सोयीसुविधा, समृद्ध डिजिटल ग्रंथालय आणि दुर्मिळ हस्तलिखितांसह संशोधनासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध आहे. शैक्षणिक, संशोधन , प्रशासकीय, वस्तुसंग्रहालयशास्त्र आणि पुरातत्व क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी एम.ए. (इतिहास) आणि ‘बी.ए. इतिहास ऑनर्स विथ रिसर्च’ च्या प्रवेशासाठी या गुगल लिंकवर पूर्व नोंदणी https://forms.gle/ybbsspLNCyVEGvjz7 आणि विद्यापीठाच्या https://muadmission.samarth.edu.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी किंवा शंकांचे निरसन करण्यासाठी विद्यानगरी कलिना कॅम्पस सांताक्रूझ (पूर्व) येथे या प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी विभागातर्फे विशेष समुपदेशन सत्रे घेतली जात आहेत. इतिहास विभागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन विशेष समुपदेशन सत्रांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतिहास विभागप्रमुख डॉ. लक्ष्मी साळवी यांनी केले आहे.
