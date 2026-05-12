Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Srh Pat Cummins Choose Bowl First Against Gt In Ahmedabad

GT Vs SRH Live: अहमदाबादच्या स्टेडियमवर वादळ येणार; पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

एसआरएचकडून इशान किशन, पॅट कमिन्स, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना हायस्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:02 PM
GT Vs SRH Live: अहमदाबादच्या स्टेडियमवर वादळ येणार; पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

GT Vs SRH Live Streaming (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:

गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनरायझर्स हैद्राबाद येणार आमनेसामने 
अहमदाबादच्या स्टेडियम होणार महामुकाबला
प्ले ऑफच्या शर्यतीत वाढली चुरस 

Tata IPL 2026 GT Vs SRH Live: थोड्याच वेळात अहमदाबादच्या म्हणजेच जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैद्राबादचा संघ आमनेसामने येणार आहे. दोन्ही  (IPL 2026) संघांसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. प्ले ऑफमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी आजचा सामना जिंकणे दोन्ही संघाना अनिवार्य असेल. दरम्यान एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

31 मे रोजी आयपीएलचा अंतिम सामना होणार आहे. सध्या गुजरात टायटन्स दुसऱ्या आणि एसआरएचचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच दोघांचे गुण देखील सारखे आहेत. त्यामुळे आज जो संघ सामना जिंकणेल त्याचे प्ले ऑफमध्ये जाण्याचे स्वप्न अधिक प्रबळ झाल्याचे दिसून येईल. गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व शुभमन गिल तर एसआरएचचे नेतृत्व पॅट कमिन्स करत आहे.

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

गुजरात टायटन्सकडून राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगीसो रबाडा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, राहुल तेवतिया हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. तर एसआरएचकडून इशान किशन, पॅट कमिन्स, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना हायस्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे.

काय असणार आजचा पीच रिपोर्ट?

थोड्याच वेळात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध एसआरएचमध्ये सामना होणार आहे. दोन्ही संघाचे 14 पॉईंट्स झाले आहेत. अहमदाबादची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. या खेळपट्टीवर फलंदाजांना फटके मारणे सोपे जाते. सुरुवातीच्या काही ओव्हर्स टिकून खेळल्यास येथे मोठा स्कोअर होण्याची शक्यता असते. संध्याकाळी या ठिकाणी दव पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुसऱ्या डावात बॉल ओला झाल्यास गोलंदाजी करणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे आज जो संघ टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता अधिक आहे.

GT Vs SRH Pitch Report: आज ‘महायुद्ध’ होणार! जो जिंकेल तो थेट…; पहा आजचा पीच रिपोर्ट

गुजरात टायटन्स संभाव्य प्लेइंग 11: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, वाशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधू , राहुल तेवातिया, राशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुतार.

सनरायझर्स हैदराबाद संभाव्य प्लेइंग 11: ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, हर्ष दुबे

 

Web Title: Tata ipl 2026 srh pat cummins choose bowl first against gt in ahmedabad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 07:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
1

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी
2

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?
3

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम
4

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM