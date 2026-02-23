Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  After Being Released From Jail Rajpal Yadav Returns To Shooting To Be Seen In A Film With Akshay Kumar Set Photos Surface

तुरुंगातून सुटल्यानंतर राजपाल यादव शूटिंगवर परतला; अक्षय कुमारसोबतच्या चित्रपटात दिसणार, सेटवरील फोटो समोर

राजपाल यादवने त्याच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट "वेलकम टू द जंगल" चे चित्रीकरण सुरू केले आहे. हा चित्रपट या वर्षी जूनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 05:36 PM
राजपाल यादव सध्या ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात अंतरिम जामिनावर बाहेर आहे. सुटका झाल्यानंतर, अभिनेता त्याच्या भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहिला आणि आता त्याने त्याच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट “वेलकम टू द जंगल” चे चित्रीकरण सुरू केले आहे. हा चित्रपट या वर्षी जूनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अभिनेता सध्या त्याच्या भागांचे शूटिंग करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात असताना, बॉलिवूड स्टार्सनी त्याला पाठिंबा दिला आणि लाखो रुपयांची मदत केली.

राजपाल यादव यांच्या टीमनुसार, अभिनेता २८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी अभिनेत्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला. १८ फेब्रुवारी रोजी त्याची तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतरच्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतरिम जामीन वाढवला आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती स्वरणकांत शर्मा यांच्या खंडपीठाने राजपाल यांना १ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि त्याच रकमेची हमी देण्याचे निर्देश दिले. दिलासा विचारात घेताना, न्यायालयाने असेही नमूद केले की प्रतिवादीच्या बँक खात्यात १.५ कोटी रुपये आहेत.

शिखर धवन- सोफी शाइनचा दिमाखदार विवाहसोहळा; Manish Malhotra च्या शाही पोशाखात रॉयल ग्लॅमरची झलक

जामीन मंजूर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माध्यमांशी बोलताना राजपाल म्हणाले, “२०२७ मध्ये मी बॉलिवूडमध्ये ३० वर्षे पूर्ण करेन. तरुण आणि वृद्ध सर्वांनी मला पाठिंबा दिला आहे. संपूर्ण देश आणि जगासह बॉलिवूडने माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. जर माझ्यावर काही आरोप असतील तर मी त्यांना उत्तर देण्यास तयार आहे. धन्यवाद, उच्च न्यायालय.”

पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

खरं तर, २०१० मध्ये, अभिनेत्याने “आता पता लपता” या दिग्दर्शनात पदार्पण करण्यासाठी दिल्ली मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट प्रदर्शित होताच फ्लॉप झाला आणि त्याचे मोठे नुकसान झाले. व्याज आणि दंडासह ही रक्कम ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. कर्ज फेडण्यासाठी राजपालने दिलेले चेक बाऊन्स झाले, ज्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अनेक खटले सुरू झाले. ५ फेब्रुवारी रोजी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगात जाण्यापूर्वी, अभिनेत्याने एका मुलाखतीत सांगितले की त्याच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.

Published On: Feb 23, 2026 | 05:36 PM

