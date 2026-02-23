सोमेश्वरनगरमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहितचे आई- वडील हे बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर कारखान्यावर ऊस तोडण्याचे काम करतात. रोहितला गेल्या काही दिवसांपासून व्यसन जडले होते. मुलाने व्यसन सोडावे आणि आपल्या आयुष्यात स्थिर व्हावे, अशी त्याच्या पालकांची प्रामाणिक इच्छा होती. याच कारणावरून घरात वारंवार वाद होत असत. घटनेच्या दिवशी रोहित व्यसनाच्या नशेत असल्याने पालकांनी त्याला कठोर शब्दांत सुनावले आणि रागारागात मारहाण केली होती. पालकांनी केलेल्या या शिक्षेचा रोहितने प्रचंड मानसिक त्रास करून घेतला. या नैराश्यातून त्याने राहत्या कोपीबाहेरील सोमेश्वर कारखान्याच्या पाण्याच्या खाणीला असलेल्या लोखंडी अँगलला गळफास लावून आत्महत्या केली.
घटनेची माहिती मिळताच सोमेश्वर कारखान्याच्या रुग्णवाहिकेने त्याचा मृतदेह चाळीसगाव येथे नेण्यात आला. अवघ्या १९ व्या वर्षी रोहितने आपले आयुष्य संपवल्याने राठोड कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
सोलापूरमध्ये तरुणाची आत्महत्या
सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रेम अंकुश जाधव असे आहे. भाऊ ऐनवेळी धावून आल्याने आणि शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला शासकीय रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडिओ देखील बनवला आहे. आत्महत्या करणारा प्रेम जाधव याला दोन महिन्यापूर्वीच मुलगी झाली होती. याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी पत्नी माहेरी गेली आणि परतलीच नाही. तिला त्याने शिमगा सणासाठी बोलावले तरीही ती आली नाही. त्यामुळे तो नैराश्यात गेला. आत्महत्येपूर्वी प्रेमने व्हिडीओ देखील बनवला आहे. प्रेमने पत्नीला गोसावी भाषेत दोन ऑडिओ पाठवले.