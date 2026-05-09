  • Vice Admiral Krishna Swaminathan New Indian Navy Chief Biography Salary

Krishna Swaminathan : भारतीय नौदलाची धुरा आता नव्या हाती; कोण आहेत नवे व्हाईस ॲडमिरल जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा?

Krishna Swaminathan : व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांची भारतीय नौदलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती. ३१ मे २०२६ रोजी ते पदभार स्वीकारतील. त्यांचे शिक्षण, कारकीर्द आणि वेतनाबद्दल सविस्तर माहिती.

Updated On: May 09, 2026 | 02:51 PM
Krishna Swaminathan

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • भारतीय नौदलाच्या प्रमुखपदी कृष्णा स्वामीनाथन
  • परदेशात उच्च लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण
  • भारतीय नौदल प्रमुखाला दरमहा २.५ लाख पगार
Krishna Swaminathan Navy Chief: आता आपल्या देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी एका नव्या हाती सोपवली जाणार आहे. व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांची भारतीय नौदलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ३० मे रोजी निवृत्त होत असून ३१ मे २०२६ रोजी कृष्णा स्वामीनाथन आपला पदभार स्वीकारतील.

शिक्षक कुटुंबात जन्म आणि सैनिकी शिक्षणाची ओढ

कृष्णा स्वामीनाथन यांचा जन्म बंगळूरु येथे झाला असून त्यांचे आई-वडील दोघेही शिक्षक होते. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण ‘बिशप कॉटन बॉईज स्कूल’ (Bishop Cotton Boys’ School)  मधून पूर्ण केले आहे.

त्यांनंतर ते ‘सैनिक स्कूल, विजापूर’ येथे शिकले असून पुढे त्यांनी नॅशनल डिफेन्स अकादमी (NDA),  पुणे येथून आपले उच्च लष्करी शिक्षण पूर्ण केले. येथूनच त्यांचा भारतीय नौदलातील प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरू झाला.

जगातील मोठ्या लष्करी संस्थांकडून प्रशिक्षण

कृष्णा स्वामीनाथन यांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही उच्च लष्करी प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यांनी युनाटेड किंगडमच्या ‘जॉइंट सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम’ येथून पूर्ण केले आहे. तर ‘कॉलेज ऑफ नेव्हल वॉरफेअर, कारंजा’ आणि ‘युनायटेड स्टेट्स नेव्हल वॉर कॉलेज’ येथूनही लष्करी प्रशिक्षण घेतले आहे.

वेतन आणि सोयीसुविधा

कृष्णा स्वामीनाथन हे कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षेत्रातील तज्ञ मानले जातात. नौदल प्रमुख बनल्यानंतर यांच्यावर देशाच्या सागरी सीमांच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी असेल. भारतीय नौदल प्रमुखाला दरमहा सुमारे २.५ लाख मूळ वेतन मिळते. तसेच त्यांना महागाई भत्ता (DA),  घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सरकारी सोयीसुविधा मिळतात. तसेच त्यांना सरकारी निवासस्थान आणि सुरक्षा यांसारख्या इतर सुविधाही पुरवल्या जातात.

Published On: May 09, 2026 | 02:51 PM

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

