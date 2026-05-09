कृष्णा स्वामीनाथन यांचा जन्म बंगळूरु येथे झाला असून त्यांचे आई-वडील दोघेही शिक्षक होते. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण ‘बिशप कॉटन बॉईज स्कूल’ (Bishop Cotton Boys’ School) मधून पूर्ण केले आहे.
त्यांनंतर ते ‘सैनिक स्कूल, विजापूर’ येथे शिकले असून पुढे त्यांनी नॅशनल डिफेन्स अकादमी (NDA), पुणे येथून आपले उच्च लष्करी शिक्षण पूर्ण केले. येथूनच त्यांचा भारतीय नौदलातील प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरू झाला.
कृष्णा स्वामीनाथन यांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही उच्च लष्करी प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यांनी युनाटेड किंगडमच्या ‘जॉइंट सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम’ येथून पूर्ण केले आहे. तर ‘कॉलेज ऑफ नेव्हल वॉरफेअर, कारंजा’ आणि ‘युनायटेड स्टेट्स नेव्हल वॉर कॉलेज’ येथूनही लष्करी प्रशिक्षण घेतले आहे.
कृष्णा स्वामीनाथन हे कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षेत्रातील तज्ञ मानले जातात. नौदल प्रमुख बनल्यानंतर यांच्यावर देशाच्या सागरी सीमांच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी असेल. भारतीय नौदल प्रमुखाला दरमहा सुमारे २.५ लाख मूळ वेतन मिळते. तसेच त्यांना महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सरकारी सोयीसुविधा मिळतात. तसेच त्यांना सरकारी निवासस्थान आणि सुरक्षा यांसारख्या इतर सुविधाही पुरवल्या जातात.
