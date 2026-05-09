Mother’s Day 2026: भावना आणि दैनंदिन उपयोगाचा सुंदर मिलाफ! मदर्स डे साठी आईला आवडतील अशा खास भेटवस्तू

मातृदिन स्पेशल करण्यासाठी आईला तुम्ही वेगवेगळ्या सुंदर भेटवस्तू देऊ शकता. रोजच्या वापरातील वस्तू भेट म्हणून दिल्यास आईसुद्धा खूप जास्त खुश होईल. चला तर आईला भेटवस्तू म्हणून देता येतील अशा सुंदर गोष्टी.

Updated On: May 09, 2026 | 02:30 PM
मदर्स डेच्या भेटवस्तूंमध्ये अनेकदा भावना आणि उपयुक्तता यांपैकी एकाला अधिक महत्त्व दिले जाते, मात्र सर्वात खास भेट तीच असते जी या दोन्ही गोष्टींचा सुंदर समतोल साधते. यंदा अशा भेटवस्तूंना प्राधान्य दिले जात आहे ज्या आईच्या दैनंदिन जीवनशैलीशी सहज जुळून येतील. मग ते तिच्या वॉर्डरोबमध्ये आकर्षक भर घालणारे कपडे असोत, तिच्या स्टाइलला उठाव देणाऱ्या ॲक्सेसरीज असोत किंवा रोजच्या वापरात आराम आणि सोयीसाठी उपयुक्त वस्तू असोत. विचारपूर्वक निवडलेले फॅब्रिक्स, क्लासिक डिझाइन्स आणि विश्वासार्ह दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमधून तिच्याप्रती असलेले प्रेम आणि जिव्हाळा व्यक्त करण्याचा हा एक खास प्रयत्न आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

फ्लोई वुमेन्स एम्ब्रॉयडर्ड फ्लेअर्ड कुर्ता आणि पँट्स सेट:

कारण आरामदायी आणि आकर्षक पोशाखाला तोड नाही. मऊ, हलक्या आणि फ्लोई फॅब्रिकमधील हा सेट कोणत्याही अतिरिक्त त्रासाशिवाय सहज परिधान करता येतो, तर त्यावरील नाजूक एम्ब्रॉयडरी त्याला खास लुक देते. सकाळची कामे, कौटुंबिक भेटी किंवा अचानक ठरलेले कार्यक्रम कोणत्याही प्रसंगी हा पोशाख सहज वापरता येतो आणि तरीही तो स्टायलिश दिसतो. वापरण्यास सोपा, कायम आवडता ठरणारा आणि “एकदाच वापरून विसरून जाणारा” नसलेला हा गिफ्ट पर्याय आहे. अशाच प्रकारचे कुर्ते तुम्हाला Liva येथे मिळू शकतात.

फ्लोरल प्रिंटेड साडी:

त्या आईसाठी जी उठून दिसण्यासाठी कधीही भडकपणाचा आधार घेत नाही. मऊ फ्लोरल प्रिंट्स, सुंदर फॉल आणि सहज दिसणारी तिची मोहक स्टाइल ही साडी याच गोष्टींमुळे खास ठरते. हलकी, आरामदायी आणि श्वास घेणाऱ्या फॅब्रिकमुळे ती सहजपणे दिवसभर वापरता येते. मग ती पाहुणचार करत असो, बाहेर जात असो किंवा साधेपणातही सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असो. पारंपरिक लूकसोबतच ताजेपणाची झलक देणारी ही साडी केवळ आणखी एक साडी नसून तिच्या वॉर्डरोबसाठी एक सुंदर अपग्रेड ठरू शकते. अशाच प्रकारच्या साड्या तुम्हाला Navyasa by Liva येथे मिळू शकतात.

एम्ब्रॉयडर्ड डेनिम जॅकेट:

हे केवळ एखाद्या खास प्रसंगासाठी घेतलेले जॅकेट नाही, तर असे एक स्टायलिश पीस आहे जे ती वारंवार वापरेल. कोणताही जास्त विचार न करता सहज घालता येईल असे हे जॅकेट कुर्ता, ड्रेस किंवा रोजच्या साध्या कपड्यांवरही उत्तम दिसते. त्यावरील एम्ब्रॉयडरीमुळे त्याला आकर्षक आणि खास लुक मिळतो, जो अतिशय नैसर्गिक आणि सहज वाटतो. हे फक्त फॅशनबद्दल नाही, तर कोणताही अतिरिक्त प्रयत्न न करता आत्मविश्वासाने छान दिसण्याच्या तिच्या स्टाइलचे प्रतीक आहे आणि तीच तिची खरी ओळख आहे. अशाच प्रकारची जॅकेट्स तुम्हाला Spykar येथे मिळू शकतात.

क्लासिक ब्लॅक स्लीक सनग्लासेस:

काही गोष्टींना नव्याने बदलण्याची गरज नसते आणि आकर्षक काळ्या सनग्लासेसची जोडी त्यापैकीच एक आहे. साधे, मिनिमल आणि सहज उठून दिसणारे हे अॅक्सेसरी कोणताही लूक काही क्षणांत पूर्ण करते. मग ती रोजच्या कामासाठी बाहेर पडत असो किंवा एखाद्या खास प्रसंगासाठी तयार होत असो, हे सनग्लासेस तिच्या स्टाइलमध्ये सहज एलिगन्स आणतात. कोणतेही ट्रेंड्स किंवा जास्त विचार न करता रोज वापरावेसे वाटतील असे हे एक परफेक्ट ॲक्सेसरी आहे, ज्याचा कंटाळा कधीच येणार नाही. अशाच प्रकारचे सनग्लासेस तुम्हाला GKB Opticals येथे मिळू शकतात.

कामा ज्वेलरी:

काही गोष्टी कधीच फॅशनबाहेर जात नाहीत आणि नाजूक दैनंदिन दागिने त्यापैकीच एक आहेत. सहज आकर्षक, एलिगंट आणि कायम ट्रेंडमध्ये राहणारे दागिने अगदी साध्या लूकलाही खास बनवतात. एखाद्या विशेष प्रसंगी लेयर करून घातले असो किंवा रोजच्या वापरात सहज परिधान केले असो, हे दागिने तिच्या स्टाइलमध्ये एक सूक्ष्म आणि वैयक्तिक आकर्षण निर्माण करतात. कोणताही अतिरेक किंवा दिखावा नाही — फक्त असे दागिने जे ती वारंवार वापरायला आवडतील. अशाच प्रकारचे डिझाइन्स तुम्हाला Kama Jewellery येथे मिळू शकतात.

Published On: May 09, 2026 | 02:30 PM

