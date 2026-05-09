Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • 8th Pay Commission Latest Memorandum Submission Deadline 31 May Dearness Allowance For Central Govt Employees See More Details

8th Pay Commission: महागाई भत्त्याबाबत 8 व्या वेतन आयोगाने विचारले प्रश्न… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे 31 मे पर्यंतचा वेळ

वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नऊ विशिष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; विशेष म्हणजे, या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न प्रामुख्याने भत्त्यांशी संबंधित आहे. नेमके कशा पद्धतीने प्रश्न आहेत ?

Updated On: May 09, 2026 | 02:25 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वेतन आयोगाची बैठकांची मालिका
  • कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 9 विशिष्ट प्रश्न
  • कशा पद्धतीने प्रश्न, तपशील काय?
8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाने, आपल्या शिफारशी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. वेतन आयोगाने देशभरातील विविध भागांमध्ये बैठकांची मालिका सुरू केली आहे. या बैठकांदरम्यान, विविध कर्मचारी संघटनांशी विचारविनिमय केला जात असून, त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनाही आपल्या मागण्या मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नऊ विशिष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; विशेष म्हणजे, या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न प्रामुख्याने भत्त्यांशी संबंधित आहे. नेमके कशा पद्धतीने प्रश्न आहेत याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात…

Multibagger Stocks: वर्षभरात पैशांचा पाऊस, या 5 शेअर्सनी दिला 200% पर्यंत Return, तुमच्याकडे आहेत का हे मल्टीबॅगर स्टॉक?

कशा पद्धतीने प्रश्न, तपशील काय?

नऊ प्रश्नांच्या यादीमध्ये, भत्त्यांशी संबंधित प्रश्नाला दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान देण्यात आले आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर नमूद केलेल्या भत्त्यांच्या यादीत, ‘DA‘ म्हणजेच महागाई भत्ता Dearness Allowance पहिल्या क्रमांकावर आहे. याव्यतिरिक्त, पात्रता, अतिरिक्त कर्तव्ये किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाशी संबंधित भत्त्यांविषयीच्या आपल्या शंका, मागण्या किंवा सूचना नागरिक वेतन आयोगाकडे सादर करू शकतात.

इतर कोणत्याही भत्त्यांसाठी मागण्या उपस्थित

केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ती किंवा पदस्थापना, गृहनिर्माण म्हणजेच गृहभाडे भत्ता/HRA सहीत तसेच जोखीम, प्रवास, क्रीडा, गणवेश आणि ‘रनिंग स्टाफ’ यांच्याशी संबंधित भत्त्यांविषयीची आपली मते वेतन आयोगासमोर मांडू शकतात. त्याचप्रमाणे, क्षमता बांधणी, ज्ञानवृद्धी किंवा प्रशिक्षण यांशी संबंधित भत्त्यांसाठी, तसेच इतर कोणत्याही भत्त्यांसाठी मागण्या उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. यापैकी कोणत्याही भत्त्यांबाबत काही आक्षेप, मागण्या किंवा सूचना असल्यास, त्या १०,००० अक्षरांच्या मर्यादेत वेतन आयोगाकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्या जाऊ शकतात.

अंतिम तारीख 31 मे

वेतन आयोगाकडे मागण्या किंवा सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे ही आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मागण्या वेतन आयोगापर्यंत पोहोचवायच्या असतील, तर सर्वप्रथम तुम्ही अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देणे आवश्यक आहे. या संकेतस्थळावर, ही सुविधा 8CPC Memorandum Submission या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दलातील जवान, अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचारी संघटना या संकेतस्थळावर आपली मते सादर करू शकतात.

याव्यतिरिक्त, विविध मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अधिकाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर चार श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या श्रेणींपैकी पहिली श्रेणी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी राखीव आहे. या पहिल्या श्रेणीअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ मेपर्यंत आपली मते मांडण्याची संधी उपलब्ध आहे.

iPhone Slow Update: ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus? नेमका का होतोय आयफोन स्लो? खरं कारण आलं समोर

Web Title: 8th pay commission latest memorandum submission deadline 31 may dearness allowance for central govt employees see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री
1

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला
2

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!
3

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
4

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM