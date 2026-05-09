8th Pay Commission: महागाई भत्त्याबाबत 8 व्या वेतन आयोगाने विचारले प्रश्न… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे 31 मे पर्यंतचा वेळ

नऊ प्रश्नांच्या यादीमध्ये, भत्त्यांशी संबंधित प्रश्नाला दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान देण्यात आले आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर नमूद केलेल्या भत्त्यांच्या यादीत, ‘DA‘ म्हणजेच महागाई भत्ता Dearness Allowance पहिल्या क्रमांकावर आहे. याव्यतिरिक्त, पात्रता, अतिरिक्त कर्तव्ये किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाशी संबंधित भत्त्यांविषयीच्या आपल्या शंका, मागण्या किंवा सूचना नागरिक वेतन आयोगाकडे सादर करू शकतात.
केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ती किंवा पदस्थापना, गृहनिर्माण म्हणजेच गृहभाडे भत्ता/HRA सहीत तसेच जोखीम, प्रवास, क्रीडा, गणवेश आणि ‘रनिंग स्टाफ’ यांच्याशी संबंधित भत्त्यांविषयीची आपली मते वेतन आयोगासमोर मांडू शकतात. त्याचप्रमाणे, क्षमता बांधणी, ज्ञानवृद्धी किंवा प्रशिक्षण यांशी संबंधित भत्त्यांसाठी, तसेच इतर कोणत्याही भत्त्यांसाठी मागण्या उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. यापैकी कोणत्याही भत्त्यांबाबत काही आक्षेप, मागण्या किंवा सूचना असल्यास, त्या १०,००० अक्षरांच्या मर्यादेत वेतन आयोगाकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्या जाऊ शकतात.
वेतन आयोगाकडे मागण्या किंवा सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे ही आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मागण्या वेतन आयोगापर्यंत पोहोचवायच्या असतील, तर सर्वप्रथम तुम्ही अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देणे आवश्यक आहे. या संकेतस्थळावर, ही सुविधा 8CPC Memorandum Submission या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दलातील जवान, अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचारी संघटना या संकेतस्थळावर आपली मते सादर करू शकतात.
याव्यतिरिक्त, विविध मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अधिकाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर चार श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या श्रेणींपैकी पहिली श्रेणी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी राखीव आहे. या पहिल्या श्रेणीअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ मेपर्यंत आपली मते मांडण्याची संधी उपलब्ध आहे.
