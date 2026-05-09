Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Maharana Pratap Jayanti 2026 Maharana Pratap Unshakable Devotion To Eklingnath And An Inspiring Historical Tale

Maharana Pratap Jayanti: महाराणा प्रताप आणि एकलिंगनाथांवरील त्यांची अतूट श्रद्धा, जाणून घ्या इतिहासातील प्रेरणादायी प्रसंग

आज महाराणा प्रताप यांची जयंती. देव, देश आणि धर्मासाठी मुघलांशी लढणारे महाराणा प्रताप हे तितकेच धार्मिक होते.‌ मेवाडचे आराध्य दैवत एकलिंगनाथ यांचे परमभक्त होते. जाणून घेऊया महाराणाप्रताप जयंतीनिमित्त प्रेरणादायी प्रसंग

Updated On: May 09, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
  • आज महाराणा प्रताप जयंती
  • महाराणा प्रताप आणि एकलिंगनाथांवरील श्रद्धा
  • इतिहासातील प्रेरणादायी प्रसंग
 

 

हे भारतीय इतिहासातील असे महान योद्धे होते, ज्यांनी केवळ राज्य आणि सत्तेसाठी नव्हे तर धर्म, संस्कृती, स्वाभिमान आणि मातृभूमीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण आयुष्य अर्पण केले. ते मेवाडचे वीरश्री होते. त्यांच्या शौर्यासोबतच त्यांची गाढ धार्मिक श्रद्धा देखील तितकीच प्रेरणादायी होती. महाराणा प्रताप हे फक्त तलवारीचे धनी योद्धे नव्हते, तर ते सनातन संस्कृतीचे आदर्श रक्षक, ईश्वरभक्त आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित राज्यकारभार करणारे धर्मनिष्ठ राजे होते.

मेवाडचे आराध्य दैवत एकलिंगनाथ महादेव यांच्यावर त्यांची अतूट श्रद्धा

मेवाडचे आराध्य दैवत एकलिंगनाथ यांच्यावर त्यांची अतूट श्रद्धा होती. असे म्हटले जाते की कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा युद्धाला जाण्यापूर्वी ते एकलिंगनाथ महादेवांचे दर्शन घेत असत. मेवाडच्या महाराण्यांची परंपराच अशी होती की ते स्वतःला राज्याचे स्वामी नव्हे, तर भगवान एकलिंगनाथांचे दिवाण मानत असत. त्यामुळे महाराणा प्रताप यांच्या जीवनात धर्म हा केवळ पूजापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो त्यांच्या राज्यकारभाराचा, नीतिमूल्यांचा आणि संघर्षाचा आधार होता.

Maharana Pratap Jayanti : मुघलांची प्रचंड सत्ता आणि मोठी प्रलोभने… तरीही महाराणा प्रताप अकबरासमोर का झुकले नाहीत?

1576 मधील हळदीघाटची लढाई त्यांच्या शौर्याची साक्ष

1576 मधील प्रसिद्ध हळदीघाटच्या नंतर त्यांना जंगलात आणि डोंगरांत अत्यंत कठीण परिस्थितीत जीवन जगावे लागले. तरीही त्यांची श्रद्धा कधीच डळमळली नाही. गवताच्या भाकऱ्या खाऊन आणि परिवारासह वनवासाचे दुःख सहन करूनही त्यांनी धर्म आणि स्वाभिमानाशी तडजोड केली नाही. प्रतिकूल परिस्थितीतही ते पूजा, साधना आणि ईश्वरस्मरणात मग्न राहत असत. हीच त्यांची आध्यात्मिक शक्ती त्यांना संकटातही अढळ ठेवत होती.

महाराणा प्रताप सामाजिक समरसतेचे प्रतीक

महाराणा प्रताप हे सामाजिक समरसतेचेही प्रतीक होते. त्यांनी केवळ राजपूतांनाच नव्हे, तर भील समाजासह सर्व घटकांना आपल्या संघर्षात सहभागी करून घेतले. भील वीरांनी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मोगलांविरुद्ध युद्ध केले. यावरून स्पष्ट होते की महाराणा प्रताप जात-पात किंवा वर्गभेद मानणारे नव्हते, तर संपूर्ण समाजालाच राष्ट्रशक्ती मानत होते.

त्यांचा संघर्ष कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरुद्ध नव्हता, तर परकीय आक्रमण आणि गुलामगिरीविरुद्ध होता. सनातन संस्कृती, मातृभूमीचे स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमान यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. म्हणूनच आजही भारतातील प्रत्येक बालक महाराणा प्रताप यांच्या शौर्यगाथा ऐकून अभिमान अनुभवते.

अभिमन्यूच्या पराक्रमामागे होती सुभद्रेची संस्कारशक्ती, जाणून घ्या माता सुभद्रेची प्रेरणादायी कथा

कोण होते महाराणा प्रताप

प्रताप सिंह पहिला तथा महाराणा प्रताप(९ मे, १५४० – १९ जानेवारी, १५९७), हे सिसोदिया घराण्यातील मेवाडचे राजपूत राजा होते. मुघल साम्राज्याच्या विस्तारवादी धोरणाचा प्रतिकार करण्यासाठी त्यांनी १५७६ मधील हल्दीघाटीच्या लढाईसह अकबराविरुद्ध अनेक मोठ्या लढाया केल्या. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराज यांनी मुघल साम्राज्य विरोधात लढा दिला तसाच महाराणा प्रताप यांनी राजस्थानमध्ये लढा दिला. हलदीघाटची लढाई त्यांच्या अतुलनीय पराक्रमाची साक्ष देते.

महाराणा प्रताप यांचे व्यक्तिमत्त्व

मेवाडची धार्मिक आणि स्थापत्य परंपरा देखील महाराणा प्रताप यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागदा मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, बरोली मंदिर, अंबिका माता मंदिर आणि राणकपूर जैन मंदिर यांसारखी भव्य मंदिरे मेवाडच्या समृद्ध धार्मिक चेतनेची आणि स्थापत्यकलेची साक्ष देतात. या मंदिरांमध्ये शैव, वैष्णव, शक्त आणि जैन परंपरांचा सुंदर संगम दिसून येतो. यावरून मेवाड ही केवळ शौर्यभूमी नव्हे, तर अध्यात्म, सहिष्णुता आणि संस्कृतीची भूमी होती हे स्पष्ट होते.

विशेषतः राणा कुंभा यांच्या काळात मंदिर स्थापत्य आणि कलेचा अभूतपूर्व विकास झाला. कुंभश्याम मंदिर, सूर्य मंदिर आणि रणकपूरचे जैन मंदिर यांसारख्या स्थापत्यकृती आजही मेवाडच्या वैभवशाली परंपरेचे प्रतीक आहेत. महाराणा प्रताप हे याच महान सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे तेजस्वी वारसदार होते.

महाराणा प्रताप यांचे संपूर्ण जीवन आपल्याला शिकवते की खरे नेतृत्व हे केवळ शक्तीवर नव्हे, तर धर्म, नैतिकता, त्याग आणि स्वाभिमानावर उभे असते. भारतीय इतिहासात त्यांचे नाव सदैव राष्ट्रभक्ती, सनातन संस्कृती आणि अदम्य साहसाचे अमर प्रतीक म्हणून स्मरणात राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाराणा प्रताप कोण होते?

    Ans: महाराणा प्रताप हे मेवाडचे शूर राजपूत राजा होते. त्यांनी मातृभूमी, स्वाभिमान आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला.

  • Que: एकलिंगनाथांवर महाराणा प्रतापांची श्रद्धा का विशेष मानली जाते?

    Ans: ते एकलिंगनाथ महादेव यांना मेवाडचे खरे स्वामी मानत असत आणि स्वतःला त्यांच्या राज्याचा दिवाण समजत.

  • Que: महाराणा प्रताप सामाजिक समरसतेचे प्रतीक का मानले जातात?

    Ans: त्यांनी भील समाजासह विविध घटकांना आपल्या संघर्षात सहभागी करून घेतले आणि सर्वांना राष्ट्रशक्ती मानले.

Web Title: Maharana pratap jayanti 2026 maharana pratap unshakable devotion to eklingnath and an inspiring historical tale

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ
1

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद
2

Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे
3

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा
4

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM
Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

May 15, 2026 | 11:39 AM
Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

May 15, 2026 | 11:39 AM
NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

May 15, 2026 | 11:19 AM
Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

May 15, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM