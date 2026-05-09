Maharana Pratap Jayanti: महाराणा प्रताप आणि एकलिंगनाथांवरील त्यांची अतूट श्रद्धा, जाणून घ्या इतिहासातील प्रेरणादायी प्रसंग

हे भारतीय इतिहासातील असे महान योद्धे होते, ज्यांनी केवळ राज्य आणि सत्तेसाठी नव्हे तर धर्म, संस्कृती, स्वाभिमान आणि मातृभूमीच्या रक्षणासाठी संपूर्ण आयुष्य अर्पण केले. ते मेवाडचे वीरश्री होते. त्यांच्या शौर्यासोबतच त्यांची गाढ धार्मिक श्रद्धा देखील तितकीच प्रेरणादायी होती. महाराणा प्रताप हे फक्त तलवारीचे धनी योद्धे नव्हते, तर ते सनातन संस्कृतीचे आदर्श रक्षक, ईश्वरभक्त आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित राज्यकारभार करणारे धर्मनिष्ठ राजे होते.
मेवाडचे आराध्य दैवत एकलिंगनाथ यांच्यावर त्यांची अतूट श्रद्धा होती. असे म्हटले जाते की कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा युद्धाला जाण्यापूर्वी ते एकलिंगनाथ महादेवांचे दर्शन घेत असत. मेवाडच्या महाराण्यांची परंपराच अशी होती की ते स्वतःला राज्याचे स्वामी नव्हे, तर भगवान एकलिंगनाथांचे दिवाण मानत असत. त्यामुळे महाराणा प्रताप यांच्या जीवनात धर्म हा केवळ पूजापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो त्यांच्या राज्यकारभाराचा, नीतिमूल्यांचा आणि संघर्षाचा आधार होता.
1576 मधील प्रसिद्ध हळदीघाटच्या नंतर त्यांना जंगलात आणि डोंगरांत अत्यंत कठीण परिस्थितीत जीवन जगावे लागले. तरीही त्यांची श्रद्धा कधीच डळमळली नाही. गवताच्या भाकऱ्या खाऊन आणि परिवारासह वनवासाचे दुःख सहन करूनही त्यांनी धर्म आणि स्वाभिमानाशी तडजोड केली नाही. प्रतिकूल परिस्थितीतही ते पूजा, साधना आणि ईश्वरस्मरणात मग्न राहत असत. हीच त्यांची आध्यात्मिक शक्ती त्यांना संकटातही अढळ ठेवत होती.
महाराणा प्रताप हे सामाजिक समरसतेचेही प्रतीक होते. त्यांनी केवळ राजपूतांनाच नव्हे, तर भील समाजासह सर्व घटकांना आपल्या संघर्षात सहभागी करून घेतले. भील वीरांनी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मोगलांविरुद्ध युद्ध केले. यावरून स्पष्ट होते की महाराणा प्रताप जात-पात किंवा वर्गभेद मानणारे नव्हते, तर संपूर्ण समाजालाच राष्ट्रशक्ती मानत होते.
त्यांचा संघर्ष कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरुद्ध नव्हता, तर परकीय आक्रमण आणि गुलामगिरीविरुद्ध होता. सनातन संस्कृती, मातृभूमीचे स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमान यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. म्हणूनच आजही भारतातील प्रत्येक बालक महाराणा प्रताप यांच्या शौर्यगाथा ऐकून अभिमान अनुभवते.
प्रताप सिंह पहिला तथा महाराणा प्रताप(९ मे, १५४० – १९ जानेवारी, १५९७), हे सिसोदिया घराण्यातील मेवाडचे राजपूत राजा होते. मुघल साम्राज्याच्या विस्तारवादी धोरणाचा प्रतिकार करण्यासाठी त्यांनी १५७६ मधील हल्दीघाटीच्या लढाईसह अकबराविरुद्ध अनेक मोठ्या लढाया केल्या. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराज यांनी मुघल साम्राज्य विरोधात लढा दिला तसाच महाराणा प्रताप यांनी राजस्थानमध्ये लढा दिला. हलदीघाटची लढाई त्यांच्या अतुलनीय पराक्रमाची साक्ष देते.
मेवाडची धार्मिक आणि स्थापत्य परंपरा देखील महाराणा प्रताप यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागदा मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, बरोली मंदिर, अंबिका माता मंदिर आणि राणकपूर जैन मंदिर यांसारखी भव्य मंदिरे मेवाडच्या समृद्ध धार्मिक चेतनेची आणि स्थापत्यकलेची साक्ष देतात. या मंदिरांमध्ये शैव, वैष्णव, शक्त आणि जैन परंपरांचा सुंदर संगम दिसून येतो. यावरून मेवाड ही केवळ शौर्यभूमी नव्हे, तर अध्यात्म, सहिष्णुता आणि संस्कृतीची भूमी होती हे स्पष्ट होते.
विशेषतः राणा कुंभा यांच्या काळात मंदिर स्थापत्य आणि कलेचा अभूतपूर्व विकास झाला. कुंभश्याम मंदिर, सूर्य मंदिर आणि रणकपूरचे जैन मंदिर यांसारख्या स्थापत्यकृती आजही मेवाडच्या वैभवशाली परंपरेचे प्रतीक आहेत. महाराणा प्रताप हे याच महान सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे तेजस्वी वारसदार होते.
महाराणा प्रताप यांचे संपूर्ण जीवन आपल्याला शिकवते की खरे नेतृत्व हे केवळ शक्तीवर नव्हे, तर धर्म, नैतिकता, त्याग आणि स्वाभिमानावर उभे असते. भारतीय इतिहासात त्यांचे नाव सदैव राष्ट्रभक्ती, सनातन संस्कृती आणि अदम्य साहसाचे अमर प्रतीक म्हणून स्मरणात राहील.
Ans: महाराणा प्रताप हे मेवाडचे शूर राजपूत राजा होते. त्यांनी मातृभूमी, स्वाभिमान आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला.
Ans: ते एकलिंगनाथ महादेव यांना मेवाडचे खरे स्वामी मानत असत आणि स्वतःला त्यांच्या राज्याचा दिवाण समजत.
Ans: त्यांनी भील समाजासह विविध घटकांना आपल्या संघर्षात सहभागी करून घेतले आणि सर्वांना राष्ट्रशक्ती मानले.