अष्टविनायक भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी; ‘ही’ 3 मंदिरे उद्यापासून महिनाभर बंद

जतन आणि संवर्धनाच्या कामासाठी अष्टविनायकातील तीन प्रमुख मंदिरे १० मे ते ९ जून या कालावधीत भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 02:38 PM
सौजन्य - सोशल मिडीया

पिंपरी : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘अष्टविनायक विकास आराखड्या’ अंतर्गत पुरातत्त्व विभागामार्फत सुरू असलेल्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामासाठी अष्टविनायकातील तीन प्रमुख मंदिरे १० मे ते ९ जून या कालावधीत भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात श्री क्षेत्र मोरगाव (मयुरेश्वर), श्री क्षेत्र थेऊर (चिंतामणी) आणि श्री क्षेत्र सिद्धटेक (सिद्धिविनायक) या मंदिरांचा समावेश आहे.

 

पुरातत्त्व विभागाचे जतन व संवर्धन कार्य

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या मंदिरांना पौराणिक काळाप्रमाणेच मूळ सुबक दगडी रूप देण्यासाठी सध्या दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मुख्य गाभारा आणि सभामंडपाचे काम करताना भाविकांच्या गर्दीमुळे अडथळा निर्माण होऊ नये आणि हे काम विहित वेळेत पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने पुरातत्त्व विभागाने ही मंदिरे बंद ठेवण्याची विनंती केली होती.

सह धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश

या विनंतीची दखल घेत, सह धर्मादाय आयुक्त (पुणे विभाग) यांनी मंदिर प्रशासन, पुजारी, ग्रामस्थ आणि पुरातत्त्व विभाग यांची मते ऐकून घेतली. त्यानंतर कामाची निकड लक्षात घेता ७ मे २०२६ रोजी ही मंदिरे महिनाभर बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळानेही या आदेशानुसार ठराव संमत केला असून, ८ मे रोजी ग्रामसभा घेऊन स्थानिक ग्रामस्थांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.

भाविकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

मंदिरे बंद असलेल्या काळात खालील नियमांचे पालन केले जाईल

नित्य पूजा सुरू राहणार : मंदिराचे दरवाजे दर्शनासाठी बंद असले, तरी श्रींची नित्य पूजा, अभिषेक आणि इतर धार्मिक विधी परंपरेनुसार सुरू राहतील.

थेट दर्शन बंद : या एक महिन्याच्या कालावधीत भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश मिळणार नाही किंवा प्रत्यक्ष दर्शन घेता येणार नाही.

प्रवेश निर्बंध : केवळ अधिकृत पुजारी, बांधकाम यंत्रणेचे कर्मचारी, अधिकारी आणि विश्वस्त यांनाच मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाईल.

“अष्टविनायक मंदिरांचे हे संवर्धन दीर्घकालीन सुरक्षितता आणि भाविकांच्या भविष्यातील सोयीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी भाविकांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे.” — श्री मंदार महाराज देव (मुख्य विश्वस्त, चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट)

Published On: May 09, 2026 | 02:38 PM

