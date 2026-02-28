World War 3: लहान लेकरांना सोडलं नाही; Iran सोबत जग संपणार? Airstrike मध्ये 51 जणांचा मृत्यू

इस्त्रायल,या अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला
इराणने देखील दिले चोख प्रत्युत्तर
एअरस्ट्राइक करून इराणी शाळेला केले लक्ष्य
अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणची (Iran vs Israel War)राजधानी तेहरानवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर, इराणने जगाचा श्वास रोखणारा प्रतिहल्ला केला आहे. आज सकाळीच इराणची राजधानी तेहरानवर भीषण हल्ले केले. या हल्ल्यात दक्षिण इराणमध्ये 51 मुलांसह 54 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यात इराणमधील 45 मुले जखमी देखील झाल्याचे समोर आले आहे.
इराणमध्ये इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणमधील 51 मुलांचा मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे. तर 45 पेक्षा जास्त जखमी असल्याचे म्हटले जात आहे. अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नसल्याचे समजते आहे. तसेच अन्य काही नागरिकांचा देखील मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे.
अमेरिकेने आज सकाळी जियोनास्ट शासनासोबत मिळून अनेक ठिकाणी हल्ले केल्याचे इराणने सांगितले. या हल्ल्यांमुळे इराण दबावाखाली येईल असे शत्रूला वाटते पण असे होणार नाही. इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केल्याने स्पष्ट केले आहे. हल्ल्यांना घाबरण्याची गरज नसल्याचे इराणने आपल्या जनतेला सांगितले आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार आहेत. तर सरकारी कर्मचारी देखील 50 टक्केच संख्येने काम पाहणार आहेत.
Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे
इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर
अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपण इराणवर लष्करी कारवाई केली आहे. इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक ठिकाणी हल्ले केले आहेत. तर इराणने देखील या हल्ल्यांना विनाशकारी प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने अमेरिका-इस्रायलविरोधात ऑपरेशन फतह-ए-खबैर सुरु केले आहे. इराणने ऑपरेशन फतह-ए-खबैर अंतर्गत इस्रायलवर खतरनाक बॅलेस्टिक मिसाइल्सचा मारा केला आहे. तसेच अमेरिकेच्या सात देशांमधील लष्करी तळांवरही हल्ले केले आहेत. यामध्ये फतह शब्दाचा अर्थ विजय आणि खैबर हे सौदी अरेबियाजवळील एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. यापूर्वी ७ व्या शतकात मुस्लिम आणि ज्यू समुदायात मोठी लढाई झाली होती. याच युद्धाला फतह-ए-खैबर असे नाव देण्यात आले होते.
Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र
ज्युन्या लढाईत प्रेषिदत मोहम्मद पैगंबर यांचे जावई हजरत अली यांनी खैबर किल्ल्याचा अभेद्य दरवाजा उखडून टाकला होता. ज्यामुळे मुस्लिमांना विजय मिळाला होता. सध्या मध्यपूर्वेत अशीच परिस्थिती आहे. इराण हे शिया मुस्लिम बहुल देश आहे तर दुसरीकडे इस्रायल एक ज्यू समुदायी राज्य आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायलविरोधीत मोहिमेला फतह-ए-खैबर नाव देऊन नेतन्याहूंना इतिहासाची आठवण करुन दिली आहे.