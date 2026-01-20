डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? 'Bachelor Of Design'ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी... सर्व तपशील जाणून घ्या

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड
पात्रता निकष काय?
कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतील कोणताही १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थी बी-डिझाइनसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे. बी-डिझाइन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय १९ ते २० वर्षे असणे आवश्यक आहे. १९ वर्षांखालील आणि २० वषपिक्षा जास्त वयाचे विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करू शकत नाहीत.
प्रवेश परीक्षा बॅचलर ऑफ डिझाइनमध्ये प्रवेश
घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेला बसणे अनिवार्य आहे. बी-डिझाइन मध्ये प्रवेश गुणवत्तेवर आधारित नाही. त्यामुळे तुम्हाला प्रवेश परीक्षेला बसावे लागेल हे लक्षात ठेवा. यामध्ये तीन टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षा, दुसऱ्या टप्प्यात चित्रकला परीक्षा आणि तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेतली जाते.
डिझाईनसाठी पदवीपूर्व सामान्य प्रवेश परीक्षा
प्रवेश प्रक्रिया काय?
विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाला गुणवत्तेच्या आधारावर आणि प्रवेश परीक्षेद्वारेही प्रवेश घेऊ शकतात. अशा काही संस्था आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना १२वीच्या गुणांच्या आधारे अभ्यासक्रमात प्रवेश देतात, तर काही संस्था अशा आहेत ज्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षा आयोजित करतात. या कोर्ससाठी संज्ञानात्मक कौशल्ये, चांगली संप्रेषण कौशल्ये, मजबूत कलात्मक कौशल्ये, सादरीकरण कौशल्ये, अतिरिक्त कौशल्ये, रेखाचित्र कौशल्ये आणि नाविन्यपूर्णता असणे आवश्यक आहे.
