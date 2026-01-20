Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • What Is Bachelor Of Design Qualifications Admission Process And Career Opportunities Know All The Details

डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? ‘Bachelor Of Design’ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी… सर्व तपशील जाणून घ्या

बॅचलर ऑफ डिझाइन (B.Des) हा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक लोकप्रिय अंडर ग्रॅज्यूएट कोर्स आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे आणि डिझाइनच्या वाढत्या गरजांमुळे या कोर्सला मोठी मागणी आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 12:19 PM
डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? 'Bachelor Of Design'ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी... सर्व तपशील जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • बॅचलर ऑफ डिझाईन हा एक डिझाइनिंग कोर्स आहे, याचा कालावधी ४ वर्षांचा असतो.
  • यात विद्यार्थ्यांना फॅशन, ज्वेलरी, इंटिरियर, ग्राफिक, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन, VFX, गेम डिझाइन यांसारख्या विविध क्षेत्रांत स्पेशलायझेशनची संधी मिळते.
  • कोणत्याही शाखेतील १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थी या कोर्ससाठी अप्लाय करू शकतात.
बॅचलर ऑफ डिझाइन हा पदवीपूर्व कार्यक्रम आहे. हा ४ वर्षांचा कोर्स आहे. मुख्यतः हा फुल टाईम प्रोग्रॅम
आहे. या कोर्समध्ये विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्रात डिझायनिंग शिकतात. प्रथमतः डिझाइन फॅशन डिझायनिंग, ज्वेलरी डिझायनिंग, इंटिरियर डिझायनिंग इत्यादी अनेक क्षेत्रात डिझायनिंगचे उच्च ज्ञान देते. पण बदलता काळ आणि गरजा लक्षात घेऊन ग्राफिक डिझायनिंग, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन, मल्टीमीटर डिझायनिंग, व्हीएफएक्स डिझाइन आणि गेम डिझायनिंग यासारखे आणखी विषय जोडले गेले आहेत. ज्यामध्ये तुम्ही स्पेशलायझेशन देखील करू शकता. डिझाइनमध्ये स्वारस्य असलेल्या विद्याथ्यांसाठी हा एक उत्तम कोर्स आहे. विद्यार्थी त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही एका क्षेत्रात स्पेशलायझेशन करून त्यांचे करिअर करू शकतात.

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

पात्रता निकष काय?

कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतील कोणताही १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थी बी-डिझाइनसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे. बी-डिझाइन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय १९ ते २० वर्षे असणे आवश्यक आहे. १९ वर्षांखालील आणि २० वषपिक्षा जास्त वयाचे विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करू शकत नाहीत.

प्रवेश परीक्षा बॅचलर ऑफ डिझाइनमध्ये प्रवेश

घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेला बसणे अनिवार्य आहे. बी-डिझाइन मध्ये प्रवेश गुणवत्तेवर आधारित नाही. त्यामुळे तुम्हाला प्रवेश परीक्षेला बसावे लागेल हे लक्षात ठेवा. यामध्ये तीन टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षा, दुसऱ्या टप्प्यात चित्रकला परीक्षा आणि तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेतली जाते.

डिझाईनसाठी पदवीपूर्व सामान्य प्रवेश परीक्षा

  • नॅशनल इन्स्टट्यूट ऑफ डिझाईन प्रवेश परीक्षा
  • फुटवेअर डिझाईन आणि विकास संस्था ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट
  • डिझाइनसाठी सिम्बायोसिस प्रवेश परीक्षा
  • स्कूल ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी सामायिक प्रवेश परीक्षा
  • युनायटेडवर्ल्ड इन्स्टट्यूट ऑफ डिझाईन डिझाईन अभियोग्यता चाचणी
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

प्रवेश प्रक्रिया काय?

विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाला गुणवत्तेच्या आधारावर आणि प्रवेश परीक्षेद्वारेही प्रवेश घेऊ शकतात. अशा काही संस्था आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना १२वीच्या गुणांच्या आधारे अभ्यासक्रमात प्रवेश देतात, तर काही संस्था अशा आहेत ज्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षा आयोजित करतात. या कोर्ससाठी संज्ञानात्मक कौशल्ये, चांगली संप्रेषण कौशल्ये, मजबूत कलात्मक कौशल्ये, सादरीकरण कौशल्ये, अतिरिक्त कौशल्ये, रेखाचित्र कौशल्ये आणि नाविन्यपूर्णता असणे आवश्यक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: What is bachelor of design qualifications admission process and career opportunities know all the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 12:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल
1

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

“मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मार्गदर्शनात…”; विविध देशांमधील रोजगाराबाबत काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?
2

“मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मार्गदर्शनात…”; विविध देशांमधील रोजगाराबाबत काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? ‘Bachelor Of Design’ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी… सर्व तपशील जाणून घ्या

डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? ‘Bachelor Of Design’ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी… सर्व तपशील जाणून घ्या

Jan 20, 2026 | 12:19 PM
BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 20, 2026 | 12:18 PM
‘आम्हाला अनुदानाचे थकित हफ्ते मिळणार तरी कधी?’ लाडक्या बहिणींची सरकारला हाक

‘आम्हाला अनुदानाचे थकित हफ्ते मिळणार तरी कधी?’ लाडक्या बहिणींची सरकारला हाक

Jan 20, 2026 | 12:18 PM
Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Jan 20, 2026 | 12:15 PM
Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Jan 20, 2026 | 12:12 PM
Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Jan 20, 2026 | 12:05 PM
Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Jan 20, 2026 | 12:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM