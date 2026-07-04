Beed Crime : पती खूप दारु पित होता... पत्नीने तारेने गळा आवळून केली हत्या, पोलिसांना सांगितली हार्ट अटॅकची खोटी कहाणी

ही तर सियापेक्षा खतरनाक निघाली! पतीचा खून, बाथरूम मृतदेह पुरला अन् 45 दिवस बाजूलाच…; रुबीच्या गुन्ह्याचा धक्कादायक पर्दाफाश
पतीच्या दारुला कंटाळली होती पत्नी
सदर घटना ही बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यातील पाटोदा येथून समोर येत आहे. मृताची ओळख शरीफ पठाण अशी पटली असून, त्याची पत्नीची ओळख नसरीन पठाण अशी पटली आहे. पती शरीफ नेहमीच दारुच्या नशेत पत्नी नसरीनला घरी येऊन त्रास द्यायचा. स्थानिकांच्या मते, दोन्ही नवरा-बायकोंमध्ये नेहमीच भांडण होत असायची. पतीच्या दारुला कंटाळलेली नसरीन मानसिक तणावातही गेली होती. घटनेच्या रात्रीही दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले ज्यानंतर पत्नी नसरीनला आपला राग सहन करता आला नाही. तिच्या मनात नवऱ्यासाठी तुडुंब द्वेष भरला होता. अशात त्या भांडणात हा द्वेष एकदाच बाहेर निघाला आणि घरात असलेल्या काळ्या वायरनेच तिने गळा आवळत पतीचा खून केला.
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हार्ट अटॅकचा खोटा बनाव
पतीच्या हत्येनंतर नसरीन घाबरली आणि तिने स्वत:ला वाचवण्यासाठी पतीच्या हत्येच्या खोटा बनवा रचला. शरीफला हार्ट अटॅक आला आहे असे सांगत तिने शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला रुग्णालयात दाखल केले. पोलसांना मात्र मृतदेहाची अवस्था आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता पत्नीच्या या कहाणीवर संशय आला. यानंतर सक्तीने चाैकशी केल्यानंतर नसरीन पोलिसांसमोर आपला गुन्हा कबूल केला. दुसरीकडे मृत्यूचे खरे कारण शोधून काढण्यासाठी मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठीही पाठवण्यात आले होते. याच्या अहवालातही मृत्यूचे कारण गळा आवळल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान या प्रकरणात शरीफ यांच्या मुलाच्या तक्रारीवरुन आई नसरीनवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.