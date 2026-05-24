धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता नागपुरातही हत्याकांड घडले. घरातील आर्थिक ओढाताण, सततचे वाद आणि टोमण्यांचा राग मनात धरून थोरल्या भावाने धाकट्याची झोपेतच निर्घृण हत्या केली. ही घटना हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कटांगधरा गावात घडली.
हरिश्चंद्र बाबुलाल पंधराम (वय ३४) असे पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तर शुभम बाबुलाल पंधराम (वय २८) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राईबाई बाबुलाल पंधराम (६०, रा. कटंगधरा, हिंगणा) यांचा लहान मुलगा शुभमचे ४ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. कौटुंबिक कारणामुळे पत्नी माहेरी राहायला गेली. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. धाकटा मुलगा शुभम आणि वडील काम करून घर चालवत होते. मात्र, मोठा मुलगा हरिश्चंद्र कोणतेही कामधंदे करत नव्हता. त्याला दारूचे व्यसन असल्याने घरात नेहमीच वाद व्हायचे.
शुभम वारंवार व हरिश्चंद्रला कामधंदा करण्याबाबत बोलत होता. पण, यामुळेच दोन्ही भावंडांत वाद झाला. हा वाद वाढताच वडिलांनी मध्यस्थी करत हरिश्चंद्रला घराबाहेर पाठविले. उन्हाळ्यामुळे आई-वडील आणि शुभम अंगणातच झोपले होते. मध्यरात्री हरिश्चंद्र पुन्हा घरी परतला. रागाच्या भरात खाटेचा दांडा उचलून झोपेत असलेल्या शुभमच्या डोक्यावर सपासप वार केले. शुभम जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. धक्कादायक बाब म्हणजे हत्या केल्यानंतर आरोपी काही वेळ मृत भावाच्या देहासमोर बसून होता.
आईने फोडला टाहो
रात्री १ वाजता आईला जाग आल्यानंतर तिने मुलाला रक्तबंबाळ अवस्थेत पाहिले. तिच्या आरडाओरड्यानंतर गावकरी जमा झाले. माहिती मिळताच हिंगणा पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. ठाणेदार जितेंद्र बोबडे, उपनिरीक्षक वसंत शेडमाके, अनिल झाडे आणि सहकाऱ्यांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिसांनी आरोपी हरिश्चंद्रला ताब्यात घेत खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
