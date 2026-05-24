Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

Updated On: May 24, 2026 | 08:27 AM IST
सारांश

उन्हाळ्यामुळे आई-वडील आणि शुभम अंगणातच झोपले होते. मध्यरात्री हरिश्चंद्र पुन्हा घरी परतला. रागाच्या भरात खाटेचा दांडा उचलून झोपेत असलेल्या शुभमच्या डोक्यावर सपासप वार केले.

थोरल्याने झोपेतच घेतला धाकट्याचा जीव

थोरल्याने झोपेतच घेतला धाकट्याचा जीव (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता नागपुरातही हत्याकांड घडले. घरातील आर्थिक ओढाताण, सततचे वाद आणि टोमण्यांचा राग मनात धरून थोरल्या भावाने धाकट्याची झोपेतच निर्घृण हत्या केली. ही घटना हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कटांगधरा गावात घडली.

हरिश्चंद्र बाबुलाल पंधराम (वय ३४) असे पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तर शुभम बाबुलाल पंधराम (वय २८) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राईबाई बाबुलाल पंधराम (६०, रा. कटंगधरा, हिंगणा) यांचा लहान मुलगा शुभमचे ४ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. कौटुंबिक कारणामुळे पत्नी माहेरी राहायला गेली. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. धाकटा मुलगा शुभम आणि वडील काम करून घर चालवत होते. मात्र, मोठा मुलगा हरिश्चंद्र कोणतेही कामधंदे करत नव्हता. त्याला दारूचे व्यसन असल्याने घरात नेहमीच वाद व्हायचे.

शुभम वारंवार व हरिश्चंद्रला कामधंदा करण्याबाबत बोलत होता. पण, यामुळेच दोन्ही भावंडांत वाद झाला. हा वाद वाढताच वडिलांनी मध्यस्थी करत हरिश्चंद्रला घराबाहेर पाठविले. उन्हाळ्यामुळे आई-वडील आणि शुभम अंगणातच झोपले होते. मध्यरात्री हरिश्चंद्र पुन्हा घरी परतला. रागाच्या भरात खाटेचा दांडा उचलून झोपेत असलेल्या शुभमच्या डोक्यावर सपासप वार केले. शुभम जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. धक्कादायक बाब म्हणजे हत्या केल्यानंतर आरोपी काही वेळ मृत भावाच्या देहासमोर बसून होता.

आईने फोडला टाहो

रात्री १ वाजता आईला जाग आल्यानंतर तिने मुलाला रक्तबंबाळ अवस्थेत पाहिले. तिच्या आरडाओरड्यानंतर गावकरी जमा झाले. माहिती मिळताच हिंगणा पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. ठाणेदार जितेंद्र बोबडे, उपनिरीक्षक वसंत शेडमाके, अनिल झाडे आणि सहकाऱ्यांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिसांनी आरोपी हरिश्चंद्रला ताब्यात घेत खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

Web Title: A man murder his real brother incident in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 08:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
1

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश
2

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु
3

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर
4

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

May 24, 2026 | 08:24 AM
Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू

Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू

May 24, 2026 | 08:22 AM
अचानक हृदयाची धडधड वाढते? उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

अचानक हृदयाची धडधड वाढते? उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

May 24, 2026 | 08:03 AM
आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

आमरस खाऊन वैताग आला आहे? मग झटपट हापूस आंब्यांपासून बनवा Mango Stuffed Kulfi, नोट करून घ्या रेसिपी

May 24, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 24, 2026 | 07:50 AM
National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

May 24, 2026 | 07:30 AM
White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

May 24, 2026 | 07:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM