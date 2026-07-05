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‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:49 AM IST
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सारांश

'Lock Upp 2'मध्ये आकांक्षा चमोलाने लग्नापूर्वी अनेक मुलींसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा खुलासा केला. बायसेक्श्युअॅलिटीबद्दल अभिनेत्रीने नेमकं काय सांगितलं, जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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विस्तार

Akanksha Chamola on bisexuality: ‘Lock Upp 2’ च्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोलाने तिच्या घटस्फोटाचा खुलासा करून सर्वांना धक्का दिला होता, तर आता तिचे आणखी एक रहस्य उघड झाले आहे: आकांक्षा Bisexual आहे. आता आकांक्षाने स्वतःच हे उघड करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. होस्ट रितेश देशमुखनेही आकांक्षाच्या धैर्याचे कौतुक केले. नवीन एपिसोडमध्ये जेव्हा आकांक्षाला सांगण्यात आले की श्रेयाने सूड घेण्यासाठी तिच्या Bisexual नात्याचे रहस्य उघड केले आहे, तेव्हा वातावरण भावूक झाले. यामुळे आकांक्षाला धक्का बसला आणि ती रडू लागली. त्यानंतर आकांक्षाने खुलासा केला की तिचे काही महिलांसोबत संबंध होते आणि ती त्यांच्याकडे आकर्षित होते.

‘Lock Upp 2’ च्या नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका भागात, आकांक्षाने तिच्या लैंगिकतेबद्दल खुलासा केला आणि सांगितले की लग्नाआधी तिचे इतर महिलांसोबत संबंध होते. संभाषणादरम्यान ती म्हणाली, “लग्नाआधी मी एक बायसेक्शुअल होते.” आपला विश्वासघात झाला आहे, आपले गुपित उघड झाले आहे आणि श्रेयाने आपला ‘लाईफलाईन’ उद्ध्वस्त केली आहे, हे लक्षात आल्यावर आकांक्षा सूत्रसंचालक रितेश देशमुख आणि फराह खान यांच्यासमोर ढसाढसा रडली. त्यानंतर आकांक्षाला श्रेयाचा तो व्हिडिओ दाखवण्यात आला, ज्यात ती सुफीला आपले गुपित सांगत होती.

जेव्हा रितेशने आकांक्षाला खरं सांगायला सांगितलं, तेव्हा ती म्हणाली, “लग्नाआधी मी Bisexual  होते. माझे काही मुलींसोबत संबंध होते. खूप जिव्हाळ्याचे संबंध नव्हते, पण काही जणींसोबत माझे संबंध नक्कीच होते. बस, एवढंच. म्हणजे, मला मुली आवडतात. मी त्यांच्याकडे आकर्षित होते. त्यांच्यासोबत मला सुरक्षित वाटतं. त्या माझ्यासाठी एक सुरक्षित जागा आहेत.” आकांक्षा म्हणाली की, लहानपणी तिला तिच्या आई आणि बहिणीसोबत आरामदायक वाटायचं. मग हळूहळू तिच्या लक्षात आलं की हा समाज पुरुषप्रधान आहे. पण तिच्यासाठी सर्व स्त्रिया सुंदर आहेत. समाज तिला बायसेक्शुअल म्हणत असला तरी, तिच्यासाठी ते निखळ प्रेम आहे.

 

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हे ऐकून रितेशने आकांक्षाच्या धैर्याचे कौतुक केले. तो पुढे म्हणाला, “आपण समाजात राहतो, त्यामुळे निकाल दिले जातात, न्यायाधीश असतात, पण तू इथे येऊन हे व्यक्त करत आहेस, त्यामुळे मला तुला अधिक धैर्य द्यायचे आहे. मी फक्त एवढंच म्हणू शकतो.” रितेशचे शब्द ऐकून आकांक्षाला रडू कोसळले, पण मग एका सह-स्पर्धकाने तिला मिठी मारून धीर दिला.

 

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Web Title: I was in relationships with many women before marriage akanksha chamola makes a shocking revelation what did the actress say about her bisexuality

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Published On: Jul 05, 2026 | 09:38 AM

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