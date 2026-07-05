PM Modi Threat : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी PM मोदींना जीवे मारण्याची धमकी? मेलबर्नमधील कार्यक्रमात घातपाताची शक्यता, तपास सुरु

पंतप्रधान मोदी ९ जुलै रोजी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विविध द्विपक्षीय बैठका करणार आहे. याच वेळी ते मेलबर्न येथ मार्व्हल स्टेडियममध्ये आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी या कार्यक्रमात सहभागी होतील. येथे ते ऑस्ट्रेलियातील भारतीय समुदायाशी संवाद साधणार आहेत. परंतु या कार्यक्रमापूर्वीच ऑनलाइन धमकीच्या इशारा देण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या मेलबर्नमधील स्थानिक पोलिस आणि ऑस्ट्रेलियन सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. ही धमकी कोणी दिली याचा तपास सुरु आहे.
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, फेसबुकवरील अबू मुस्तफा नावाच्या अकाउंटवरुन हा थ्रेट देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रचाराशी संबंधित एका पोस्टरवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करत संबंधित व्यक्तीने धमकी दिली असल्याचे सांगितले जात आहे.
ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिस या घटनेचा तपास करत असून संबंधित सोशल मीडिया पोस्टचा IP अॅड्रेस शोधण्यात आला आहे. ही पोस्ट नेमकी कोणी केली, याचा हेतू काय होता आणि यामध्ये कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का याचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे. तसेच धमकी देण्याऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे आणि त्याचा शोध घेण्याचेही कार्य सुरु आहे.
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