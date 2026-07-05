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PM Modi Threat : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी PM मोदींना जीवे मारण्याची धमकी? मेलबर्नमधील कार्यक्रमात घातपाताची शक्यता, तपास सुरु

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

PM Modi Threat : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मेलबर्नदौऱ्यापूर्वी त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ऑनलाइन धमकी मिळाली असून सध्या मेलबर्न पोलिसांकडून याचा तपास सुरु आहे.

PM Modi Threat

PM Modi Threat : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी PM मोदींनी जीवे मारण्याची धमकी? मेलबर्नमधील कार्यक्रमता घातपाताची शक्यता, तपास सुरु (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पंतप्रधान मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी जीवे मारण्याची धमकी
  • ऑनलाइन थ्रेट मिळाल्याने खळबळ
  • मेलबर्न पोलिसांकडून तपास सुरु
PM Modi Threat : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ जुलै रोजी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. यापूर्वी त्यांना ऑनलाइन जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून मेलबर्नमधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता आहे. सध्या ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिस (AFP) आणि स्थानिक पोलिसांनी याचा तपास सुरु केला आहे.

ऑनलाइन धमकीने खळबळ

पंतप्रधान मोदी ९ जुलै रोजी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विविध द्विपक्षीय बैठका करणार आहे. याच वेळी ते मेलबर्न येथ मार्व्हल स्टेडियममध्ये आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी या कार्यक्रमात सहभागी होतील. येथे ते ऑस्ट्रेलियातील भारतीय समुदायाशी संवाद साधणार आहेत. परंतु या कार्यक्रमापूर्वीच ऑनलाइन धमकीच्या इशारा देण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या मेलबर्नमधील स्थानिक पोलिस आणि ऑस्ट्रेलियन सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. ही धमकी कोणी दिली याचा तपास सुरु आहे.

नेमकं काय घडलं?

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, फेसबुकवरील अबू मुस्तफा नावाच्या अकाउंटवरुन हा थ्रेट देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रचाराशी संबंधित एका पोस्टरवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करत संबंधित व्यक्तीने धमकी दिली असल्याचे सांगितले जात आहे.

घटनेचा तपास सुरु

ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिस या घटनेचा तपास करत असून संबंधित सोशल मीडिया पोस्टचा IP अॅड्रेस शोधण्यात आला आहे. ही पोस्ट नेमकी कोणी केली, याचा हेतू काय होता आणि यामध्ये कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का याचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे. तसेच धमकी देण्याऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे आणि त्याचा शोध घेण्याचेही कार्य सुरु आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Pm modi receives online threat before australia visit melbourne police investigation underway

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Published On: Jul 05, 2026 | 09:09 AM

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