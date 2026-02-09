वर्गातच थरार! लॉ स्टुडंटने आधी विद्यार्थिनीवर झाडली गोळी, नंतर ३ सेकंदात स्वतःलाही संपवलं; अंगावर शहारे आणणारा Video समोर

दोन्ही बळींची ओळख पटली आहे. संदीप कौर ही नौशेरा पन्नूआन येथील रहिवासी आहे आणि आरोपी प्रिन्स राज हा जालंधर जिल्ह्यातील मल्लियन गावातील रहिवासी आहे. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, सकाळी ९:१५ वाजता प्रिन्स राज वर्गात घुसला आणि संदीप कौरजवळून गेला. राजने तिच्या शब्दांना प्रतिसाद दिला नाही, त्यानंतर ती बाहेर पडली. राज तिच्या मागे गेला आणि दुसऱ्या वर्गमित्राने, ज्याची ओळख पटलेली नाही, त्याने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.
Alert-Disturbing Visual पंजाब के तरणतारण में लॉ कॉलेज में एक स्टूडेंट ने अपनी लड़की दोस्त को गोली मार दी. इसके बाद खुद को गोली मारी ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.#PunjabNews pic.twitter.com/6JgBHSCUZB — Versha Singh (@Vershasingh26) February 9, 2026
व्हिडिओमध्ये नंतर, तिसरा वर्गमित्र हसत राज आणि कौरला वर्गाच्या मागच्या बाकावर घेऊन जाताना दिसतो. दोन्ही मुली शेवटच्या बाकावर बसतात, तर राज त्यांच्या समोर बसतो. राज उठतो तेव्हा कौर उभी असल्याचे दिसते. राज त्याच्या बॅगेतून पिस्तूल काढतो, मागे वळतो आणि कौरच्या डोक्यात गोळी झाडतो. त्यानंतर राज तीन पावले चालतो आणि स्वतःच्या डोक्यात गोळी झाडतो.
तिसरा वर्गमित्र धक्का बसतो. ती निघून जाते, पण नंतर कौरला तपासण्यासाठी परत येते आणि नंतर इतर बॅचमेट्ससह वर्गमित्रांसह वर्गातून बाहेर पळून जाते. पोलिसांनी सांगितले की राजने कौरला का मारले हे अद्याप कळलेले नाही. तपास सुरू आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोघेही तरणतारनच्या उस्मा गावातील लॉ कॉलेजमध्ये प्रथम वर्षाच्या कायद्याच्या विद्यार्थिनी होत्या. गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू आहे.
