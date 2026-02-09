Epstein Files चा पडसाद! ब्रिटनचे PM Keir Satrmer यांचे सरकार धोक्यात? ‘या’ कारणांमुळे गमवावे लागणार पद

Epstein Scandal मुळे ब्रिटनच्या राजकारणात खळबळ; पीटर मँडेलसन वादामुळे PM Starmer यांची खुर्ची धोक्यात? प्रकरण काय?
पीडर मँडेलसनशी मैत्री पडली महागात
मीडिया रिपोर्टनुसार, ब्रिटनचे अमेरिकेतील राजदूत पीटर मॅंडेलसन यांचा एपस्टीन फाइल्समध्ये संपर्क आणि उल्लेख आढळून आला आहे. मँडेलसन यांचा एपस्टीनशी जवळचा संबंध असल्याचे इमेल चॅटद्वारे उघड झाले आहे. यामुळे ३ फेब्रुवारी रोजी मँडेलसन यांनी आपल्या पदाचा तसेच हाउस ऑफ लॉर्ड्समधून राजीनामा दिला आहे. पण यामुळे ब्रिटनच्या संसदेत मोठे वादळ उठले आहे. मँडेलसन यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्या एपस्टाईनशी मैत्रीबाबत माहिती होती, परंतु तरीही त्यांना त्यांची अमेरिकन राजदूत म्हणून नियुक्त स्टारमर यांनी केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांच्या चीफ ऑफ स्टाफचा राजीनामा
तसेच पंतप्रधानांच्या चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मॅकस्विनी यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनीच पंतप्रधान स्टारमर यांना पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून निवड करण्याचा सल्ला दिला होता. मॅकस्विननी हा सल्ला चुकीचा असल्याचे मान्य करत राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याने आणि कबुलीने अधिकच गोंधळ उडाला आहे. यामुळेच पतंप्रधान देखील राजीनामा देतील अशी चर्चा सध्या सुरु आहेत.
स्टारमर यांच्याबद्दल त्यांच्याच पक्षात असंतोषही वाढत चालला आहे. पीटर मँडेलसन यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरत आहे. तेसच चीफ ऑफ स्टाफच्या राजीनाम्याने देखील गोंधळ उडाला आहे. सध्या स्टामर यांच्या लेबर पक्षाकडे ४०४ जागा आहेत, परंतु पक्षातील खासदारांमध्ये स्टारमर यांच्याबद्दल असंतोष वाढत आहे.
आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर वाद
शिवाय केयर स्टामर यांनी अमेरिकेविरोधात पाऊल उचलत चीनशी हातमिळवणी केली आहे. चीनला दिलेल्या भेटीने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे देखील त्यांना आपले पद सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. स्टारमर यांच्या लोप्रियतेत देखील घट झाली आहे.
Ans: ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मॅकस्वीनी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे लेबर पक्षात असंतोषाचे वातावरण आहे. स्टारमर यांची चीनची भेटही वादग्रस्त ठरत आहे.
Ans: ब्रिटनचे अमेरिकेतील माजी राजदूत पीटर मँडेलसन यांच्या एपस्टीनशी मैत्रीबाबत माहिती असतानाही त्यांची राजदूत म्हणून नियुक्त केल्याने स्टारमर वादात सापडले आहेत.